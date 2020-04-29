2 новых летальных случая от COVID-19 зафиксировано на Киевщине, за сутки 39 новых заболевших, всего 643 инфицированных, - ОГА
Всего официально подтверждено 643 случая заболевания коронавирусом на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
За последние сутки выявлено 39 новых случаев.
Всего по состоянию на 10.00 29 апреля 2020 официально подтверждено 643 случая заболевания коронавирусом.
Из них на стационарном лечении - 136 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 507 человек. Выздоровели 70 человек человек, в том числе 4 ребенка.
За время пандемии умерли - 15 человек: 6 случаев - Киево-Святошинский р-н (Вишневое, с. Святопетривське, с. Гатное, с. Тарасовка) 2 случая - Макаровский р-н (с. Мостыще, с.Почепин), 1 случай - г. Белая Церковь, 1 случай - г. Фастов, 1 случай - г. Васильков, 1 случай - Васильковский р-н, 1 случай - Ставищенский р-н, 1 случай - г. Украинка, 1 случай - Брорварской р-н. За сутки умерло 2 человека.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2282 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 118 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 4188 контактными лицами.
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