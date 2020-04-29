Маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го, - обвиняемый СБУ в незаконном экспорте масок житель Кропивницкого Бородин
Житель Кропивницкого Артем Бородин, которого СБУ обвиняет в попытке вывоза крупной партии защитных масок за границу, рассказал о подробностях своего бизнеса.
Об этом сообщает CBN, передает Цензор.НЕТ.
"Маски мы с женой частично пошили своими руками, а частично я купил у местного предпринимателя, - рассказал Артем Бородин. - Документы на них у меня есть. Через "Укрпочту" отправил их заказчикам 6 апреля. На тот момент действовал запрет на продажу и пересылку за границу только медицинских масок. Самодельные маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го и отправили на экспертизу. Результатов экспертизы до вчерашнего дня не было. Я был приглашен в СБУ и дал все объяснения почти сразу после 9 апреля. А вчера я из СМИ узнал о заявлении СБУ", - сообщил Бородин.
По его словам, общее количество масок меньше 1500, а не 3000, как в отчете. Отправлялись они разным покупателям от одной до 15 штук по разным адресам в европейские страны и США.
Артем Бородин также отметил, что очень хочет узнать в суде, какие именно законы он нарушил.
Напомним, вчера в СБУ сообщили о пресечении незаконного вывоза за границу защитных масок из Кропивницкого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СБУ шьёт дело белыми нитками.
Интересно, сколько он должен был масок пошить своими руками, чтобы развалить государство ?
Пошил больше 3000 масок своими руками - государство уничтожено.
ЗЕБЕня, так он же - президент, и еще больше чем ты, потому что он работает, а ты груши х... сбиваешь.
Если бы правительство имело клепки в голове, то наоборот, помогало бы организовать надомное производство масок даже с их последующей продажей за границу.
Но, не с нашим ЗЕльоным "счастьем"