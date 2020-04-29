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Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ

Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ

Письмо Международного валютного фонда, которое подразумевает требование не допустить увольнения директора НАБУ Артема Сытника, написано специально для утечки в прессу.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ

"МВФ показал тем самым, что уже не рассчитывает на желание президента Зеленского противостоять всем группам влияния и олигархам среди "слуг", которые заинтересованы в смене руководства НАБУ. Нет доверия. Запад понимает, что Зеленский не берет на себя ответственность за своих собственных депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ. Это говорит и том, что реально отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре, к лицемерным заявлениям о борьбе с коррупцией, которыми прикрывают желание в ручном режиме контролировать НАБУ", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Журналист отметил, что к работе НАБУ и действиям директора Артема Сытника есть много справедливых замечаний. "Есть немало выдуманных и фейковых дел, открытых в угоду политической конъюнктуре, безграмотность и нарушение прав. Но эти проблемы есть в любых наших правоохранительных органах в гораздо большем масштабе, чем в НАБУ. НАБУ - это состоявшийся проект, институциональная реформа, одна из немногих в Украине. Для развития государства в Украине выгодно сохранение всех прав НАБУ и сохранение Сытника до конца полномочий на его должности. Мы должны показать, что парламент не будет политически вмешиваться в работу директора НАБУ - и каждый следующий директор НАБУ также должен быть защищен от политических увольнений до конца полномочий", - считает Бутусов.

Также читайте: МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы

"Самое печальное, что сейчас руководство НАБУ под угрозой увольнения опасается активно работать по новой власти, нет никаких новых серьезных расследований. Если мы поддержим НАБУ, то есть надежда, что они проснутся и начнут действовать. Но любое новое руководство будет прямо работать на ОП, и о борьбе с коррупцией можно будет вообще забыть, у Зеленского везде друзья, он сам все за всех умеет решать. И НАБУ надо от этого давления "слуг народа" защитить", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

Он напомнил, что после того, как январе-марте 2020-го у коррупционеров было конфисковано смешные 14 тысяч гривен, в апреле Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная прокуратура конфисковали в бюджет у подозреваемых в коррупционных преступлениях Микитася и Альперина 115 миллионов гривен за нарушение условий выхода под залог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На комитет ради увольнения Сытника явились все, кто обычно не ходит. Проголосовав, они разошлись, - нардеп "Голоса" Устинова

"Я категорически против любых вмешательств Верховной Рады в работу НАБУ и САП, и считаю любые попытки такого вмешательства попыткой закрыть все текущие дела и уничтожить антикоррупционные органы в целом. Этого категорически нельзя допустить. И это необходимо нашему гражданскому обществу независимо от позиции МВФ", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

НАБУ (4233) Зеленский Владимир (20906) МВФ (3335) Бутусов Юрий (4386) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+25
Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ - Цензор.НЕТ 7283
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29.04.2020 14:22 Ответить
+18
Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ - Цензор.НЕТ 9344
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29.04.2020 14:22 Ответить
+16
Смельчаком он оказался только на сцене. А в жизни зеленский банально устроил передел. Передит так, что слышно уже не только в Украине. На весь мир передел устроил, гаденыш...
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29.04.2020 14:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это нормально
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29.04.2020 14:21 Ответить
Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ - Цензор.НЕТ 7283
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29.04.2020 14:22 Ответить
Кремлёвское западло зепадло для Украины.
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29.04.2020 14:54 Ответить
вот что странно: закон зарегистрирован пэтиным ПЕсиком, а прессуют за него ЗЕбеню
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29.04.2020 14:21 Ответить
Закон о чем?
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29.04.2020 14:23 Ответить
ти зепитуєш в зебіла сенсу?
Даремно.
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29.04.2020 14:31 Ответить
ниже прочти, Ылита убогая
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29.04.2020 14:34 Ответить
Ти шукаєш в иліти сенсу? Даремно втрачаєш час! Вони навіть читати не вміють!

