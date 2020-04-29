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Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов госкомпаний до 47 тыс. грн

Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов госкомпаний до 47 тыс. грн

Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Экономическая правда".

Такое решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

В проект постановлении говорится, что решение должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.

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Напомним, депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Кабмин (14035) ограничение (119) заработная плата (2400)


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На укрзализнице траур?
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29.04.2020 14:15 Ответить
Максимальная зарплата гос.служащего в Украине должна быть 4 тыс.гр.х 8= 32 000 гривен. Так во всех странах УС и в США. Они получают не больше 8 мин. зар.плат.
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29.04.2020 14:19 Ответить
При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

помню как какая-то зеленая баба накинула себе и на оздоровление, и на социально-бытовые вопросы...
Источник: https://censor.net/n3192378
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29.04.2020 14:25 Ответить
душат работяг ссуки...
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29.04.2020 14:33 Ответить
А почему премии не ограничили и остальные там надуманные надбавки типа - за интенсивный труд, на проезд, за экономию воды в общественном туалете и т.п.? Можно подумать они больше напрягаются, чем рудокоп или механизатор в в период уборки урожая. Что за премия в таможне 600% от оклада? Раньше, чтобы получить какую-то премию нужно было подготовить массу подтверждений, а сегодня месяц прошел, главбух принес ведомость, начальник лихо подмахнул и ...нужные люди получили свои сверхразумные проценты! Не нравится, иди ищи другую работу, сегодня на такую зарплату найдутся грамотные люди!
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29.04.2020 15:18 Ответить
Я, що, тепер голодувати повинен?!Кабмін обмежив розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тис. грн - Цензор.НЕТ 5040
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29.04.2020 15:21 Ответить
это откровенный геноцид чиновников, одно спасение, что он временен, потом расцветут вновь махровым цветом!!
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29.04.2020 15:30 Ответить
Смішно...Гроші,ж,незароблені...
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29.04.2020 18:53 Ответить
 
 