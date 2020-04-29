Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием Кабинета Министров в центре Киева продолжается акция протеста предпринимателей против мер карантина.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Предприниматели сегодня, 29 апреля, с утра пикетируют Кабмин с требованием отменить ограничения для предпринимательской деятельности, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Митингующие разместили на своих автообилях плакаты с лозунгами и требованиями: "Карантин один для всіх?!", "Ще день вашої турботи і нас не стане!!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас взад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своеї #уйні!" и др. Предприниматели заявили, что несмотря на решение правительства с 1 мая начнут работу.
Возле Кабмина находятся усиленные наряды полиции. Движение по ул. Грушевского в Киеве перекрыто.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
предприниматели??
сами будут работать ??
поставят рабочий скот в енти рынки кахве - пусть подыхает,
сами будут дома *********** по телефону-выручку собирать
ну и порохоботня+рыги получили повод
как в 2013 неподписание евробамаги на майдане
ахахаха
Вроде ПОКА менты этих ЗВЕРЮГ не ******...
А вот когда начнут... то тут лучше не лезть не тем(порохоботам), ни другим...
Пусть сами почувствуют на себе свой голос отданный на выборах...
Как говорят менты - ********* она быстро отрезвляет...
СУРКИС ПОКАЗАЛ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! ТАКОЙ МЕРЗОСТИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ!
https://youtu.be/NT6p_89IREY