"Это говорит и том, что реально отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре"
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29.04.2020 14:42 Ответить
не пойму, чем не устроила администрацию ссылка на проект закона за авторством ПЕсика, позволяющего уволить директора НАБУ?
продублирую: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68266 прямая ссылка на проект закона
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29.04.2020 14:42 Ответить
Дебіли, мля, зебільні https://censor.net/user/451550 та https://censor.net/user/211569 - проблема куди серйозніша, ніж просто звільнення корупціонера Ситника.
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29.04.2020 14:56 Ответить
коррупціонери вимагають звільнення коррупціонера залізна логіка і мвф проти і що Ситник в тебе вкрав? мізки? якщо Ситника виженуть поставлять на його місце чергову сучку венедиктову або бибикова буде краще?
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29.04.2020 14:59 Ответить
зебіл, головна проблема не в тому, що "коррупціонери вимагають звільнення коррупціонера"; а в тому, як ви 73/43%-тні нагаласували.
Якщо в Румунії, наприклад, в аналогічному їхньому НАБУ чотири чи 5 раз міняли кадри і керівництво (тому що перед цим навіть через конкурс проходила всіляка шушваль, в кращому випадку - просто нездари, не злочинці, не корупціонери) - то в них не було всіоїх "слуг уродів" разом з 73/43-ними "жрать+ржать+срать". Тому вони з 5-го разу запустили надежну роботу свого набу разом з іншими правоохороними органами!
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29.04.2020 15:14 Ответить
Мені смішно дивитись як нікчемні 8 відсотків, які перед цим за 5 років геть нічого не зробили, розповідають, як нам треба жити! Йди вже з богом, тут горілки нема!
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29.04.2020 15:21 Ответить
Агов, розумнику- хто розстрілював майдан? Кого покарано? Хто з корупціонерів сидить? ...
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29.04.2020 15:23 Ответить
то-то за год при твоем осле оманском - ВСЁ расследование о расстрелах на Майдане - ПРЕКРАЩЕНО.. зебильная власть боится выйти на самих себя
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29.04.2020 15:29 Ответить
более того - подозреваемые в расстрелах на Майдане - отпущены в рашку именно зелохом..
Совпадение или продолжение выступления вислюком оманським перед сепарами на донбассе, как и сдачей его курицы - передвижений ВСУ в 2014..?
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29.04.2020 15:31 Ответить
А розкажи но мені про Фучаджі, про Юванющенко, про Штепу ...
Мовчав би- може за розумного порахують, півнику!
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29.04.2020 16:05 Ответить
я і тобі можу повторити, іншими словами: "Даремно питати в зебіла логіки". Щоб не питати про фігурантів твого списку, одного з яких "випустив" саме Ситник.
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29.04.2020 16:16 Ответить
Сперечатись з казковим свідком секти 8 відсотків все одно, що грати з голубом у шахи- розкида фігури, насере на дошку й полетить!)

В отношении него открыли уголовное производство. Суд отправил Фучеджи под домашний арест. 7 мая Фучеджи покинул территорию Украины. Тогда появилась информация, что он скрывается в Приднестровье.

Соратнику Януковича Юрию Иванющенко удалось снять арест со счетов в ЕС в судебном порядке.

Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за своїх депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ, - Бутусов щодо листа МВФ - Цензор.НЕТ 1836

22 сентября 2017

арьковский районный суд 20 сентября отпустил из-под домашнего ареста бывшего мэра Славянска Нелю Штепу. Ее арестовали еще 3 года назад. Штепе инкриминируют несколько преступлений, среди которых посягательство на территориальную целостность страны, что привело к гибели людей.

