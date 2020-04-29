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Новости Силовики
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Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина. ФОТОрепортаж

Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина. ФОТОрепортаж

Полицейские арестовали двух юношей по подозрению в разбойном нападении на киевлянина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию с заявлением о нападении на проспекте Мира обратился 39-летний местный житель. По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, двое неизвестных сначала завязали с прохожим разговор, попросив у него сигареты. Услышав в ответ, что он не курит, злоумышленники спровоцировали с ним драку, распылили в глаза газ и отобрали кошелек, ключи от квартиры и машины и часы, после чего скрылись.

Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина 01

"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Второй - на три года старше житель города Конотоп, который отбывал наказание за кражу", - отметил Александр Кузьмин.

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Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина 02

При поверхностной проверке у злоумышленников обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшего. Оба юношей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина 03

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры № 4 сообщили мужчинам о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Киев (25707) нападение (2230) ограбление (1370) Нацполиция (16571) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+24
"был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель"

Скільки ж цей 18-річний відсидів за фактично убивство?
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29.04.2020 13:39 Ответить
+19
"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Источник: https://censor.net/n3192362\\\\\\\\\\\\\\\\\
Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина - Цензор.НЕТ 8673
Я манал такую "жизнь". Ублюдок, которого в норм стране выпустили бы(возможно) в 50 лет, да и то с ошейником как пса или собаку, тут спокойно в 18 лет опять чуть не убил человека. Судью к-рый его
"судил" походу надо освежевать и обтянуть его кресло, как сделал Камбис давно еще.
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29.04.2020 13:49 Ответить
+13
Ждите обещанной амнистии...
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29.04.2020 13:36 Ответить
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Ждите обещанной амнистии...
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29.04.2020 13:36 Ответить
"был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель"

Скільки ж цей 18-річний відсидів за фактично убивство?
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29.04.2020 13:39 Ответить
Ну не за убийство ж сидел, а за тяжкие телесные, повлекшие смерть, там минимально - от пяти лет.
Если есть смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний, чистосердечное, возмещал лечение / похороны - то могли вообще года три дать.
В 16 сел, в 18 - на свободу с чистой совестью.
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29.04.2020 13:53 Ответить
Бредовое у нас законодательство...если есть минимальное и максимальное наказание - значит по логике смягчающие обстоятельства могут понизить срок до минимального, но не более того!
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29.04.2020 13:56 Ответить
В Украине законы написаны самими преступниками для себя. Нужно выбрасывать нах. весь уголовный кодекс и начинать писать с чистого листа а лучше взять готовый из страны на которую мы хотим быть похожи типо из США. Пока что мы живем по уголовному кодексу Сомали и Венесуелы и удивляемся почему у нас такая жизнь
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29.04.2020 14:04 Ответить
Та я це все розумію. Я про те, що це ненормально, такі закони...
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29.04.2020 13:58 Ответить
Тоесть в Украине можно убить человека а потом на суде пустить слезу и тебя отпустят, а завтра опять можно на преступление? Зато за куст конопли или мака или пару патронов впаяют на полную катушку зоны? Ето и есть демократия по- украински?
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29.04.2020 13:59 Ответить
Нет, демократия по украински это совсем другое.
В Украине можно убить человека, и если у него нет влиятельных родственников - дать пятёрку зелени следаку, который это оформит как самоубийство.
Или, если вы провтыкали со следаком - тогда нужно тыщ семь-восемь дать прокурору, который всё переквалифицирует в самооборону или неосторожность.
А если вы провтыкали и прокурора - тогда придётся собирать червончик судье, который дело на совершенно законных основаниях закроет, потому шо и следак, и прокурор - два тупорылых сельских быка и процессуальных нарушений у них дохера и трохи.
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29.04.2020 14:19 Ответить
тeж вразив цeй факт. Цих покидьків, які вбили людину! закривають на пару років
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29.04.2020 15:00 Ответить
устное порицание...ониждети!
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29.04.2020 15:27 Ответить
"Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины"

18 лет, был судим по сути за убийство и уже на свободе?? Сколько же ему лет наказания дали за такое преступление??
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29.04.2020 13:39 Ответить
Кацап писал: мой друг украл в Нидерландах машину, дали чет 2 месяца(ну вообще почти ничего) - в нас в Рашке он бы на неск. лет пошел лес валить(мол ну тупые).

