Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты. ДОКУМЕНТ
Генпрокурор Ирина Венедиктова единолично приказала завершить следствие по делу Гандзюк, а у прокуроров даже при желании не было возможности перечить.
Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
"Перед внезапным завершением следствия Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали. Поэтому даже должность прокурора Романа Романчука, которой он представился на "Свободе слова", в момент эфира 27 апреля уже не существовало", - говорится в сообщении.
"То есть прокуроров вывели за штат. Теперь их судьба - в руках Венедиктовой, поскольку только она может подписать приказ об их назначении на новые должности в Офисе Генпрокурора. Банальный и подлый "тактический ход" от Венедиктовой. Давить на прокуроров, оставить их без должностей, заставив в кратчайшие сроки передать дело Гандзюк в суд. Новые лица - старые методы", - отмечают активисты.
Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).
16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.
16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кушайте это дерьмо , не подавитесь .
Хуже не будет?
Кто ещё не понял , что ЗЕ лживый лицемер ?
Он только на камеру добреньким прикидывается
https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg STERNENKO
Офіс Генпрокурора та СБУ заявивли що завершили розслідування вбивства Каті Гандзюк та видають це за перемогу, хоча це повний провал. Пояснюю детально чому. Блог про українську політику та актуальні події в нашій країні "СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ"
https://youtu.be/PG9qrTFJZtw https://youtu.be/PG9qrTFJZtw
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести(???!)
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что
ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
https://ukrainianwall.com/society/36036-krah-ekonomiki-slova-zelenskogo-peredernuli-ukraincev
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c
Цій ГНИДІ неможна дозволити навіть гній кидать
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1255474344110829570 1 ч
Вовочка, тебе не говорили, что услужливый дурак (дура) хуже врага? Венедиктова так "завершила расследование дела Гандзюк" что все вокруг в дурно пахнущем .... И ты , Вова тоже Мы давно так не смеялись