То свої побрехеньки залиш для своїх казкових.
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29.04.2020 17:22 Ответить
брехун зебільний, ти цілком здатен промоніторити хоча би тег https://censor.net/tag/3803/yura_enakievskiyi/news/page/1 на цьому сайті і впевнитись, що, попри всі слухи (про що наполягав серлещ) його звязок з тітушками Антимайдану (а, рівно, як і твій звязок) не змогли довести (ну, буває і таке). І що по криміналу корупції - Ситник його також прищучити не зміг. А те, що твої хотєлки в період відновлення зруйнованих державних інституцій періоду 2014-го року обєктивно не були задоволені (підкреслю ще раз: навесні 2014-го держава лише відновлювалась!, бо такі зебіли дебіли як ти - її зруйнували!) - то не могли бути! Бо так сталось! Не буваєтак, щоб "вжух" - і все запрацювадо з нуля; та більше того, з мінусу... По Штепі - це вже суд, оцінюй, не оцінюй - але суд.
Я знаю, що тобі не сподобаються мої звинувачення на твою адресу. Але - глотай. Тим більше - порція моїх безпідставних звинувавачень мізерна порівнно з твоїми, постійними, дебільно-популістичними, і такими ж безпідставними (та ні, безпідставними на порядки більше).
Знаю, що не зрозумієш мого сарказму. Бо ти - зебіл дебільний. І тому цю частину суперечки вважаю закритою.
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29.04.2020 19:23 Ответить
Палай, не зупиняйся, це дуже кумедно, якщо памʼятати, що ви програли й ПР, й Батьківщині, не кажучи вже про СН!)))) Секта, вона і є секта. Я тобі дещо скажу, але ти все одно не повіриш- те, що в тебе на вухах не є чоколят!))))))))))))) Сподіваюсь, що й завдяки вам ЄС піде туди ж, куди пішов Мороз, Ляшко та інші, а поки продовжуйте смішити своїми потугами!))))))))
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29.04.2020 19:39 Ответить
ну да, тебеподобное быдло, знающее только слове дебил, точно зрит в корень проблемы.
правда не замечая при этом, что корень шоколадным говном воняет
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29.04.2020 21:17 Ответить
Шмаркле, ВР, и этому КМ транша МВФ не видать как своих ушей. Но они этого не поняли и продолжают свои глупые игры.
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29.04.2020 14:21 Ответить
якщо чесно, то в назві НАБУ пропущена літера Ї між "А" та "Б".
Що такого надзвичайного зробив Артемка на посаді?
А зарплату він та його підлеглі отримують регулярно..
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29.04.2020 14:21 Ответить
Ну как, а справку по свинарчукам слил перед выборами?
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29.04.2020 14:28 Ответить
я його вважаю таким собі равликом: тихесенько повзе, тихесенько харчується.. Начебто НАБУ є, а громких справ від нього - немає. От тільки чипати його не можна. Такий собі недоторканий равлик.
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30.04.2020 10:03 Ответить
Да, и ЗП наверное как у леща. Все у него хорошо...
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30.04.2020 11:04 Ответить
Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ - Цензор.НЕТ 3804
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29.04.2020 14:22 Ответить
Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ - Цензор.НЕТ 9344
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29.04.2020 14:22 Ответить
Смельчаком он оказался только на сцене. А в жизни зеленский банально устроил передел. Передит так, что слышно уже не только в Украине. На весь мир передел устроил, гаденыш...
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29.04.2020 14:23 Ответить
не він ділить, а за нього ділять. Він, хіба що, підписує-затверджує переділ
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29.04.2020 14:32 Ответить
що пеця що зелене хіба маланці дбають про Україну...?
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29.04.2020 14:23 Ответить
Коррупционер. Чего более?
Дискредитировал себя сам и через своих подчинённых.
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29.04.2020 14:23 Ответить
Зеленський?
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29.04.2020 14:27 Ответить
Сытник
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29.04.2020 14:29 Ответить
Тобто зеленський через своїх підлеглих єрмаків та слуг урода ні разу не дискредитував, а ситник дискредитував?
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29.04.2020 14:30 Ответить
якщо чесно - то обидва. Хіба що - один більше, другий менше...
Тут інша проблема, яку на якій Бутусов загострює: перехід самої інституції НАБУ під контроль влади, зокрема - Єрмака. Подібно тому, як осідлали прокуратуру та ДБР...
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29.04.2020 14:35 Ответить
Просто человеку из реестра коррупционеров не по феньшуй возглавлять Набу.
А контроль над ними ещё до выборов был. Слив в прессу справы свинарчуков откуда был?
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29.04.2020 14:39 Ответить
я розумію інше: нині МВФ, та й голосні соросята намагаються зберегти "менше зло" Ситника на посаді... Тому що розуміють, що якийсь, умовно кажучи, Сівоха (він з юридичною освітою, здається? хоча - знайдуть подібного з відповідною) буде абсолютно пробеніний...

