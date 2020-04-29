Маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го, - обвиняемый СБУ в незаконном экспорте масок житель Кропивницкого Бородин

Житель Кропивницкого Артем Бородин, которого СБУ обвиняет в попытке вывоза крупной партии защитных масок за границу, рассказал о подробностях своего бизнеса.

Об этом сообщает CBN, передает Цензор.НЕТ.

"Маски мы с женой частично пошили своими руками, а частично я купил у местного предпринимателя, - рассказал Артем Бородин. - Документы на них у меня есть. Через "Укрпочту" отправил их заказчикам 6 апреля. На тот момент действовал запрет на продажу и пересылку за границу только медицинских масок. Самодельные маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го и отправили на экспертизу. Результатов экспертизы до вчерашнего дня не было. Я был приглашен в СБУ и дал все объяснения почти сразу после 9 апреля. А вчера я из СМИ узнал о заявлении СБУ", - сообщил Бородин.

По его словам, общее количество масок меньше 1500, а не 3000, как в отчете. Отправлялись они разным покупателям от одной до 15 штук по разным адресам в европейские страны и США.

Артем Бородин также отметил, что очень хочет узнать в суде, какие именно законы он нарушил.

Напомним, вчера в СБУ сообщили о пресечении незаконного вывоза за границу защитных масок из Кропивницкого.

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