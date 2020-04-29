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Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ

Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ

Рейс был организован по заказу британской стороны. Украинцы, которые должны были лететь на заработки, находятся в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба компании "Международные авиалинии Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Рейс должен был выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, у которых есть долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами", — сообщили в компании.

Самолет должен был отправиться в среду, 29 апреля, в 12:40. Но за 2 часа до этого времени МАУ получила от Госавиаслужбы запрет на вылет без указания оснований и ссылки на нормативные документы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

"Пассажиры рейса — жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения — сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь"", — добавили в компании.

"Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но до утра 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало", — сказала директор по коммуникациям МАУ Евгении Сацкая.

Сейчас компания пытается получить разрешение на выполнение рейса.

Также на Цензор.НЕТ: В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу

Ранее во вторник, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

Автор: 

Великобритания (5027) МАУ (330) заробитчане (587) Госавиаслужба (69)


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Топ комментарии
+56
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 3273
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29.04.2020 14:40 Ответить
+55
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 537
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29.04.2020 14:56 Ответить
+54
Хуже!
Эти крисы хотели сбежать с

"Великой стройки" Великого Зеленского
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29.04.2020 14:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кріпаки.
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29.04.2020 14:37 Ответить
Хуже!
Эти крисы хотели сбежать с

"Великой стройки" Великого Зеленского
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29.04.2020 14:46 Ответить
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29.04.2020 14:49 Ответить
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 1552
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29.04.2020 14:55 Ответить
Так вони ще за Петьки втекли від його потужних реформ )))
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29.04.2020 15:03 Ответить
Ну, а теперь чего тикать? Пусть сидят дома. Эпоха бидности закончилась.
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29.04.2020 15:09 Ответить
Настала эпоха беспросветной нищеты. Такими темпами скоро до эпохи каннибализма дойдем.
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29.04.2020 15:12 Ответить
Пускай собирают клубнику вместо Англии - на Херсонщине!
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29.04.2020 16:31 Ответить
Ага. И выкидывают ее на свалку дальше. Как сейчас фермкры Херсонщины делают и без них. Процесс быстрее пойдет. Кучи редиски, капусты, огурцов и т.д. будут соревноваться какая выше.
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29.04.2020 16:36 Ответить
Рынки начали же открывать...
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29.04.2020 16:41 Ответить
И закрывать, и так уже по третьему кругу. Если вы не в курсе -- клубника уже две недели, как пошла. Скоро уже будет черешня.
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29.04.2020 16:44 Ответить
Пора готуватися до усунення від влади зелених зрадників і губителів України, які хочуть знову опустити Залізну завісу.
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29.04.2020 17:15 Ответить
Шо ж то вас в Советской Украине слышно не было, господа дарагие, вот пришли бы на партбюро и возмутились.
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29.04.2020 16:05 Ответить
Сидите дома, Шмыгаль всех обеспечит достойной зарплатой! А Аваков - догонит и еще раз обеспечит. Счастье уже наступило - страна превращена в концлагерь.
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29.04.2020 14:37 Ответить
Первое правило поддержания санитарно-эпидемиологического статус-кво в государстве: каждые несколько лет сжигать старую резину на главной площади страны, выкуривая окопавшихся на Банковской паразитов.
Не пора ли?
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29.04.2020 16:21 Ответить
Пора.
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29.04.2020 17:16 Ответить
нончє люді - ето нєфть...
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29.04.2020 14:38 Ответить
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 3273
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29.04.2020 14:40 Ответить
Стайте в чергу, сучі діти!
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29.04.2020 15:43 Ответить
зебыдло-не люди.
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29.04.2020 14:41 Ответить
ЩАС ЖЕЛУДКИ ПРОВЕРЯТ...И ОТПУСТЯТ...
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29.04.2020 14:41 Ответить
В Англии много болеют, лучше туда не летите.
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29.04.2020 14:42 Ответить
Вы советуете только Северную Корею и Туркменистан? Там, судя по официальным данным, заболеваемость ковид-19 по нулям, но Сев Корея уже втихаря помощь просит.
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29.04.2020 14:46 Ответить
В Беларуси вообще красота. Лука говорит, что вирусов не видел
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29.04.2020 14:49 Ответить
На заработки, это в Лондон за кешем с аренды своих пентхаусов.
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29.04.2020 14:42 Ответить
Британцы - не идиоты, они прекрасно знали кого и зачем собирались вывозить. Тех, кто работал там по контрактам.
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29.04.2020 14:44 Ответить
Це сон?
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29.04.2020 14:43 Ответить
Тараса Григоровича Шевченка 😕
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29.04.2020 14:48 Ответить
Ех, от ставили б людям у паспорти штамп, за кого голосував, як би классно буоо:
За Порошенка - Проходьте у літак.
За Зеленського - на прийом до Шмигаля.
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29.04.2020 14:44 Ответить
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29.04.2020 14:45 Ответить
Серьйозно. І так у всьому. Субсидії, податки, і т.п.
От тоді б люди бачили реальну користь голосування.
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29.04.2020 14:49 Ответить
Читаю новость и не понимаю, в какой стране мы проснемся завтра..........
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29.04.2020 14:51 Ответить
А спитати тих штатних патріотів, борців з Порошенко: Дроздова, Скрипіна, Хмару, Яворівського, Фаріон...: «Та, якшо ця влада перетне червоні лінії, то ми її свиньками закидаємо нараз !!! »
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29.04.2020 15:02 Ответить
Список тех борцунов не уместится на Форуме.
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29.04.2020 15:06 Ответить
Чому? Не так вже й багато упоротих вождєй: «Кто угодно, толькотнє Порошенко !».
Там є трохи примкнувших до них, типу Толіка шарія чи пальчевського...ну дубінсько бужанський ще...
Мова ж не про наріт™...
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29.04.2020 15:14 Ответить
Да какие нафиг заробитчане. Потом через неделю обратно их вези за свой счет. Хай дома сидят. Бубочка сказал, что "вернем всех заробитчан". Мужик сказал - мужик сделал.
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29.04.2020 14:44 Ответить
Только "мужик" не подумал что дальше делать с заробитчанами

