Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина. ФОТОрепортаж
Полицейские арестовали двух юношей по подозрению в разбойном нападении на киевлянина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В столичную полицию с заявлением о нападении на проспекте Мира обратился 39-летний местный житель. По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, двое неизвестных сначала завязали с прохожим разговор, попросив у него сигареты. Услышав в ответ, что он не курит, злоумышленники спровоцировали с ним драку, распылили в глаза газ и отобрали кошелек, ключи от квартиры и машины и часы, после чего скрылись.
"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Второй - на три года старше житель города Конотоп, который отбывал наказание за кражу", - отметил Александр Кузьмин.
При поверхностной проверке у злоумышленников обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшего. Оба юношей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры № 4 сообщили мужчинам о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки ж цей 18-річний відсидів за фактично убивство?
Если есть смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний, чистосердечное, возмещал лечение / похороны - то могли вообще года три дать.
В 16 сел, в 18 - на свободу с чистой совестью.
В Украине можно убить человека, и если у него нет влиятельных родственников - дать пятёрку зелени следаку, который это оформит как самоубийство.
Или, если вы провтыкали со следаком - тогда нужно тыщ семь-восемь дать прокурору, который всё переквалифицирует в самооборону или неосторожность.
А если вы провтыкали и прокурора - тогда придётся собирать червончик судье, который дело на совершенно законных основаниях закроет, потому шо и следак, и прокурор - два тупорылых сельских быка и процессуальных нарушений у них дохера и трохи.
18 лет, был судим по сути за убийство и уже на свободе?? Сколько же ему лет наказания дали за такое преступление??
Но кацап скромно промолчал шо за убийство там - друга бы закрыли на 30 - 100 лет, а в рашке - на 5-6, да и то бы выпустили быстрей как вот урода из новости этого.
Пожизненное там у них за одного человека токо некий чучмек получил, который на почве аллах-бабхнутости расстрелял а потом перерезал горло местному шоу-мену по фамилии ван Гог.
От и получается: 10 за убийство, 8 за ограбление, 5 за применение оружия, 5 за сопротивление полиции, 2 за управление т/с без старховки и удостоверения - итого 30 лет, получите, распишитесь.
Я манал такую "жизнь". Ублюдок, которого в норм стране выпустили бы(возможно) в 50 лет, да и то с ошейником как пса или собаку, тут спокойно в 18 лет опять чуть не убил человека. Судью к-рый его
"судил" походу надо освежевать и обтянуть его кресло, как сделал Камбис давно еще.
Тоесть за убийство ему дали условный или минимальный срок, что в 18 лет он уже на свободе гуляет?
еще пару недель карантина и в роли этих пацанов окажется вся страна.
Полицейские могут только задержать (или вломить люлей), а арестовывать - прерогатива суда.
Пусть все видят - соседи, учителя, знакомые родителей, те, кто их судил и выпукал.