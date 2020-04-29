Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина. ФОТОрепортаж

Полицейские арестовали двух юношей по подозрению в разбойном нападении на киевлянина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию с заявлением о нападении на проспекте Мира обратился 39-летний местный житель. По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, двое неизвестных сначала завязали с прохожим разговор, попросив у него сигареты. Услышав в ответ, что он не курит, злоумышленники спровоцировали с ним драку, распылили в глаза газ и отобрали кошелек, ключи от квартиры и машины и часы, после чего скрылись.

"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Второй - на три года старше житель города Конотоп, который отбывал наказание за кражу", - отметил Александр Кузьмин.

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При поверхностной проверке у злоумышленников обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшего. Оба юношей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры № 4 сообщили мужчинам о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.