Ну, і - обидва: припиняйте "дружній вогонь"... Зайве.
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29.04.2020 15:01 Ответить
Это не меньшее зло. Это подобно грузину - в вице, яникевичу в презы, и т.п.
Админпротокол про коррупцию прошел по суду. Сроки аппеляции прошли. Анекдот напоминает: проститутка- девственница.
Рыги на него обижены, по старым делам,но Гончаренко правильно рассуждает. При штате в 700 человек, на памяти три зашквара:
Сын околозастройщика в пьяном дтп, папа кандидат на должность какую-то; детектив- наркоман; и "недавно уволенный" взятковымагатель.
Да, там "яркие" зп. Тем более маразм - шеф- коррупционер.
Слив дела по свинарчукам перед выборами.
Вспомним, какой вой был, когда журналюги выяснили, что он ночью к пороху приезжал.
Карабин в чехле и сейфе.
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29.04.2020 19:33 Ответить
Ты что, зебил? На твоей зелёной чуме и его когорте клеймо негде ставить, но речь идёт про увольнение сытника
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29.04.2020 14:36 Ответить
Ситника звільняють на догоду твоїй зеленій чумі, бо твоєму бені потрібен дефолт і припинення позовів від Приватбанку за кордоном.
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29.04.2020 14:38 Ответить
Почитай закон про Набу, чтобы знать чем они имеют право заниматься.
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29.04.2020 14:41 Ответить
Бєнєсос, чи цього закона не читав, інакше знав би порядок звільнення його директора.
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29.04.2020 14:48 Ответить
ще раз, обидва: припиняйте "дружній вогонь"... Зайве.
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29.04.2020 15:02 Ответить
Бенесосом зовут сына твоего папы))
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29.04.2020 19:21 Ответить
Запад уже всё давно понял про зелю.
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29.04.2020 14:24 Ответить
Против НАБУ уж очень активно выступают "друзья Кремля" - ОПЗЖ и холуи Бени.
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29.04.2020 14:26 Ответить
Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСЛИ ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В БИЗНЕС ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ...ТО ОН ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ДОХОД.... НО В НАБУ ВКЛАДЫВАЮТ
ГРОШИ ИЗ БЮДЖЕТА....И ЭТО НАБУ НЕЧЕГО НЕВОЗВРАЩАЕТ...НО ПРИ ЭТОМ ГАРНО ЖИВЕТ...
.....ХАНА А КАК МЕНЕ ТАКОЕ НАБУ ЛЕТ НА ДЕСЯТТЬ ПОИМЕТЬ...
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29.04.2020 14:31 Ответить
отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре, к лицемерным заявлениям о борьбе с коррупцией, которыми прикрывают желание в ручном режиме контролировать НАБУ

