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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом - 6 399 человек

За сутки в Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом - 6 399 человек

Медики в Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное для страны число выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета El Pais.

Так, за сутки поправились 6 399 человек. Это самый высокий показатель с момента начала распространения коронавируса в Испании. Общее число выздоровевших - почти 109 тыс. человек.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировали смерть 325 человек с коронавирусом. Это несколько выше показателей за вторник (301). Тем не менее, уже шестой день подряд в стране количество летальных исходов не превышает отметку в 400. В общей сложности, COVID-19 привел к смерти 24 275 жителей Испании.

В целом, за все время в стране выявили почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это хрупкий успех": как страны Европы выходят из карантина

Испания стала одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Однако в последние дни ситуация стала возвращаться под контроль и власти ослабили ограничения на передвижения граждан и на работу предприятия и магазинов.

Испания (879) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За сутки в Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом - 6 399 человек - Цензор.НЕТ 8044
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29.04.2020 14:06 Ответить
У зебильной ваты опять раз в неделю Порошенко будет в аэропорту с чемоданами. Упоротые чмошники...
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29.04.2020 14:12 Ответить
А какова цена дурантина? Когда уже начнут это публиковать? Или властям очень неохота ознакомиться с юридическими взглядами мэтра Линча? Дети им гнидам украденную весну не забудут.
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29.04.2020 14:08 Ответить
Гут, натюрлих.
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29.04.2020 14:10 Ответить
Отак взяли і "поправились" водночас, молодці!
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29.04.2020 14:17 Ответить
Усопших за день больше - чем у нас за 2месяца(ну да, официально) и карантин начинают снимать О_О. Ну туппппыееее, да, Шмыгаль?
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29.04.2020 14:27 Ответить
 
 