Но кацап скромно промолчал шо за убийство там - друга бы закрыли на 30 - 100 лет, а в рашке - на 5-6, да и то бы выпустили быстрей как вот урода из новости этого.
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29.04.2020 13:52 Ответить
В среднем голландцы за одного убитого пятнарик дают.
Пожизненное там у них за одного человека токо некий чучмек получил, который на почве аллах-бабхнутости расстрелял а потом перерезал горло местному шоу-мену по фамилии ван Гог.
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29.04.2020 14:03 Ответить
ну, как где - читал подборку как детей садили за убийства - британия, трампщина, прочие - вплоть до 50 лет давали даже 12-14летним. и это правильно(жаль что не казнили только)
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29.04.2020 14:25 Ответить
У нас и у большинства европейчиков жеж просто из всех самый большой срок выбирают, а на трампщине складывают (как Василий Алибабаевич).
От и получается: 10 за убийство, 8 за ограбление, 5 за применение оружия, 5 за сопротивление полиции, 2 за управление т/с без старховки и удостоверения - итого 30 лет, получите, распишитесь.
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29.04.2020 15:41 Ответить
"За несколько часов сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителей. Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины. Источник: https://censor.net/n3192362\\\\\\\\\\\\\\\\\
Избили, брызнули газовым баллончиком в глаза и ограбили: двое ранее судимых юношей напали на киевлянина - Цензор.НЕТ 8673
Я манал такую "жизнь". Ублюдок, которого в норм стране выпустили бы(возможно) в 50 лет, да и то с ошейником как пса или собаку, тут спокойно в 18 лет опять чуть не убил человека. Судью к-рый его
"судил" походу надо освежевать и обтянуть его кресло, как сделал Камбис давно еще.
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29.04.2020 13:49 Ответить
ловить гопников - это повседневная обязанность, а не "героизм" ( кроме личного обогащения не грех иногда еще и служебные обязанности выполнять)!
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29.04.2020 13:50 Ответить
Здоровые быки с ростом 1.8м!
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29.04.2020 13:50 Ответить
Спасибо шо живой
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29.04.2020 13:52 Ответить
Привыкайте. Завтра по амнистии еще тысячи уголовников выйдут на вольную охоту. Или вы думаете они на работу пойдут в кризис которой и для нормальных людей нету?
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29.04.2020 13:54 Ответить
Один из них был ранее судим за нанесение смертельных телесных повреждений, это 18-летний житель Сумщины.

Тоесть за убийство ему дали условный или минимальный срок, что в 18 лет он уже на свободе гуляет?
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29.04.2020 13:57 Ответить
Какие в коментах злые люди .Отпустить эту гопоту в ОРДЛО,пусть идут по полям , заодно и сепарские мины обезвредят .)
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29.04.2020 14:01 Ответить
Украл, выпил, в тюрьму...
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29.04.2020 14:39 Ответить
Довели пацанов - денег нет, пособие по безработице не выплачивают, на работу не берут, потому что кто возьмёт судимых, когда безработных полно.

еще пару недель карантина и в роли этих пацанов окажется вся страна.
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29.04.2020 14:51 Ответить
дeбил кацапский? или дыныровский?
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29.04.2020 15:03 Ответить
Меня давно интересует вопрос: какой смысл публиковать такие, с позволения сказать, фотографии?
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29.04.2020 15:01 Ответить
ну может быть, сообщники их узнают по одежде, и палиться не будут?
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29.04.2020 15:12 Ответить
Полицейские арестовали двух юношей по подозрению в разбойном нападении на киевлянина

Полицейские могут только задержать (или вломить люлей), а арестовывать - прерогатива суда.
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29.04.2020 16:00 Ответить
Почему лица преступников замазаны? Почему мы не должны их знать в лицо?
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29.04.2020 18:01 Ответить
Нах нам эта статья, если не видно э ббальников ?
Пусть все видят - соседи, учителя, знакомые родителей, те, кто их судил и выпукал.
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29.04.2020 21:56 Ответить
 
 