Хвига себе, сколько ошибок в одном предложении.
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29.04.2020 14:32 Ответить
Да, тоже обратил внимание. Но Бутусов давно славится этим, уже можно привыкнуть На фоне безграмотности цензорнетовских журналистов он еще достойно выглядит
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29.04.2020 14:35 Ответить
На суть не впливає.
Зелена влада гнила.
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29.04.2020 14:46 Ответить
Да, папа рассказывал, что им на факультете журналистики предлагали расставить запятые в предложении "Ішов бережком махав батіжком" половина "неоклассиков" не справилась.
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29.04.2020 14:50 Ответить
Именно в этом предложении протупить запятую? В это трудно поверить.
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29.04.2020 15:04 Ответить
Гы-гы...
Эти люди (не буду сыпать фамилиями) в это время уже работали редакторами в "Літературній Україні", журнале "Дніпро", имели по десятку романов.
Препод даже одного вызвал к доске и все потешались, как он метался, ставил запятые после каждого слова, вsтирал, опять ставил.
Комсомольский призыв, итидь его. Вечерняя школа, многотиражка, заочный институт, а потом захотелось еще и университетское образование поиметь.
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29.04.2020 15:16 Ответить
Блин, даже пятиклассник... да чо там, третьеклассник справится.
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29.04.2020 15:23 Ответить
Зеленский должен нести ответственность за всех, кого он привел во власть!
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29.04.2020 14:36 Ответить
Він "нікаму нічєво нє должен".
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29.04.2020 14:39 Ответить
никому не должен, кроме Ахметова и Коломойского! это судя по тому, кого он привел во власть.
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29.04.2020 15:09 Ответить
Если вообще выгнать всех из этой конторы, что изменится ? Результатов их работы даже в телескоп не разглядеть...
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29.04.2020 14:39 Ответить
А я бы, рад увидеьь в кресле НАБУ Саакашвили.
И нам хорошо, и американам. И толку будет гораздо больше!!!
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29.04.2020 14:41 Ответить
Коррупция-сродни раковой опухоли,против которой не нашли средств против её возникновения.Но в жизни она имеет две формы -материальную и политическую.Материальную,менее опасную,можно побороть диктатурой,а вот политическую невозможно.Потому,что во главе власть. У нас институты юриспруденции,особенно сейчас ,коррумпированы и политическая коррупция стимулируются активно самим президентом и при этом даже предположим.что новые его лица не берут бабки.
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29.04.2020 14:48 Ответить
НЕ НУ Я ДУМАЮ ЩО ВЫ ПРАВЫ...
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29.04.2020 14:58 Ответить
Шестого выбирали те, кто не способен думать в силу своих ограниченных умственных возможностей, потому и обижаться не на кого, тут есть хохлы, совки, коллаборанты и допускаю тупые украинцы.
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29.04.2020 15:08 Ответить
А тобі, "запарєбріком", яка до цього справа?
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29.04.2020 15:24 Ответить
Выбрали бибизянку главой государства - жрите.
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29.04.2020 15:18 Ответить
Если Вы читаете мой комментарий,сделайте сразу скриншот,а то ... Как же красиво Бутусов говорит! А что мы имеем на самом деле? Что происходит на Цензоре? Я критикую Контракт о кредите для Молдовы из рашки,(который кстати нарушил не только законы Молдовы,но также нарушил и законы рфии),и который не только может привести к экономическому рабству Молдовы,но кроме этого он также должен был быть использоваться ТОЛЬКО на построение дорог,- вокруг бывшего военного аэродрома Мэркулешть,-и дорог от центра Молдовы и из Гагаузии к приднестровью. Для чего (вернее для кого) должны быть предназначены эти дороги,направленные к Вашим западным границам? Разве не по Вас колокола звучат? И тут появляется какой то кретин,под канадским флагом и начинает хвалить этот кредит. Я ему даю пару пинков под зад и меня блокируют,а кретин дальше гуляет себе по сайту.Кому идет эта блокировка на помощь? Кретину под канадским флагом? Нет.Ясно кому АВШЕМУ ВРАГУ! Далее. Пишу себе на сайте,никого не трогаю,вдруг (как обычно) выскакивает украинское дерьмо под ником "амфаш" и начинает писать провокации.Я ему даю пару пинков под зад,и среди прочих пишу ему "дигинерат вонючий",дело в том что он этими словами обозвал другого форумчанина,буквально несколькими минутами раньше.В итоге меня блокируют. Я спрашиваю,-почему меня заблокировали? Мне говорят, за выражение "дигинерат вонючий"! Ну,пусть. Но ведь украинское дерьмо,под ником "амфаш" использовавший эти слова (у которого я их взял!) не заблокирован,-он гуляет себе дальше! Так почему такое происходит на Цензоре,Бутусов? Потому что администратор (я думаю,что администратор это не лично Бутусов,а кто-то нанятый для этой функции) защищает,пусть и своего,но кретина-провокатора? Это разве не двойные стандарты? Или это дискриминация,потому что,кому то не нравится что,кто то "чужой,под чужим флагом" критикует аборигенов? Или это вообще наци -а дальше окончание на выбор (-онализм,-зм,или что-то другое)? Разберитесь,Бутусов в своем хозяйстве. А то получается,что говорите Вы все красиво,а на самом деле...
