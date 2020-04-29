Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн
Постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен.
"Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен", - сказала она.
По ее словам, пенсионерам, которым пенсии начислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, установлен минимальный гарантированный размер пенсий - не менее 2100 гривен.
"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая", - добавила министр.
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1,8 млрд гривен будет опять вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
Кого-то нахрен погнали за то, шо Украина за пять лет в условиях войны Польшу не обогнала.
Вот вам всем огромный шаг по обгону Польши !
даже представить себе не могу, шо может быть в пачке по 15 грн
- Да просто. Берём бочку дерьма и кидаем туда щепотку табака...
- А-а-а! Так вы туда ещё и табак бросаете?..
почему при богатом президенте пенсионеры нищие, и далее по тексту...
Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается(по оценкам Пенсионного фонда, их около 3,5 млн пенсионеров). Среди них:госслужащие;работающие пенсионеры;получатели социальных пенсий(те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);те, кому выплачивают специальные пенсии(к примеру, бывшие судьи и прокуроры);пенсионеры, получающие максимальные пенсии;те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году.
И так купались в черной икре с пенсией 1600, теперь будет 1700 - еще и крабами можно закусывать.. Спасибо Вова!!! Играй дальше на своем рояле...
Чому індексація не із березня місяця, слуги хренові!???