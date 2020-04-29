Лабораторное оборудование ОНМедУ сможет покрыть потребность одесситов и соседних областей в тестировании на COVID-19, - глава ученого совета Запорожан
Ученый совет Одесского национального медицинского университета передал областному лабораторному Центру Министерства здравоохранения Украины лабораторное оборудование и реактивы для проведения ПЦР тестирования на COVID-19.
Об этом сообщил и.о. ректора ОНМедУ Руслан Вастьянов.
"Оборудование нашей лаборатории молекулярной патологии соответствует всем европейским стандартам. В свое время Валерий Запорожан инициировал создание этой лаборатории, чтобы студенты могли досконально изучить современные диагностические возможности и научиться правильно интерпретировать полученные результаты. Нам пришлось преодолеть немало бюрократических препятствий, чтобы получить это оборудование. Сейчас лаборатория полностью готова к работе и, по согласованию с Минздравом, часть ее оборудования была передана для борьбы с COVID-19", — сказал Вастьянов.
Со своей стороны председатель Ученого совета ОНМедУ Валерий Запорожан отметил, что это оборудование покроет потребность жителей Одессы и соседних областей в тестировании на наличие вируса SARS-CoV-2: "От скорости и точности тестирования зависит успех Украины в преодолении пандемии. Сегодня это сотни жизней, которые мы все вместе должны сохранить. И наш Одесский медуниверситет никогда не останется в стороне".
Лаборатория молекулярной патологии ОНМЕдУ была создана по инициативе Валерия Запорожана в рамках совместного научно-исследовательского проекта с учеными университетов Анконы и Пескары (Италия). Первоначально лаборатория была ориентирована на исследования, связанные с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Сейчас, кроме, проведения генетических тестов на SARS-CoV-2 методом ПЦР с помощью этого оборудования планируют проводить геномные исследования COVID-19 для последующего прогнозирования распространения вируса и разработки комплексного подхода к профилактике эпидемий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а скажут
Министерство здравоохранения Украины, возглавляемое экс-губернатором Одесской области Максимом Степановым, капитулировало перед сторонниками бывшего ректора нашего медуниверситета Валерия Запорожана.
Как стало известно «Думской», еще 14 апреля Степанов подписал приказ о назначении новым и.о. ректора вуза заведующего кафедрой общей и клинической физиологии доктора медицинских наук Руслана Вастьянова.
Вастьянов - человек Запорожана, рассказали нам сотрудники университета. В самопровозглашенной администрации ОНМедУ, которая https://dumskaya.net/news/bitva-za-medin-v-moz-prosyat-rekratit-blokirovat-103385/ отказывалась подчиняться приказам МОЗ , он был «и.о. проректора по научно-педагогической работе».
«Степанов еще в бытность губернатором поддерживал запорожановцев, хотя и не открыто. Этого следовало ожидать», - говорит наш собеседник в университете.