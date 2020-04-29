Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ

Рейс был организован по заказу британской стороны. Украинцы, которые должны были лететь на заработки, находятся в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба компании "Международные авиалинии Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Рейс должен был выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, у которых есть долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами", — сообщили в компании.

Самолет должен был отправиться в среду, 29 апреля, в 12:40. Но за 2 часа до этого времени МАУ получила от Госавиаслужбы запрет на вылет без указания оснований и ссылки на нормативные документы.

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"Пассажиры рейса — жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения — сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь"", — добавили в компании.

"Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но до утра 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало", — сказала директор по коммуникациям МАУ Евгении Сацкая.

Сейчас компания пытается получить разрешение на выполнение рейса.

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Ранее во вторник, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.