Это ж ЗЕлечка, ему можно ☺️
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29.04.2020 14:51 Ответить
Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ - Цензор.НЕТ 537
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29.04.2020 14:56 Ответить
и ГЛАВНОЕ АКТИВНЫЕ - не диванные ))))
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29.04.2020 15:22 Ответить
👍
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29.04.2020 15:26 Ответить
в 2013 году коломойский платил 25 дол/сутки майдановцам. кто сейчас банковать будет?
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29.04.2020 16:20 Ответить
...тебя выпишем, клоун "эстонский"
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29.04.2020 16:32 Ответить
Васісуалій, ти що, в Естонії? Тоді kurat sind.
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29.04.2020 16:56 Ответить
Не кизди, "естонець". Це я кажу тобі як людина, яка провела на Майдані не один день. Втім, куцомозким істотам тіпу тебе важко второпати, що люди можуть виходити на протести за свободу, а не за гроші.
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29.04.2020 17:23 Ответить
ну кто виноват что ты лох? другие и волю говорили и деньги получали.
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29.04.2020 20:46 Ответить
Не холопське це діло, по Оманам і Куршевелям шастать.
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29.04.2020 16:47 Ответить
Архіпелаг укрЗЕлаг...
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29.04.2020 14:44 Ответить
Вы за это голосовали.
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29.04.2020 14:46 Ответить
Це питання чи ствердження... якщо друге то це не до мене.
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29.04.2020 14:53 Ответить
Могла конечно и ошибиться. Год все-таки прошел....... если так, то прошу прощения.
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29.04.2020 15:04 Ответить
Уроды . Нам налоги и штрафы им бюджет на распилку .
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29.04.2020 14:46 Ответить
А чего, у зелёных навозных мух все хорошо! Там масками барыжим, здесь во время карантина ресторанчик откроем..
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29.04.2020 14:53 Ответить
Порошенко сделал украинцам "безвиз", а Вазелин - "безвыезд"!)))))))))))
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29.04.2020 14:53 Ответить
Коли Порошенко дав безвіз, то тут ми маємо, що Зеленський і його команда дають безвиїзд і безнадію. (Софія Федина, депутат від ЄС, проти якої антиукраїнська влада розпочала репресії).
"Насправді я думаю, що з огляду на те, що люди зараз через Чехію, зокрема, і багато хто через інші країни, зараз очікують, коли відкриються кордони, збиралися їхати за кордон, щоб заробити хоча би на кусочок хліба. Бо в Україні понад 2 мільйони нових безробітних, які не мають де заробити на хліб… Насправді тут така ситуація. Коли Порошенко дав безвіз, то тут ми маємо, що Зеленський і його команда дають безвиїзд і безнадію. І насправді так стається. Тому що я спілкуюся з багатьма людьми в різних регіонах, і більшість з них констатують, що ще кілька днів - і елементарних ресурсів накормити дитину не буде. Тому я абсолютно підтримую більшість даного опитування, яке було проведено по ринках, що треба їх відкривати. І їх не треба було, по суті, і закривати, а треба було ставити жорсткі правила карантину", - сказала Федина.
Вона наголосила, що коронавірус - це не на день, не на два і не на місяць, і невідомо скільки буде.
"Тому що він мутує і набирає страшних форм. То що ми маємо робити? Ми маємо розробляти механізми жити в цих реаліях, зберігаючи своє життя… Я говорю про системність. І те, що я бачу зараз у влади - це не те, що безсистемність і безвідповідальність, а це метод наукового тику. Тикнули - авось щось вийде. Ой, не вийшло - ну то будемо робити щось інше. Й істерична заява президента - ой відкрийте ринки, бо вже треба, бо горить - вона виявляється якоюсь більшою, ніж сама доцільність аналізу цієї ситуації. Але ж проблема в тому, що системності немає ні в чому", - додала Федина.
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29.04.2020 17:19 Ответить
точніше, безвихідь
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30.04.2020 09:02 Ответить
А если чартер на великие стройки северной папуасии, отказал бы зеля другу которому прямо в шоколадный глаз давеча смотрел?
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29.04.2020 14:55 Ответить
Сейчас прилетит волшебный пендель из посольства Великобритании и самолет вылетит!
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29.04.2020 15:03 Ответить
Почуствовали свободу? Кто там ностальгировал по совку? Получите выездные визы!
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29.04.2020 15:05 Ответить
"МАУ получила от Госавиаслужбы запрет на вылет без указания оснований и ссылки на нормативные документы"

