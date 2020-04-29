Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ
Письмо Международного валютного фонда, которое подразумевает требование не допустить увольнения директора НАБУ Артема Сытника, написано специально для утечки в прессу.
Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ.
"МВФ показал тем самым, что уже не рассчитывает на желание президента Зеленского противостоять всем группам влияния и олигархам среди "слуг", которые заинтересованы в смене руководства НАБУ. Нет доверия. Запад понимает, что Зеленский не берет на себя ответственность за своих собственных депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ. Это говорит и том, что реально отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре, к лицемерным заявлениям о борьбе с коррупцией, которыми прикрывают желание в ручном режиме контролировать НАБУ", - подчеркнул Юрий Бутусов.
Журналист отметил, что к работе НАБУ и действиям директора Артема Сытника есть много справедливых замечаний. "Есть немало выдуманных и фейковых дел, открытых в угоду политической конъюнктуре, безграмотность и нарушение прав. Но эти проблемы есть в любых наших правоохранительных органах в гораздо большем масштабе, чем в НАБУ. НАБУ - это состоявшийся проект, институциональная реформа, одна из немногих в Украине. Для развития государства в Украине выгодно сохранение всех прав НАБУ и сохранение Сытника до конца полномочий на его должности. Мы должны показать, что парламент не будет политически вмешиваться в работу директора НАБУ - и каждый следующий директор НАБУ также должен быть защищен от политических увольнений до конца полномочий", - считает Бутусов.
"Самое печальное, что сейчас руководство НАБУ под угрозой увольнения опасается активно работать по новой власти, нет никаких новых серьезных расследований. Если мы поддержим НАБУ, то есть надежда, что они проснутся и начнут действовать. Но любое новое руководство будет прямо работать на ОП, и о борьбе с коррупцией можно будет вообще забыть, у Зеленского везде друзья, он сам все за всех умеет решать. И НАБУ надо от этого давления "слуг народа" защитить", - отметил главред "Цензор.НЕТ".
Он напомнил, что после того, как январе-марте 2020-го у коррупционеров было конфисковано смешные 14 тысяч гривен, в апреле Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная прокуратура конфисковали в бюджет у подозреваемых в коррупционных преступлениях Микитася и Альперина 115 миллионов гривен за нарушение условий выхода под залог.
"Я категорически против любых вмешательств Верховной Рады в работу НАБУ и САП, и считаю любые попытки такого вмешательства попыткой закрыть все текущие дела и уничтожить антикоррупционные органы в целом. Этого категорически нельзя допустить. И это необходимо нашему гражданскому обществу независимо от позиции МВФ", - резюмировал Бутусов.
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западлозепадло для Украины.
Даремно.
"Это говорит и том, что реально отношение к нашей власти на Западе не меняется - огромное не доверие, огромное подозрение в не честной игре"
продублирую: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68266 прямая ссылка на проект закона
Якщо в Румунії, наприклад, в аналогічному їхньому НАБУ чотири чи 5 раз міняли кадри і керівництво (тому що перед цим навіть через конкурс проходила всіляка шушваль, в кращому випадку - просто нездари, не злочинці, не корупціонери) - то в них не було всіоїх "слуг уродів" разом з 73/43-ними "жрать+ржать+срать". Тому вони з 5-го разу запустили надежну роботу свого набу разом з іншими правоохороними органами!
Совпадение или продолжение выступления вислюком оманським перед сепарами на донбассе, как и сдачей его курицы - передвижений ВСУ в 2014..?
Мовчав би- може за розумного порахують, півнику!
В отношении него открыли уголовное производство. Суд отправил Фучеджи под домашний арест. 7 мая Фучеджи покинул территорию Украины. Тогда появилась информация, что он скрывается в Приднестровье.
Соратнику Януковича Юрию Иванющенко удалось снять арест со счетов в ЕС в судебном порядке.
22 сентября 2017
арьковский районный суд 20 сентября отпустил из-под домашнего ареста бывшего мэра Славянска Нелю Штепу. Ее арестовали еще 3 года назад. Штепе инкриминируют несколько преступлений, среди которых посягательство на территориальную целостность страны, что привело к гибели людей.
То свої побрехеньки залиш для своїх казкових.
Я знаю, що тобі не сподобаються мої звинувачення на твою адресу. Але - глотай. Тим більше - порція моїх безпідставних звинувавачень мізерна порівнно з твоїми, постійними, дебільно-популістичними, і такими ж безпідставними (та ні, безпідставними на порядки більше).
Знаю, що не зрозумієш мого сарказму. Бо ти - зебіл дебільний. І тому цю частину суперечки вважаю закритою.
правда не замечая при этом, что корень шоколадным говном воняет
Що такого надзвичайного зробив Артемка на посаді?
А зарплату він та його підлеглі отримують регулярно..
Дискредитировал себя сам и через своих подчинённых.
Тут інша проблема, яку на якій Бутусов загострює: перехід самої інституції НАБУ під контроль влади, зокрема - Єрмака. Подібно тому, як осідлали прокуратуру та ДБР...
А контроль над ними ещё до выборов был. Слив в прессу справы свинарчуков откуда был?
Ну, і - обидва: припиняйте "дружній вогонь"... Зайве.
Админпротокол про коррупцию прошел по суду. Сроки аппеляции прошли. Анекдот напоминает: проститутка- девственница.