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29.04.2020 15:32 Ответить
Интересно, а Володя купил себе книжку "Вулики та бджілки."
Превращается в Юща...
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29.04.2020 16:07 Ответить
Такого трусливого-президента,. как зеленский, украина ещё не имела!! А ответ простой! он безграмотный руководитель и всего боится, и у него на всё одни ответы: "Я этого не говорил. Я этого на обещал, Я никому ничего не должен, Я не лох и не профан и т. д. до бесконечности". Чисто еврейские отмазки.
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29.04.2020 16:23 Ответить
Что страшнее: эпидемия, астероид или президент Зеленский? - эксперт Апрель 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/04/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b4-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80.html#comments Комментарии: 1
Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за своїх депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ, - Бутусов щодо листа МВФ - Цензор.НЕТ 4895То, что доведенные до крайности предприниматели начнут протестовать, наплевав на карантинные меры - это не сюрприз.
Об этом я предупреждал еще в начале карантина.
Такое напоминание https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLZyNxREHjRHuK0A0DuFWky05-gGcOGI6prhz8dJ4IrFL51HAGvesuJqghx8O3lJ6OqmhIZy2L8sQL&hc_ref=ARRd1aLpPzsT8jcENZN7D0dLS0AMFxOLtS_L1wUBhvcqYKytAiEk_JrEU94vBO6_aeM&fref=nf приводит сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Когда одним нельзя, а другим, близким к власти - можно, то украинцев от протестов не удержать. И карантин может быть свернут - не по рекомендации инфекционистов, а из страха перед протестующими.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
Тогда зачем вводили? Выглядит откровенно глупо.
Но вот того, что МВФ начнет откровенно и нагло лезть в каждую нашу внутреннюю частность, признаться, не ожидал.
В прежние времена МВФ, ****, Мировой банк шарахались даже от намека на политические требования. Теперь же вмешиваются нагло и даже не пытаясь разобраться в сути вопроса.
Это я о письме главы миссии МВФ Рона ван Родена с угрозой «поменять действия фонда, если будет изменено законодательство по НАБУ».
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81.html МВФ предупредил Зеленского о недопустимости изменения законодательства по НАБУ
Шантаж в чистом виде: тронете нашего назначенца Артема Сытника - не дадим денег. Потому что наш назначенец имеет право в вашем бантустане творить что угодно…
Понятно, что это «антикоррупционные активисты» используют МВФ для защиты своего главы НАБУ.
Понятно, что вряд ли бескорыстно.
Но дойти до такого цинизма, чтобы ставить в зависимость конкретного Сытника, при котором не пострадал ни один крупный коррупционер, и транш МВФ… До этого никакой Путин не додумался.
Понимаете, наша боязливая несамостоятельная власть неспособна пойти на решительные шаги для спасения экономики - снятие хотя бы на год всех налогов и всего регулирования со малого и среднего бизнеса, за исключением того, что влияет на жизнь и здоровье, то есть, запустить своеобразный НЭП.
Наши, как на манну небесную, уповают только на внешние кредиты.
А МВФ уже не рвется сотрудничать с Украиной, у него очередь, как за пенсионерской тысячей, из стран с куда более убедительной кредитной историей, чем мы. А тут еще наши «сытниковцы» поводы подкидывают…
Не будет транша - пойдут невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Вот тогда начнутся настоящие протесты, а точнее, голодные бунты. Вполне вероятны столкновения, утрата управляемости и дезинтеграционные процессы.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), разумеется, подкинет в этот костер пару бочек нефти - все равно она никому не нужна.
Но такая позиция наших международных кредиторов означает, что уже есть решение по судьбе Украины, принятое без Украины. И поскольку Запад не хочет утраты контроля за нашими атомными станциями и прочими техногенными угрозами, то значит, нас потенциально готовы выталкивать под Россию.
Потому что послекарантинный Запад уже не готов содержать неэффективную Украину. И пускай с этой бедой разбирается Россия со своей манией величия насчет восстановления империи…
Должен признаться в своем политологическом просчете.
Я-то надеялся, что иронический дилетант Владимир Зеленский будет разрушать лишь коррупционно-олигархическую систему власти. А он замахнулся на всю страну.
И еще, говорят, какой-то астероид к нам летит…
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29.04.2020 17:18 Ответить
Вічно Україні везе на президентів, як не Юрась Хмельниченко, то Володимир Винниченко, як не Грушевський, то Кравчук який віддав ЯЗ і Чорноморський флот паРаші!
А Виговського ми не розумієм, не розумієм Морозова, який був міністром оборони і пішов у відставку, бо Кучма почав валить ЗСУ!!!
Ми такий народ де 73%-тки вати, совка, лугандону і кримнашу!
Нам зелебенських жидокацапів подавай і русскій язик!
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29.04.2020 17:28 Ответить
Даже мвф понимает что Вова слился 4 марта. И что он нихера не управляет а только слушает советчиков вроде эрмека и черта
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29.04.2020 17:42 Ответить
То есть Сытник охрененный антикоррупционер?
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29.04.2020 18:13 Ответить
 
 