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Маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го, - обвиняемый СБУ в незаконном экспорте масок житель Кропивницкого Бородин

Маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го, - обвиняемый СБУ в незаконном экспорте масок житель Кропивницкого Бородин

Житель Кропивницкого Артем Бородин, которого СБУ обвиняет в попытке вывоза крупной партии защитных масок за границу, рассказал о подробностях своего бизнеса.

Об этом сообщает CBN, передает Цензор.НЕТ.

"Маски мы с женой частично пошили своими руками, а частично я купил у местного предпринимателя, - рассказал Артем Бородин. - Документы на них у меня есть. Через "Укрпочту" отправил их заказчикам 6 апреля. На тот момент действовал запрет на продажу и пересылку за границу только медицинских масок. Самодельные маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го и отправили на экспертизу. Результатов экспертизы до вчерашнего дня не было. Я был приглашен в СБУ и дал все объяснения почти сразу после 9 апреля. А вчера я из СМИ узнал о заявлении СБУ", - сообщил Бородин.

По его словам, общее количество масок меньше 1500, а не 3000, как в отчете. Отправлялись они разным покупателям от одной до 15 штук по разным адресам в европейские страны и США.

Артем Бородин также отметил, что очень хочет узнать в суде, какие именно законы он нарушил.

Напомним, вчера в СБУ сообщили о пресечении незаконного вывоза за границу защитных масок из Кропивницкого.

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Кропивницький (547) СБУ (20060) маски (115)


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Топ комментарии
+17
Они даже сдесь обосрались) ппц
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29.04.2020 14:01 Ответить
+16
Нашли козла отпущения - чувачка, который сам настрочил масок...
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29.04.2020 14:04 Ответить
+12
Обосрались - это отличительная черта сегодняшней команды правителей.
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29.04.2020 14:05 Ответить
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Расстрелять мерзавца!
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29.04.2020 14:01 Ответить
встиг вкластись в сроки...а от депутат в києві ресторан відкрив, нєвзірая на сроки
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29.04.2020 14:54 Ответить
Они даже сдесь обосрались) ппц
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29.04.2020 14:01 Ответить
здесь
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29.04.2020 14:24 Ответить
Оце злочин так злочин.
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29.04.2020 14:03 Ответить
таки скоро продажу на **** приравняют к контрабанде за пределы страны
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29.04.2020 14:06 Ответить
Продаж бюстгальтерів - товар подвійного призначення, схожий на маски.
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29.04.2020 14:14 Ответить
Нашли козла отпущения - чувачка, который сам настрочил масок...
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29.04.2020 14:04 Ответить
Обосрались - это отличительная черта сегодняшней команды правителей.
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29.04.2020 14:05 Ответить
Чувак шьёт маски белыми нитками

СБУ шьёт дело белыми нитками.

Интересно, сколько он должен был масок пошить своими руками, чтобы развалить государство ?
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29.04.2020 14:05 Ответить
Это уродство - обвинять какого-то предпринимателя в том, что он делает свою работу. Дыбильная система. Нашли врага народа, тоже мне.
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29.04.2020 14:05 Ответить
СБУ занимается не врагами народа, а посягательствами на существование страны.

Пошил больше 3000 масок своими руками - государство уничтожено.
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29.04.2020 14:43 Ответить
Человек сам обеспечил себе заработок во время карантина.
ЗЕБЕня, так он же - президент, и еще больше чем ты, потому что он работает, а ты груши х... сбиваешь.

Если бы правительство имело клепки в голове, то наоборот, помогало бы организовать надомное производство масок даже с их последующей продажей за границу.

Но, не с нашим ЗЕльоным "счастьем"
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29.04.2020 14:10 Ответить
Ще недавно мала гордість за свою країну, а зараз лише сором і сум.
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29.04.2020 14:21 Ответить
ЗЕ-бариги вивозили маски тонами і все ок, а простого громадянина за 15 масок тягають
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29.04.2020 14:23 Ответить
Его беда. что он не депутат от партии СН. Тогда бы ему разрешили вывезти 300 тонн масок.
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29.04.2020 14:33 Ответить
Зато к Радуцкому, вывезшему тонны масок и защиту для медиков, претензий никаких нет
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29.04.2020 14:34 Ответить
Цікаво,за кого він голосував?
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29.04.2020 15:20 Ответить
Не ставте примітивних питань. Ніби раніше, при будь-якій владі, було інакше.
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30.04.2020 06:44 Ответить
Мужика оправдают,но оштрафуют,а пару человек получат внеочередное звание и повышение
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29.04.2020 16:54 Ответить
Кабміну можна 1000тон, а людині -Зась
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29.04.2020 19:00 Ответить
 
 