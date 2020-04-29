СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов

СБУ вместо расследования вывоза за границу огромных партий масок в начале эпидемии коронавируса борется с частным предпринимателем и волонтером, который успел экспортировать небольшое количество масок до введения запрета.

Об этом написал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ни один госслужащий, который несет ответственность за запоздалый запрет на вывоз медицинских масок в феврале-марте 2020-го не ходит на допросы, СБУ не проводит обыски в правительстве, которое отвечало за вывоз 980 тонн масок во время эпидемии. Но вчера на сайте СБУ появилась информация о пресечении вывоза масок из Украины в Кировоградской области", - пишет журналист.

Далее Бутусов приводит комментарий предпринимателя и волонтера из Кропивницкого Артема Бородина, в котором тот поясняет, что "маски мы с женой частично пошили своими руками, а частично я купил у местного предпринимателя. Документы на них у меня есть. Через "Укрпочту" отправил их заказчикам 6 апреля. На тот момент действовал запрет на продажу и пересылку за границу только медицинских масок. Самодельные маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го".

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"Пять дней назад назначили в Кировоградскую область нового начальника СБУ Игоря Осипчука, но как можно такую чушь подписывать в публикацию на сайт СБУ? Надеюсь, Артему принесут извинения и закроют дело как можно скорей", - резюмирует Бутусов.