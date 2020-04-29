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Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн

Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн

Постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен.

"Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен", - сказала она.

По ее словам, пенсионерам, которым пенсии начислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, установлен минимальный гарантированный размер пенсий - не менее 2100 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, - Пенсионный фонд

"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая", - добавила министр.

индексация (62) Кабмин (14036) пенсия (2162) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+13
Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн - Цензор.НЕТ 8729
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29.04.2020 15:03 Ответить
+9
...Ляшко, срочно размуровывай "Велюр", скоро клиенты ломанутся
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29.04.2020 15:00 Ответить
+9
100 гривен к пенсии! И мы еще недовольны? Сволочи мы неблагодарные, что нам еще нужно?! Да какой мерзавец от такой роскошной жизни побежит зарабатывать на старость в какую-то захудалую Европу?! Шмыгаль со-товарищи, жгите дальше!
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29.04.2020 15:02 Ответить
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...Ляшко, срочно размуровывай "Велюр", скоро клиенты ломанутся
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29.04.2020 15:00 Ответить
Власть Зеленского анонсировала индексацию пенсий на май.
1,8 млрд гривен будет опять вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
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29.04.2020 16:37 Ответить
и ни в чём себе не отказывайте.
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29.04.2020 15:01 Ответить
Смех смехом, но есть же какое-то продвижение вперёд.

Кого-то нахрен погнали за то, шо Украина за пять лет в условиях войны Польшу не обогнала.

Вот вам всем огромный шаг по обгону Польши !
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29.04.2020 15:08 Ответить
100 грн - две пачки Lucky Strike.
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29.04.2020 15:02 Ответить
7 пачок без фільтру.
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29.04.2020 15:07 Ответить
и без табака ?

даже представить себе не могу, шо может быть в пачке по 15 грн
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29.04.2020 15:09 Ответить
По 14. Контрабас.
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29.04.2020 15:16 Ответить
- Почему ваши сигареты лучше наших? Как вы их делаете?
- Да просто. Берём бочку дерьма и кидаем туда щепотку табака...
- А-а-а! Так вы туда ещё и табак бросаете?..
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29.04.2020 19:13 Ответить
100 гривен к пенсии! И мы еще недовольны? Сволочи мы неблагодарные, что нам еще нужно?! Да какой мерзавец от такой роскошной жизни побежит зарабатывать на старость в какую-то захудалую Европу?! Шмыгаль со-товарищи, жгите дальше!
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29.04.2020 15:02 Ответить
Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн - Цензор.НЕТ 8729
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29.04.2020 15:03 Ответить
Щедрость клоунов не знает границ.
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29.04.2020 15:04 Ответить
По $4 добавят лохторату. И нивчем себе не отказывайте. Зато когда себе повышают то сразу в 2-3 раза, иначе грозят что уйдут в боевики
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29.04.2020 15:11 Ответить
По буханке хлеба в неделю добавили старикам. Как в блокадном Ленинграде
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29.04.2020 15:13 Ответить
конец эпохи бедности
почему при богатом президенте пенсионеры нищие, и далее по тексту...
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29.04.2020 15:13 Ответить
Ну ВСЁ ,теперь пенсионеры заживут ....
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29.04.2020 15:23 Ответить
Этой добавки даже на пол чашки чая в ресторане Велюр не хватит ,от мы с вами придурки ,раз всё это терпим ...
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29.04.2020 15:24 Ответить
Кого не касается индексация
Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается(по оценкам Пенсионного фонда, их около 3,5 млн пенсионеров). Среди них:госслужащие;работающие пенсионеры;получатели социальных пенсий(те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);те, кому выплачивают специальные пенсии(к примеру, бывшие судьи и прокуроры);пенсионеры, получающие максимальные пенсии;те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году.
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29.04.2020 15:25 Ответить
работающие пенсионеры..из числ госслужащих!!! Я работаю..и мне пересчитали
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29.04.2020 17:51 Ответить
наименьший - 100 грн..

И так купались в черной икре с пенсией 1600, теперь будет 1700 - еще и крабами можно закусывать.. Спасибо Вова!!! Играй дальше на своем рояле...
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29.04.2020 16:12 Ответить
Лазебная!! Что-бы тебе и твоей семье, всю жизнь, твой денежный доход составлял не более 300 гривен в год!! Посмотрим, что ты тогда запоёшь!! А президента хочу спросить, как он спрашивал, а скорее допрашивал порошенко на стадионе::"" ЗЕЛЕНСКИЙ, почему за год вашего руководство страной, украинский народ ещё больше обеднел, а вы лично намного обогатились, в том числе и за счёт РОССИИ???
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29.04.2020 16:16 Ответить
Все в ручному режимі, Закон к чорту, що хочемо те і творимо зелебенські фінансисти!!!
Чому індексація не із березня місяця, слуги хренові!???
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29.04.2020 16:46 Ответить
Ну во первых "НЕ ВЕРЮ" во вторых уже не раз слышал подобное завывание из уст министров. Припоминаю только пересчёт по стажу от Тимошенко, тогда при пенсии 1000 гр получил надбавку 127 гр, а все остальные кричали громко, а результат "гора родила мышь".
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29.04.2020 17:09 Ответить
заходил на сайт ПФ... на свсою страницу..у меня есть эл.ключ. С 1 мая уже будет новая пенсияЛазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн - Цензор.НЕТ 6552
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29.04.2020 17:54 Ответить
на 870 грн подняли
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29.04.2020 17:55 Ответить
10 баксов?
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30.04.2020 08:18 Ответить
 
 