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Новости Убийство Гандзюк
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Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты. ДОКУМЕНТ

Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ирина Венедиктова единолично приказала завершить следствие по делу Гандзюк, а у прокуроров даже при желании не было возможности перечить.

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Перед внезапным завершением следствия Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали. Поэтому даже должность прокурора Романа Романчука, которой он представился на "Свободе слова", в момент эфира 27 апреля уже не существовало", - говорится в сообщении.

Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты 01

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"То есть прокуроров вывели за штат. Теперь их судьба - в руках Венедиктовой, поскольку только она может подписать приказ об их назначении на новые должности в Офисе Генпрокурора. Банальный и подлый "тактический ход" от Венедиктовой. Давить на прокуроров, оставить их без должностей, заставив в кратчайшие сроки передать дело Гандзюк в суд. Новые лица - старые методы", - отмечают активисты.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты 02

Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+31
Ну що зелене лайно дочекались..аваківське гестапо б'є людей, кабмін видає злочинні накази..народ терпить. А дії поліції тільки виштовхують від себе громадян і викликають недовіру до влади.
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29.04.2020 14:30 Ответить
+14
Вы же за это голосовали!

Кушайте это дерьмо , не подавитесь .

Хуже не будет?

Кто ещё не понял , что ЗЕ лживый лицемер ?

Он только на камеру добреньким прикидывается
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29.04.2020 14:34 Ответить
+13
Без Майдана, зеленое отродье не уйдёт!!!
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29.04.2020 14:34 Ответить
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Ну що зелене лайно дочекались..аваківське гестапо б'є людей, кабмін видає злочинні накази..народ терпить. А дії поліції тільки виштовхують від себе громадян і викликають недовіру до влади.
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29.04.2020 14:30 Ответить
Все, как пр Петре пятом!
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29.04.2020 14:32 Ответить
ми зараз живемо при володі пів шостому. не забувай
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29.04.2020 14:36 Ответить
Живем или деградируем?
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29.04.2020 14:40 Ответить
існуємо.
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29.04.2020 14:41 Ответить
Виживаємо
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29.04.2020 14:50 Ответить
Деградація - це теж прояв буття. Головне - бути за цим процесом, хоча б на особистісному рівні.
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29.04.2020 14:47 Ответить
Только это и остается......... Вот только закрыть глаза и заткнуть уши не получается. Что ни новость - то шок. Похоже, что скоро попробуют ГУЛаг возродить.
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29.04.2020 14:49 Ответить
Спробуйте дивитись на цей мутний потік інформації, як на воду - ви обов"язково діждетесь трупів своїх ворогів.
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29.04.2020 14:52 Ответить
Главное, чтобы не оказалось, что плывем вместе.
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29.04.2020 14:59 Ответить
І все таки треба почекати, допоки нарід доїсть цю субстанцію, що обрав до останньої ложки. По іншому ніяк.
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29.04.2020 15:06 Ответить
Если доживем........
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29.04.2020 15:08 Ответить
А Аваков - это однофамилец или тот же, что был у Петра?
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29.04.2020 14:53 Ответить
Аваков тот же самый, только при Петре ему не дали возможности себя показать. А спасибо за Авакова при Петре надо сказать Народному Фронту, это было условием вхождения в коалицию.
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29.04.2020 15:11 Ответить
Без Майдана, зеленое отродье не уйдёт!!!
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29.04.2020 14:34 Ответить
Чего, чего не хватает?
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29.04.2020 14:36 Ответить
Того зеленого дерьма ,которое гуманоиды называют ,,реформами,,
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29.04.2020 14:49 Ответить
Таарь прокремлевская.. Порох, вернись!!!! Вся Украина перед тобой на колени встанет!!!!
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29.04.2020 14:33 Ответить
встанет из 10-15% максимум -2% .
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29.04.2020 14:39 Ответить
Не пора ли к доктору, шоколадный? И запомни, порохобот, Украина никогда ни перед кем не становилась и не станет на колени!
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29.04.2020 14:39 Ответить
Володєнька ти, часом не зеленський? Бо щось сморід піднявся.
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29.04.2020 14:55 Ответить
Бу га га. Ага еще и перед югиком станет. Уж он то это дело доведет до конца😷
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29.04.2020 17:37 Ответить
Ну так "хто замовив Катю Ганзюк"?
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29.04.2020 14:33 Ответить
хуже уже... настало год назад
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29.04.2020 14:33 Ответить
Вы же за это голосовали!

Кушайте это дерьмо , не подавитесь .

Хуже не будет?

Кто ещё не понял , что ЗЕ лживый лицемер ?

