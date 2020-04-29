РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8761 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 442 106

Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Кабинета Министров в центре Киева продолжается акция протеста предпринимателей против мер карантина.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Предприниматели сегодня, 29 апреля, с утра пикетируют Кабмин с требованием отменить ограничения для предпринимательской деятельности, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Митингующие разместили на своих автообилях плакаты с лозунгами и требованиями: "Карантин один для всіх?!", "Ще день вашої турботи і нас не стане!!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас взад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своеї #уйні!" и др. Предприниматели заявили, что несмотря на решение правительства с 1 мая начнут работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность, - Шмыгаль

Возле Кабмина находятся усиленные наряды полиции. Движение по ул. Грушевского в Киеве перекрыто.

Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 01
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 02
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 03
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 04
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 05
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 06
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 07
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 08
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 09
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 10
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 11
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 12
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 13
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 14
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 15
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 16
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 17
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 18
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 19
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 20
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 21
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 22
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 23
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 24
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 25
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 26
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 27
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 28
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 29
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 30
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

бизнес (1622) Кабмин (14035) карантин (16729) митинг (2558) пикет (697) предприниматели (1234) протест (5867) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус" - Цензор.НЕТ 1953
показать весь комментарий
29.04.2020 14:42 Ответить
+37
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус" - Цензор.НЕТ 1469
показать весь комментарий
29.04.2020 14:46 Ответить
+22
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус" - Цензор.НЕТ 1008
показать весь комментарий
29.04.2020 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!"



предприниматели??

сами будут работать ??

поставят рабочий скот в енти рынки кахве - пусть подыхает,

сами будут дома *********** по телефону-выручку собирать

ну и порохоботня+рыги получили повод

как в 2013 неподписание евробамаги на майдане

ахахаха
показать весь комментарий
29.04.2020 17:22 Ответить
А какой повод получили?
Вроде ПОКА менты этих ЗВЕРЮГ не ******...
А вот когда начнут... то тут лучше не лезть не тем(порохоботам), ни другим...
Пусть сами почувствуют на себе свой голос отданный на выборах...
Как говорят менты - ********* она быстро отрезвляет...
показать весь комментарий
29.04.2020 17:29 Ответить
НЕ ЖАЛКО! Когда не доходит через мозги,розгами вгоняли ум через задницу.Поздравляю 73 5 хохляцких идиотов - у вас ни мозгов ни ума,одно дерьмо.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:15 Ответить
Чоколяторам презент.

СУРКИС ПОКАЗАЛ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО! ТАКОЙ МЕРЗОСТИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ!
https://youtu.be/NT6p_89IREY
показать весь комментарий
29.04.2020 20:16 Ответить
Это те комерсы которые вчера сняли с авто наклейку +1 за зе??))) Хавайте покращення. "Хуже не будет" (с)
показать весь комментарий
30.04.2020 07:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 