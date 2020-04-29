Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн

Постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен.

"Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен", - сказала она.

По ее словам, пенсионерам, которым пенсии начислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, установлен минимальный гарантированный размер пенсий - не менее 2100 гривен.

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"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая", - добавила министр.