Венедиктова вывела за штат прокуроров в деле Гандзюк и шантажирует их, - активисты. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ирина Венедиктова единолично приказала завершить следствие по делу Гандзюк, а у прокуроров даже при желании не было возможности перечить.

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Перед внезапным завершением следствия Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали. Поэтому даже должность прокурора Романа Романчука, которой он представился на "Свободе слова", в момент эфира 27 апреля уже не существовало", - говорится в сообщении.

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"То есть прокуроров вывели за штат. Теперь их судьба - в руках Венедиктовой, поскольку только она может подписать приказ об их назначении на новые должности в Офисе Генпрокурора. Банальный и подлый "тактический ход" от Венедиктовой. Давить на прокуроров, оставить их без должностей, заставив в кратчайшие сроки передать дело Гандзюк в суд. Новые лица - старые методы", - отмечают активисты.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).