Рыги на него обижены, по старым делам,но Гончаренко правильно рассуждает. При штате в 700 человек, на памяти три зашквара:
Сын околозастройщика в пьяном дтп, папа кандидат на должность какую-то; детектив- наркоман; и "недавно уволенный" взятковымагатель.
Да, там "яркие" зп. Тем более маразм - шеф- коррупционер.
Слив дела по свинарчукам перед выборами.
Вспомним, какой вой был, когда журналюги выяснили, что он ночью к пороху приезжал.
Карабин в чехле и сейфе.
ГРОШИ ИЗ БЮДЖЕТА....И ЭТО НАБУ НЕЧЕГО НЕВОЗВРАЩАЕТ...НО ПРИ ЭТОМ ГАРНО ЖИВЕТ...
.....ХАНА А КАК МЕНЕ ТАКОЕ НАБУ ЛЕТ НА ДЕСЯТТЬ ПОИМЕТЬ...
Хвига себе, сколько ошибок в одном предложении.
Зелена влада гнила.
Эти люди (не буду сыпать фамилиями) в это время уже работали редакторами в "Літературній Україні", журнале "Дніпро", имели по десятку романов.
Препод даже одного вызвал к доске и все потешались, как он метался, ставил запятые после каждого слова, вsтирал, опять ставил.
Комсомольский призыв, итидь его. Вечерняя школа, многотиражка, заочный институт, а потом захотелось еще и университетское образование поиметь.
И нам хорошо, и американам. И толку будет гораздо больше!!!
Превращается в Юща...
То, что доведенные до крайности предприниматели начнут протестовать, наплевав на карантинные меры - это не сюрприз.
Об этом я предупреждал еще в начале карантина.
Такое напоминание https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLZyNxREHjRHuK0A0DuFWky05-gGcOGI6prhz8dJ4IrFL51HAGvesuJqghx8O3lJ6OqmhIZy2L8sQL&hc_ref=ARRd1aLpPzsT8jcENZN7D0dLS0AMFxOLtS_L1wUBhvcqYKytAiEk_JrEU94vBO6_aeM&fref=nf приводит сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Когда одним нельзя, а другим, близким к власти - можно, то украинцев от протестов не удержать. И карантин может быть свернут - не по рекомендации инфекционистов, а из страха перед протестующими.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
Тогда зачем вводили? Выглядит откровенно глупо.
Но вот того, что МВФ начнет откровенно и нагло лезть в каждую нашу внутреннюю частность, признаться, не ожидал.
В прежние времена МВФ, ****, Мировой банк шарахались даже от намека на политические требования. Теперь же вмешиваются нагло и даже не пытаясь разобраться в сути вопроса.
Это я о письме главы миссии МВФ Рона ван Родена с угрозой «поменять действия фонда, если будет изменено законодательство по НАБУ».
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81.html МВФ предупредил Зеленского о недопустимости изменения законодательства по НАБУ
Шантаж в чистом виде: тронете нашего назначенца Артема Сытника - не дадим денег. Потому что наш назначенец имеет право в вашем бантустане творить что угодно…
Понятно, что это «антикоррупционные активисты» используют МВФ для защиты своего главы НАБУ.
Понятно, что вряд ли бескорыстно.
Но дойти до такого цинизма, чтобы ставить в зависимость конкретного Сытника, при котором не пострадал ни один крупный коррупционер, и транш МВФ… До этого никакой Путин не додумался.
Понимаете, наша боязливая несамостоятельная власть неспособна пойти на решительные шаги для спасения экономики - снятие хотя бы на год всех налогов и всего регулирования со малого и среднего бизнеса, за исключением того, что влияет на жизнь и здоровье, то есть, запустить своеобразный НЭП.
Наши, как на манну небесную, уповают только на внешние кредиты.
А МВФ уже не рвется сотрудничать с Украиной, у него очередь, как за пенсионерской тысячей, из стран с куда более убедительной кредитной историей, чем мы. А тут еще наши «сытниковцы» поводы подкидывают…
Не будет транша - пойдут невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Вот тогда начнутся настоящие протесты, а точнее, голодные бунты. Вполне вероятны столкновения, утрата управляемости и дезинтеграционные процессы.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), разумеется, подкинет в этот костер пару бочек нефти - все равно она никому не нужна.
Но такая позиция наших международных кредиторов означает, что уже есть решение по судьбе Украины, принятое без Украины. И поскольку Запад не хочет утраты контроля за нашими атомными станциями и прочими техногенными угрозами, то значит, нас потенциально готовы выталкивать под Россию.
Потому что послекарантинный Запад уже не готов содержать неэффективную Украину. И пускай с этой бедой разбирается Россия со своей манией величия насчет восстановления империи…
Должен признаться в своем политологическом просчете.
Я-то надеялся, что иронический дилетант Владимир Зеленский будет разрушать лишь коррупционно-олигархическую систему власти. А он замахнулся на всю страну.
И еще, говорят, какой-то астероид к нам летит…
А Виговського ми не розумієм, не розумієм Морозова, який був міністром оборони і пішов у відставку, бо Кучма почав валить ЗСУ!!!
Ми такий народ де 73%-тки вати, совка, лугандону і кримнашу!
Нам зелебенських жидокацапів подавай і русскій язик!