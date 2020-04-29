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СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов

СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов

СБУ вместо расследования вывоза за границу огромных партий масок в начале эпидемии коронавируса борется с частным предпринимателем и волонтером, который успел экспортировать небольшое количество масок до введения запрета.

Об этом написал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ни один госслужащий, который несет ответственность за запоздалый запрет на вывоз медицинских масок в феврале-марте 2020-го не ходит на допросы, СБУ не проводит обыски в правительстве, которое отвечало за вывоз 980 тонн масок во время эпидемии. Но вчера на сайте СБУ появилась информация о пресечении вывоза масок из Украины в Кировоградской области", - пишет журналист.

Далее Бутусов приводит комментарий предпринимателя и волонтера из Кропивницкого Артема Бородина, в котором тот поясняет, что "маски мы с женой частично пошили своими руками, а частично я купил у местного предпринимателя. Документы на них у меня есть. Через "Укрпочту" отправил их заказчикам 6 апреля. На тот момент действовал запрет на продажу и пересылку за границу только медицинских масок. Самодельные маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го".

Читайте также: СБУ предупредила незаконный вывоз за границу защитных масок из Кропивницкого

"Пять дней назад назначили в Кировоградскую область нового начальника СБУ Игоря Осипчука, но как можно такую чушь подписывать в публикацию на сайт СБУ? Надеюсь, Артему принесут извинения и закроют дело как можно скорей", - резюмирует Бутусов.

СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов 01

СБУ (20060) Бутусов Юрий (4386) маски (115)


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Топ комментарии
+32
когда власть Зеленского закончится, и к власти придет новый Президент, эта махинация будет расследована и один главрачик из известной клиники, резко съедет в Израиль, и оттуда будет блеять про биндеравцав и правосеков..
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29.04.2020 15:08 Ответить
+23
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6804
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29.04.2020 15:32 Ответить
+20
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7742
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29.04.2020 15:39 Ответить
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банду - Геть)))
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29.04.2020 15:02 Ответить
это не банда
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29.04.2020 15:03 Ответить
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3178
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29.04.2020 15:17 Ответить
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7742
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29.04.2020 15:39 Ответить
Да уж!! ЗАКОН ДЛЯ ЛОХОВ! При през… порноактере зеленском
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29.04.2020 18:19 Ответить
СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6804
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29.04.2020 15:32 Ответить
Там где много можно и по голове сильно получить, а оно нам надо?
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29.04.2020 15:03 Ответить
они по бесперделу, зная, что могут не досидеть до конца срока, рвут, что могут даже у своих таких же отморозков кварталовских.
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29.04.2020 15:03 Ответить
Досидят они все свои срока дайте только время.
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29.04.2020 15:05 Ответить
По закону о трёх колосках
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29.04.2020 15:04 Ответить
когда власть Зеленского закончится, и к власти придет новый Президент, эта махинация будет расследована и один главрачик из известной клиники, резко съедет в Израиль, и оттуда будет блеять про биндеравцав и правосеков..
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29.04.2020 15:08 Ответить
Коли ЗНОВУ буде Президент.
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29.04.2020 15:26 Ответить
Зейло позорное 🤡👃🏻🎹. ПНХ. !!!
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29.04.2020 15:35 Ответить
Гораздо дальше!
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29.04.2020 15:46 Ответить
А оно януковощу надо? Возьмёт свой процент и усё
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29.04.2020 19:17 Ответить
да что ж такое, были при Порохе люди как люди, а сейчас зеленая мразь какая-то
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29.04.2020 15:09 Ответить
Ответ знаете, Юрий Евгеньевич? Потому что у власти ублюдки, ну а подонков в СБУ всегда хватало. Ничего на Владимирской НЕ меняется.
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29.04.2020 15:10 Ответить
Та все він знає. Для нього, головне, щоб не Порошенко.
Можете уявити, щоб, як би був Порошенко, з України, під час епідемії вивезли 980 тонн масок?
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29.04.2020 15:31 Ответить
А где возмущения Егора Соболева и остальных «антикоррупционеров « ,***** продажные ,позор соболеву
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29.04.2020 15:39 Ответить
Да насчет Владимирской увы. Да и на Золотоворотской не намного лучше. отличные спецы есть но очень мало. Выдавили в 2002-2010 г.г.
Грустно.......
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29.04.2020 15:40 Ответить
Умные системе не нужны,нужны исполняющие приказы.
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29.04.2020 16:16 Ответить
Зебіки, це вже новиє ліца?
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29.04.2020 15:10 Ответить
Нет предела чувству отвращения...
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29.04.2020 15:12 Ответить
Если вы не против, возьму на вооружение вашу цитату.
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29.04.2020 15:17 Ответить
до тих хто вибрав цю владу.
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29.04.2020 15:32 Ответить
цапнути за руку яка годує..
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29.04.2020 15:12 Ответить
Пусть Стерненко цидульку в Суд напишет.У него здорово получается.
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29.04.2020 15:13 Ответить
а что вы ждали от квартального баклана???
естесно он будет воевать только с конкурентами )))))
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29.04.2020 15:15 Ответить
А когда надо было запретить вывозить маски, если правительство это сделало запоздало? В какой именно момент законом и Конституцией нужно было запретить? Известен ли этот момент широкой публике, или гос. тайна? Если гос. тайна, то откуда Бутусов знает, что запретили запоздало? Если не секрет, то почему Бутусов, активисты и гражданское общество не сигнализировали, не стояли под Кабмином с требованиями?
Я вообще не понимаю, почему все активисты, все бескорыстные Сыны Нации, не спасают любимую нацию от вымирания раздачей масок и требованием от прохожих их одеть? Где патрули нац. дружин, которые устроить митинг в дни карантина могут, а ходить по улицам и ловить нарушителей карантина не могут?
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29.04.2020 15:18 Ответить
Бутусов , ИНТРЕСНЫЙ ньюанс О ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ ВЛАСТИ
На телеэкранах все депутатки и чиновники пострижены и покрашены
То есть в ВР АП И КАБМИНЕ ПОДПОЛЬНО РАБОТАЮТ САЛОНЫ И ПЕРУКАРНИ
в то же время малый бизнес несёт потери
КАРАНТИН - для всех !!!!
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29.04.2020 15:19 Ответить
в ВР АП И КАБМИНЕ ПОДПОЛЬНО РАБОТАЮТ САЛОНЫ И ПЕРУКАРНИ

