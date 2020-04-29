Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ. ИНФОГРАФИКА
Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине опубликовала прогноз развития эпидемии в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие материалы опубликованы на сайте НАН.
Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая 2020, пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020.
После достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до 5 июня 2020 г. до медианного значения 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220-610).
После достижения пика летальности медианное значение 12 случаев снижение количества новых летальных случаев будет происходить до 5 июня 2020 до медианного значения 9 случаев (диапазон прогнозируемых значений 6-17).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
9 мая пройдет победобесие по всей Украине. тысячи ватанов выйдут на ДЕМОНстрации. поэтому пик будет на 2-4 недели позже ожидаемого. а ведь еще будут майовки и шашлычки на природе. так что рано говорить о каких-то цифрах.