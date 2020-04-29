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Новости Коронавирус и карантин
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Из фонда борьбы с COVID-19 выделят 100 млн грн на закупку около 200 ИВЛ отечественного производства, - Шмыгаль

Из фонда борьбы с COVID-19 выделят 100 млн грн на закупку около 200 ИВЛ отечественного производства, - Шмыгаль

Это позволит дополнительно оснастить учреждения здравоохранения современным оборудованием.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Фонда борьбы с COVID-19 будет выделено 100 млн грн на закупку ориентировочно 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства", - говорится в сообщении.

По словам премьера, это позволит дополнительно оснастить учреждения здравоохранения современным оборудованием.

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Автор: 

Кабмин (14035) карантин (16729) медицина (2527) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пів мільона коштує ОДИН апарат?????????
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29.04.2020 15:00 Ответить
Тоже не възжаю в помпезность Зе- прорыва. Было объявлено что аппараты будут значительно дешевле импортных аналогов. Пробить, дык это средняя цена по Украине уже со всеми интересами.
Так где же прорыв?????
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29.04.2020 15:06 Ответить
У шмыгаля.
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29.04.2020 15:23 Ответить
Вы откаты забыли посчитать. Ой извините. Зе власть не ворует и взяток не берет.
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29.04.2020 19:33 Ответить
 
 