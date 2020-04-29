Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов госкомпаний до 47 тыс. грн
Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Экономическая правда".
Такое решение правительство приняло на заседании 29 апреля.
В проект постановлении говорится, что решение должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.
Напомним, депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен).
При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
помню как какая-то зеленая баба накинула себе и на оздоровление, и на социально-бытовые вопросы...
Источник: https://censor.net/n3192378