це що?. та в кац@апстані в порівнянні з нами розгул десократії.. навіть в Північній кореї є якісь обгрунтування..
Ще місяць і кріпацтво.. а покажеш Конституцію - штаф і тюрма..
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29.04.2020 15:05 Ответить
Есть статья 33 конституции, только закон может запретить выезжать. Какой закон
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29.04.2020 15:05 Ответить
А кто потом будет забирать этих батраков домой, когда они перемоют там всю посуду и подцепят вирус?
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29.04.2020 16:38 Ответить
Вот мы и дожили до ПутЗеЕрмалага с "жнлезным занавесом".
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29.04.2020 15:08 Ответить
Ну, так просто, роботодавець з Великобританії от так просто взяв і замовив літак ... А керівнику Державної авіаційної служби та ін. хабар відніс?
- Ні
То, дякуємо за гроші для МАУ Коломойського
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29.04.2020 15:13 Ответить
Вот это они зря злят народ ,плохо для них кончится
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29.04.2020 15:15 Ответить
Зе -фганцузский фантаст!
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29.04.2020 15:25 Ответить
но лехко предсказуемый фантаст. то, что у вернувшихся будут по любому проблемы с выездом на заработки было ясно изначально. или мышеловку вообще захлопнут новым железным занавесом, или будет ещё та морока под соусом карантинов и документов. вплоть до "если мы начнём вас выпускать со страны - ***** нападёт". всё больше убеждаюсь, шо именно слуги и делают ему эту услугу запирая страну.
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29.04.2020 16:33 Ответить
Яке дно. Експорт рабів. В той час коли Іран запустив супутник дзз. Ліберасти що ви зробили з України?
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29.04.2020 15:27 Ответить
Pust jedut jesli polucili rabocyje vizy,a to Evrope toze mnogyje zakryvajet svoj biznis,goteli restorani ves turism sektor i eto na dolgo mozet daze do 2022 goda.
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29.04.2020 15:34 Ответить
А чего их арабские и африканские беженцы не хотят работать? Только жрать и спать на пособия?, а "ужасные" и "недостойные" Европы украинцы должны пахать на них
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29.04.2020 15:28 Ответить
Там не только беженцы, но и простые англичане получают пособие больше, чем труд на полях!
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29.04.2020 16:48 Ответить
Заробитчане! Всего за 51 гривню вы можете высказать Зе свое фе.
Державіаслужба за 2 години до рейсу заборонила виліт чартеру із заробітчанами до Великої Британії, - МАУ - Цензор.НЕТ 9804
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29.04.2020 15:30 Ответить
И ведь в точку написано!!))
Только сравнение с французом это лишнее.))
И так все понимают о ком речь и в каком аспекте.)))
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29.04.2020 16:59 Ответить
французами иногда в шутку называют людей одной с Зе национальности.
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29.04.2020 17:09 Ответить
На фото работяга типа сравнивает Зеленского и французского писателя Ивона Гандона.
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29.04.2020 18:30 Ответить
обсиралово Украины в исполнении "слуг" продолжается...
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29.04.2020 15:36 Ответить
я хз как можно чартер запретить без оснований.
вова с огнем играет, заробитчан миллионы
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29.04.2020 15:38 Ответить
Потрібні міжнародні санкції проти української влади за такі дії . Арешт майна , заборона в'їзду ,тощо 😁👍
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29.04.2020 15:40 Ответить
Покойный дед рассказывал во время голодомора искали у селян любую еду кору гнилое зерно кожу, отнимали и выбрасывали, сжигали это. Что бы люди просто вымирали.Теперь не пускают подзаработать за границу зная ,что внутри страны у людей шансов нет. Каков смысл этого. Неужели снова что бы повыздыхали? Готовим территорию мыжебратьям?Таким образом появились ватники на востоке Украины. Могут заселить и другие опустевшие области.
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29.04.2020 16:01 Ответить
"Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил https://bykvu.com/ua/ #Буквам , что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства". Какие долгосрочные контракты могут быть в сфере сельского хозяйства? Ну может на полгода клубнику собирать. Это максимум. И как там с медицинской страховкой? Не будет такого, что гни трупы начнут складывать под украинским посольством?
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29.04.2020 16:14 Ответить
зебилы, железный занавес подкрался незаметно.. благодаря вашим дебильным экспериментам год назад
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29.04.2020 16:20 Ответить
просто в этот раз ***** вовремя его смотрящие доложили, шо те, которые 200 на суоми без ведома улетели да, просто их зевонули. искупляем мол вину, теперь вот вовремя заметили, шо ещё и эти к бритам когти рвут, а уж ну никак не на парашеньку ехать надумали. он ещё раз цыкнул на слуг и те ещё раз стали перед ним на цырлы ))
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29.04.2020 16:26 Ответить
для тех кто вопит о украинских рабах.
Почти $13 млрд: в Минфине подсчитали, сколько заробитчане перевели денег в Украину