Он только на камеру добреньким прикидывается
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29.04.2020 14:34 Ответить
ЗЕ ГАН ДОН ЗІ Готовий заплатити за правду 51 грн.
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29.04.2020 14:37 Ответить
Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты - Цензор.НЕТ 5558
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29.04.2020 14:34 Ответить
Зебобік так красиво заїхав у крісло презедента на ділі Каті, а тепер йому поху - скажу, навіть більше, він прикриває вбивць.
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29.04.2020 14:36 Ответить
Верните Луценко , оно хоть воровало чесно .
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29.04.2020 14:37 Ответить
Что "оно" украло?
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29.04.2020 17:16 Ответить
Як Венедіктова знищила справу Гандзюк попри обіцянки Зеленського покарати вбивць

https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg STERNENKO

Офіс Генпрокурора та СБУ заявивли що завершили розслідування вбивства Каті Гандзюк та видають це за перемогу, хоча це повний провал. Пояснюю детально чому. Блог про українську політику та актуальні події в нашій країні "СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ"
https://youtu.be/PG9qrTFJZtw https://youtu.be/PG9qrTFJZtw
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29.04.2020 14:37 Ответить
Даааааааа, януковоч плачет, сопли утирает. Тут простые *ляди походя такое творят, что ему в тупую его башку даже не приходило, и ничего, пипл сидит ровно, хавает молча. Так что же он, рылом не вышел? За что его так? Где справедливость?
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29.04.2020 14:37 Ответить
Усі, без винятку, хто голосував за Януковича проголосували потім за Зеленського. Вміє наш нарід обирати реліктові породи лайна.
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29.04.2020 14:39 Ответить
Зря Вы так. Как показала практика, наш народ безошибочно выбирает именно то, чего хочет. Просто он легко увлекается и быстро сам от себя устает. Народ наигрался в европейцев, хочет старого доброго рагулятника. Наигрался в героя, хочет "Сватов". Наигрался в карантин, даже масок вот не носит. Наш народ удивительно живуч: его можно гнобить веками, морить голодом, гноить в лагерях, тащить за гениталии в светлое будущее, - он пройдет через все испытания, преодолеет любые преграды, чтобы вернуться в своё привычное обосраное стойло, в своё природное скотское состояние.
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29.04.2020 14:52 Ответить
Повністю згідний.
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29.04.2020 14:56 Ответить
Дожили............ за год.
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29.04.2020 14:38 Ответить
Испанское издание El País, несколько дней назад подводившее итоги первого года президентства Владимира Зеленского и заявившее о том, что, в результате, среди самих украинцев "страх начал превалировать над надеждой", предоставило возможность высказаться самому президенту Украины.
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести(???!)

Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что

ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.

https://ukrainianwall.com/society/36036-krah-ekonomiki-slova-zelenskogo-peredernuli-ukraincev

https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c
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29.04.2020 14:54 Ответить
Чтобы понять это - даже не нужно испанское издание. Стыдно за страну, что такое у них сейчас печатают.
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29.04.2020 15:02 Ответить
Стыдно за зеленую власть, которая так позорит Украину и поставила ее на грань банкротства
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29.04.2020 15:07 Ответить
Не думала, что за год можно откатиться в ситуацию 2014 года.
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29.04.2020 15:12 Ответить
https://youtu.be/DxFkinNnNyg Генпрокурор-косметолог. Хто така Ірина Венедіктова? - Спостерігач
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29.04.2020 14:39 Ответить
Бараны голосуют за ЗЕ , ой бе , ой бе , ой бе ! Ля-ля-ля -ля
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29.04.2020 14:55 Ответить
А ти набери повний рот лайна і плюнь на них.
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29.04.2020 15:03 Ответить
****** рыгиАнальная
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29.04.2020 15:13 Ответить
Зелена Ірма Грезе
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29.04.2020 15:34 Ответить
ЗЕ-НЕлох, кого ж ти підсунув на посаду головного прокурора України.
Цій ГНИДІ неможна дозволити навіть гній кидать
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29.04.2020 15:45 Ответить
А звідки взялася Перина Венидиктова? Хто її танцював, чи танцює?
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29.04.2020 16:28 Ответить
Да отправьте её на психиатрическую экспертизу , у неё даже вид психбольной !
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29.04.2020 16:54 Ответить
Ее сущность отображена на ее угро-финской роже.
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29.04.2020 17:13 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1255474344110829570 1 ч

Вовочка, тебе не говорили, что услужливый дурак (дура) хуже врага? Венедиктова так "завершила расследование дела Гандзюк" что все вокруг в дурно пахнущем .... И ты , Вова тоже Мы давно так не смеялись
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29.04.2020 17:19 Ответить
К У Р В А
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29.04.2020 18:24 Ответить
ТАК У НЕЁ УЖЕ ГЛАЗ ДЕРГАЕТСЯ !)
Венедіктова вивела за штат прокурорів у справі Гандзюк і шантажує їх, - активісти - Цензор.НЕТ 576
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29.04.2020 20:34 Ответить
Яка тільки огидна пика в цієї прокурорши...
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29.04.2020 21:33 Ответить
 
 