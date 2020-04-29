Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ

Письмо Международного валютного фонда, которое подразумевает требование не допустить увольнения директора НАБУ Артема Сытника, написано специально для утечки в прессу.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ.

"МВФ показал тем самым, что уже не рассчитывает на желание президента Зеленского противостоять всем группам влияния и олигархам среди "слуг", которые заинтересованы в смене руководства НАБУ. Нет доверия. Запад понимает, что Зеленский не берет на себя ответственность за своих собственных депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ. Это говорит и том, что реально отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре, к лицемерным заявлениям о борьбе с коррупцией, которыми прикрывают желание в ручном режиме контролировать НАБУ", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Журналист отметил, что к работе НАБУ и действиям директора Артема Сытника есть много справедливых замечаний. "Есть немало выдуманных и фейковых дел, открытых в угоду политической конъюнктуре, безграмотность и нарушение прав. Но эти проблемы есть в любых наших правоохранительных органах в гораздо большем масштабе, чем в НАБУ. НАБУ - это состоявшийся проект, институциональная реформа, одна из немногих в Украине. Для развития государства в Украине выгодно сохранение всех прав НАБУ и сохранение Сытника до конца полномочий на его должности. Мы должны показать, что парламент не будет политически вмешиваться в работу директора НАБУ - и каждый следующий директор НАБУ также должен быть защищен от политических увольнений до конца полномочий", - считает Бутусов.

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"Самое печальное, что сейчас руководство НАБУ под угрозой увольнения опасается активно работать по новой власти, нет никаких новых серьезных расследований. Если мы поддержим НАБУ, то есть надежда, что они проснутся и начнут действовать. Но любое новое руководство будет прямо работать на ОП, и о борьбе с коррупцией можно будет вообще забыть, у Зеленского везде друзья, он сам все за всех умеет решать. И НАБУ надо от этого давления "слуг народа" защитить", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

Он напомнил, что после того, как январе-марте 2020-го у коррупционеров было конфисковано смешные 14 тысяч гривен, в апреле Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная прокуратура конфисковали в бюджет у подозреваемых в коррупционных преступлениях Микитася и Альперина 115 миллионов гривен за нарушение условий выхода под залог.

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"Я категорически против любых вмешательств Верховной Рады в работу НАБУ и САП, и считаю любые попытки такого вмешательства попыткой закрыть все текущие дела и уничтожить антикоррупционные органы в целом. Этого категорически нельзя допустить. И это необходимо нашему гражданскому обществу независимо от позиции МВФ", - резюмировал Бутусов.