Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов госкомпаний до 47 тыс. грн

Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Экономическая правда".

Такое решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

В проект постановлении говорится, что решение должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.

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Напомним, депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.