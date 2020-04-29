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Новости Коронавирус и карантин
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Людей с подозрением на COVID-19 в Туркменистане "попрятали" перед приездом делегации ВОЗ

Людей с подозрением на COVID-19 в Туркменистане

В Туркменистане внезапно опустела зона карантина, в которой удерживали в изоляции несколько сотен человек с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Туркменская редакция "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Это произошло перед предстоящим визитом делегации ВОЗ для изучения ситуации с коронавирусом в Туркменистане, власть которого заявляет, что случаев заболевания COVID-19 в стране нет.

"В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось пять человек, остальных отпустили", - сообщил источник в системе здравоохранении Лебапского велаята, отметив, что там находилось 486 человек.

Также сообщается, что пациентов перевезли в небольшие провинциальные больницы и психиатрическую клинику.

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Также отмечается, что врачам в Туркменистане нельзя говорить о коронавирусе, маски для лица запрещены, а жителей наказывают за разговоры о пандемии.

Между тем, власти определили три карантинные зоны в стране, пытаясь предотвратить, как говорят чиновники, "инфекционные заболевания".

карантин (16729) Туркменистан (119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Многие маленькие дети, желая уклониться от неприятной ситуации или собеседника, зажмуривают глаза и кричат: "Тебя нет! Тебя не-ет!!!!...". Власти Турмении действуют так же...
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29.04.2020 13:40 Ответить
ну, для детей это нормально.. такой подход к решению проблемы, соответствует их уровню развития.. А вот когда в руководстве города/области/государства, сидят инфантильные идиоты с поведенческими реакциями уровня детского сада, тогда жди беды..
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29.04.2020 13:48 Ответить
и гром-камень прикольный и табличка - "первому вторая". туркменбаши версия )))
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29.04.2020 13:40 Ответить
Когда коронавирусом заболеет Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов - прятать перестанут !
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29.04.2020 13:56 Ответить
Гурбангулы Мяликгулыевич БердымухамедовЛюдей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані "сховали" перед приїздом делегації ВООЗ - Цензор.НЕТ 8587
В дитинстві вони мріяли зовсім про інше....Людей з підозрою на COVID-19 у Туркменістані "сховали" перед приїздом делегації ВООЗ - Цензор.НЕТ 4429
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29.04.2020 17:24 Ответить
 
 