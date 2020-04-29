Людей с подозрением на COVID-19 в Туркменистане "попрятали" перед приездом делегации ВОЗ

В Туркменистане внезапно опустела зона карантина, в которой удерживали в изоляции несколько сотен человек с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Туркменская редакция "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Это произошло перед предстоящим визитом делегации ВОЗ для изучения ситуации с коронавирусом в Туркменистане, власть которого заявляет, что случаев заболевания COVID-19 в стране нет.

"В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось пять человек, остальных отпустили", - сообщил источник в системе здравоохранении Лебапского велаята, отметив, что там находилось 486 человек.

Также сообщается, что пациентов перевезли в небольшие провинциальные больницы и психиатрическую клинику.

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Также отмечается, что врачам в Туркменистане нельзя говорить о коронавирусе, маски для лица запрещены, а жителей наказывают за разговоры о пандемии.

Между тем, власти определили три карантинные зоны в стране, пытаясь предотвратить, как говорят чиновники, "инфекционные заболевания".