Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ
Рейс был организован по заказу британской стороны. Украинцы, которые должны были лететь на заработки, находятся в аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба компании "Международные авиалинии Украины", информирует Цензор.НЕТ.
"Рейс должен был выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, у которых есть долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами", — сообщили в компании.
Самолет должен был отправиться в среду, 29 апреля, в 12:40. Но за 2 часа до этого времени МАУ получила от Госавиаслужбы запрет на вылет без указания оснований и ссылки на нормативные документы.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба
"Пассажиры рейса — жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения — сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь"", — добавили в компании.
"Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но до утра 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало", — сказала директор по коммуникациям МАУ Евгении Сацкая.
Сейчас компания пытается получить разрешение на выполнение рейса.
Также на Цензор.НЕТ: В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу
Ранее во вторник, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
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Эти крисы хотели сбежать с
"Великой стройки" Великого Зеленского
Не пора ли?
За Порошенка - Проходьте у літак.
За Зеленського - на прийом до Шмигаля.
От тоді б люди бачили реальну користь голосування.
Там є трохи примкнувших до них, типу Толіка шарія чи пальчевського...ну дубінсько бужанський ще...
Мова ж не про наріт™...
Это ж ЗЕлечка, ему можно ☺️
"Насправді я думаю, що з огляду на те, що люди зараз через Чехію, зокрема, і багато хто через інші країни, зараз очікують, коли відкриються кордони, збиралися їхати за кордон, щоб заробити хоча би на кусочок хліба. Бо в Україні понад 2 мільйони нових безробітних, які не мають де заробити на хліб… Насправді тут така ситуація. Коли Порошенко дав безвіз, то тут ми маємо, що Зеленський і його команда дають безвиїзд і безнадію. І насправді так стається. Тому що я спілкуюся з багатьма людьми в різних регіонах, і більшість з них констатують, що ще кілька днів - і елементарних ресурсів накормити дитину не буде. Тому я абсолютно підтримую більшість даного опитування, яке було проведено по ринках, що треба їх відкривати. І їх не треба було, по суті, і закривати, а треба було ставити жорсткі правила карантину", - сказала Федина.
Вона наголосила, що коронавірус - це не на день, не на два і не на місяць, і невідомо скільки буде.
"Тому що він мутує і набирає страшних форм. То що ми маємо робити? Ми маємо розробляти механізми жити в цих реаліях, зберігаючи своє життя… Я говорю про системність. І те, що я бачу зараз у влади - це не те, що безсистемність і безвідповідальність, а це метод наукового тику. Тикнули - авось щось вийде. Ой, не вийшло - ну то будемо робити щось інше. Й істерична заява президента - ой відкрийте ринки, бо вже треба, бо горить - вона виявляється якоюсь більшою, ніж сама доцільність аналізу цієї ситуації. Але ж проблема в тому, що системності немає ні в чому", - додала Федина.
це що?. та в кац@апстані в порівнянні з нами розгул десократії.. навіть в Північній кореї є якісь обгрунтування..
Ще місяць і кріпацтво.. а покажеш Конституцію - штаф і тюрма..
- Ні
То, дякуємо за гроші для МАУ Коломойського
Только сравнение с французом это лишнее.))
И так все понимают о ком речь и в каком аспекте.)))
вова с огнем играет, заробитчан миллионы
Почти $13 млрд: в Минфине подсчитали, сколько заробитчане перевели денег в Украину
https://news.finance.ua/ru/news/-/466084/pochti-13-mlrd-v-minfine-podschitali-skolko-zarobitchane-pereveli-deneg-v-ukrainu
Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2019 року становив $34,73 млрд
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/627380.html
то есть заробичане инвестируют в Украина сумму почти равную половину привлеченных инвестиций и причем без всяких условий.
так что на верном пути товАрисчи.
https://twitter.com/Yanina_63
Янина
@Yanina_63
·https://twitter.com/Yanina_63/status/1255523745642487809 1 ч
Виталий Рождаев. Наслаждайтесь: В Украине правительство Зеленского ввело выездные визы для украинцев за границу.Теперь каждый запрос на выезд украинцев в случае их трудоустройства зарубежом будет рассматриваться в специальной службе Кабмина.