https://news.finance.ua/ru/news/-/466084/pochti-13-mlrd-v-minfine-podschitali-skolko-zarobitchane-pereveli-deneg-v-ukrainu

Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2019 року становив $34,73 млрд

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/627380.html

то есть заробичане инвестируют в Украина сумму почти равную половину привлеченных инвестиций и причем без всяких условий.
так что на верном пути товАрисчи.
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29.04.2020 17:31 Ответить
І без людоїдських відсотків , до того 20% коштів що надійшли гарантовано попадає до бюджету через ПДВ .
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29.04.2020 18:17 Ответить
и деньги тратят в Украине , то есть дают работу другим людям внутри страны.
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29.04.2020 18:23 Ответить
Алигархам срочно нужны работники за еду.
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29.04.2020 17:50 Ответить
А нефиг шастать, а то через месяц будут требовать от Украины спецборт, чтобы их срочно вернули домой, т.к. в Британии снова какой-нибудь вирус заведется!
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29.04.2020 18:17 Ответить
В отличие от человека имя которого вы взяли для ника, вы редкостный тупица.
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29.04.2020 18:28 Ответить
Сейчас 73% населения Украины заявляют, что каждый имеет право на ошибку
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29.04.2020 18:56 Ответить
Скоро будет бунт
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29.04.2020 20:08 Ответить
ДЕБИЛЫ! Вовочка умеет наживать врагов среди друзей! Или я чего не понял - может самолет понадобился, чтобы врачей отправить в Великобританию?
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29.04.2020 20:33 Ответить
https://twitter.com/Yanina_63
https://twitter.com/Yanina_63

Янина

@Yanina_63

·https://twitter.com/Yanina_63/status/1255523745642487809 1 ч

Виталий Рождаев. Наслаждайтесь: В Украине правительство Зеленского ввело выездные визы для украинцев за границу.Теперь каждый запрос на выезд украинцев в случае их трудоустройства зарубежом будет рассматриваться в специальной службе Кабмина.
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29.04.2020 20:36 Ответить
 
 