угу.. и казино с биллиардом.. подпольные естессна
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29.04.2020 15:23 Ответить
А ВЫ где стрижётесь или ВЫ - лысый😀😀😀??
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29.04.2020 15:28 Ответить
Все равньі, но есть равнее всех.
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29.04.2020 15:26 Ответить
Как Вы думаете - ГДЕ СТРИДЕТСЯ Розумков?
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29.04.2020 15:29 Ответить
У меня знакомый массажист, его клиенты из Кабмина и Рады, не прерывал работу ни на один день. Им можно. Они - люди, а мы налогоплательщики и избиратели. Для полиции - граждане или никто.
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29.04.2020 15:35 Ответить
зебильо за год превратило страну в бандитскую помойку
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29.04.2020 15:43 Ответить
СБУ-частная охранная лавочка поц-Зедента
Занимается всем что не запрещает Кремль
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29.04.2020 15:47 Ответить
То , что 1000 тонн масок, вывозили гончарук и Зеленский, то под грифом, СЕКРЕТНО, а за вывоз 100 масок всех остальных надо строго наказать и судить!!?? Вот так президент украины, объединяется с народом! ""Мы все президенты"" АГА....!!!
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29.04.2020 16:08 Ответить
СБУ просто думает, что 3000 это больше чем 980.
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29.04.2020 16:41 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

29 Апреля 13:39
Влада Зеленського возить літаками медичні товари та продає народу по захмарнім цінам

Цікаві факти дізнаємося щодо літаків з медичними засобами, про які майже щоденно розповідає e своїх відосіках Зеленський. Ну типу показуючи, як він "турбується за простий нарід". Виявляється, що ці літаки перевозять товари для великого бізнесу, який зміг "парешать" с Зеленський. Наприклад, мережа гіпермаркетів "Епіцентр", що вільно працюють, у той час, коли маленьких підприємців штрафують та арештовують за спробу заробити на життя своїй сім'ї.
Ну, а історія про ресторани "слугнароду" Зеленського, що також спокійно працюють ще одне підтвердження, що до влади дорвалися бандити та корупціонери https://enigma.club/articles/karantin-dlya-lokhiv-restoran-sluginarodu-mikolaya-tishchenko-spokiyno-pratsyue-video Карантин для лохів - ресторан СлугиНароду Миколи Тищенка спокійно працює (Відео)
Але, схоже до людей починає приходити розуміння того, як треба розмовляти с бандою Зеленського https://enigma.club/articles/masova-aktsiya-fopiv-pid-kabminom-sutichki-z-natsgvardieyu-video Масова акція ФОПів під Кабміном - сутички з Нацгвардією (Відео)
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29.04.2020 17:29 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=***********************************************-Nv5ojav01wKnYQs2YrnMjKEdrTOb2mFayD-wdvbEqNNhd-_XgAFsjkojmO98AllVaR8jDZwJuNSPi4V4Im4&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/550409929212049?__cft__[0]=***********************************************-Nv5ojav01wKnYQs2YrnMjKEdrTOb2mFayD-wdvbEqNNhd-_XgAFsjkojmO98AllVaR8jDZwJuNSPi4V4Im4&__tn__=%2CO%2CP-R 18 мин. ·

ПРИСЯДЬТЕ...

Вы спрашивали почему работают Эпицентры и не работают мелкие рынки и дохнут ФОПв? Отвечаем... потому, что Гереги ЗЕЛЕНСКОГО умудрились пригнать товар на продажу (спекуляцию) под видом гуманитарки, которую встречал Зеленский! Кстати каждый может зайти в Эпицентр и найти эти "гуманитарные" товары в продаже ))))
Голо-суй за Зеленского и Слуг!СБУ не проводить обшуки в уряді після експорту 980 т масок, але рапортує про припинення вивозу 3 тис. штук на Кіровоградщині, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5725
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29.04.2020 17:30 Ответить
Реклама "Епіцентра". Навіть номери телефонів не заблюрили.
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29.04.2020 19:35 Ответить
Вони заборонили єкспорт саморобних не державою виготовлених масок?
Мені ся не почуло?
Оце "слуги народу" так "слуги народу". Так слугують народу - що заборонили народу працювати, їхати на заробітки, продавати товар виготовлений дома під час карантину, і звісно ж, рубля не дали на компенсацію витрат на карантинні заходи.
Виборці зєлі - найтупіші ідіоти з усіх ідіотів.
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29.04.2020 19:22 Ответить
рубля не дали на компенсацію витрат на карантинні заходи.
************
За рублями, - це до ***** треба звертатися.
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29.04.2020 19:37 Ответить
Звісно що так. Дякую за нагадування. Як бачиш, друже, радянські мордування наших батьків призвели до того, що москальські вирази засіли в них, перескочили в нас і час від часу вилітають з роту у самий неочікуваний момент.
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29.04.2020 19:45 Ответить
 
 