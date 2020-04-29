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Новости Коронавирус и карантин
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Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ. ИНФОГРАФИКА

Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ. ИНФОГРАФИКА

Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине опубликовала прогноз развития эпидемии в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие материалы опубликованы на сайте НАН.

Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая 2020, пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020.

После достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до 5 июня 2020 г. до медианного значения 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220-610).

После достижения пика летальности медианное значение 12 случаев снижение количества новых летальных случаев будет происходить до 5 июня 2020 до медианного значения 9 случаев (диапазон прогнозируемых значений 6-17).

Читайте на "Цензор.НЕТ": По расчетам НАНУ в Украине ожидаются еще два пика заболеваемости COVID-19. Мы идем по позитивному сценарию, - Шмыгаль

Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ 01
Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ 02

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А вы заметили как поперло , после ходоков в мацковский патриорхат .
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29.04.2020 15:18 Ответить
+3
вы задолбали панику разгонять. стране работать надо.
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29.04.2020 15:20 Ответить
+3
Я знаю як зруйнувати цю мат.модель: збільшити кількість тестів. Іншими словами - ці достовірні графіки основані на не достовірній (не повній) інформації.
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29.04.2020 15:21 Ответить
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на ну нах
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29.04.2020 15:17 Ответить
А вы заметили как поперло , после ходоков в мацковский патриорхат .
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29.04.2020 15:18 Ответить
А чому не після 9 травня? Це ж сакральна дата,для всіх совєтських калоїдів.
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29.04.2020 15:19 Ответить
читай внимательнее.. пик летальных исходов - 3-10 мая
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29.04.2020 15:26 Ответить
https://censor.net/user/462479 Якщо на 9 травня повиходять совки,то пік буде пізніше.
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29.04.2020 15:33 Ответить
Після того як після паски всіх попів посадили на карантин, дурних поубавилось. Да і не поррібно забувати що на наступній неділі в нас буде цілий бум номінантів премії Дарвіна, що https://youtu.be/Ra0OA3Ge9OI?t=81 прорідить поголов'я .
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29.04.2020 15:50 Ответить
вы задолбали панику разгонять. стране работать надо.
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29.04.2020 15:20 Ответить
математики уевы. ваш карантин, ляди, хуже самого вируса.
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29.04.2020 15:23 Ответить
Я знаю як зруйнувати цю мат.модель: збільшити кількість тестів. Іншими словами - ці достовірні графіки основані на не достовірній (не повній) інформації.
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29.04.2020 15:21 Ответить
Як в теорії ймовірності. Чим більше будеш кидати кубик тим швидше буде наближатись до 1/6 . Чим більше тестів тим більша ймовірність прийти до мізерної цифри смертості.
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29.04.2020 19:43 Ответить
ну что за клоунада?? стабильно же будет около 500 новых случаев)) это же ясно)) пока делают по 5-6 тысяч так и беде 400-600 случаев новых)) где же тогда пандемия?)) не видно прироста, если б с 5000 тысяч тестов 2-3 тысячи были б позитивными тогда можно говорить о приросте, а так стабильно количество позитивных зависит от количества тестов) клоунада какая-то )
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29.04.2020 15:23 Ответить
Уже зае ли со своими прогнозами...
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29.04.2020 15:26 Ответить
Ну они же оправдываются.
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29.04.2020 15:38 Ответить
заходите на страницу МОЗ в фейсбуке и там критикуйте их. ТАм море негативних коментів в фейсбуці, більшість людей критикує МОЗ за фейкову епідемію чи пандемію. Люди зневірилися в карантині. Людям, що зголоду вмирати в карантині?? що за фігня твориться в світі ?
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29.04.2020 15:26 Ответить
Вообще-то сейчас на карантине в Украине другая проблема - ожирение после карантина.
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29.04.2020 15:32 Ответить
Всех готовят к продлению или совсем беспантовому облегчению дурантина,бойтесь.Ублюдки в костюмах со значками депутата в тупике,у них в голове каша,они не знают,что делать после карантина и будут лепить всевозможное дерьмо пока не придумают.Да и вариантов не до#я,мы в жопе ребята,мои поздравления.Всплеск эмоций не за горами.😎
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29.04.2020 15:31 Ответить
Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ - Цензор.НЕТ 4755
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29.04.2020 15:32 Ответить
НАНУ им ЗеБуинам популярно рассказывает что нас ждет с графиками и т.д. - а эти дятлы думают только об одном - мол, то все муйня, мы статистикой подправим...некогда нам сейчас отвлекаться на пики вируса, а то большой дерибан-вспышку Украины еще пропустим ..ТВАРИ
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29.04.2020 15:34 Ответить
А представляете какая печалька российским пропагандонам и троллям: люди не хотят ни на 1 мая идти, ни на 9 мая. Как де они бедные будут зарабатывать себе на харчи?
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29.04.2020 15:35 Ответить
А где там аквариум из Австралии? Он же любит математику и графики всякие. Пусть бы высказался какой там коэффициент при карантине и без карантина.
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29.04.2020 15:36 Ответить
Пік нових випадків COVID-19 в Україні очікується 2-5 травня, пік смертей - 3-10 травня, - прогноз НАНУ - Цензор.НЕТ 5245
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29.04.2020 15:38 Ответить
Пік нових випадків COVID-19 в Україні очікується 2-5 травня, пік смертей - 3-10 травня, - прогноз НАНУ - Цензор.НЕТ 3213
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29.04.2020 15:41 Ответить
Эта незаконная блокировка унесет больше жизней, чем любая фейкпандемия - https://www.youtube.com/watch?v=YysP-bjX3tE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2I7YwkbuQG8tGtpTsIxIpuQ7U7J98i2v7r5Ge0g8R6VK3JEPS_uKj1shU&app=desktop IS LOCKDOWN SAVING OR TAKING LIVES?
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29.04.2020 15:46 Ответить
OOY предупреждают, что экономический спад может привести к гибели сотен тысяч детей в 2020 году https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-children-un/u-n-warns-economic-downturn-could-kill-hundreds-of-thousands-of-children-in-2020-idUSKBN21Y2X7 U.N. warns economic downturn could kill hundreds of thousands of children in 2020
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29.04.2020 15:52 Ответить
Грета Турнберг, перелогинься.
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29.04.2020 16:55 Ответить
Пік нових випадків COVID-19 в Україні очікується 2-5 травня, пік смертей - 3-10 травня, - прогноз НАНУ - Цензор.НЕТ 1955
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29.04.2020 19:52 Ответить
Якщо і цього разу не буде піку, то чи не пора вже спитати строго з цих "прогнозистів". Бо ці "піки" можуть і до зими обіцяти, доки в сім"ї не прийде голод.
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29.04.2020 15:54 Ответить
В Англії в 17-му столітті синоптиків за помилковий прогноз погоди страчували

Пік нових випадків COVID-19 в Україні очікується 2-5 травня, пік смертей - 3-10 травня, - прогноз НАНУ - Цензор.НЕТ 2414
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29.04.2020 19:58 Ответить
Так вроде ж пик прогнозировался на 19 - 24 апреля! У математиков они спросили... не забудьте историков, астрономов и учителя труда.
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29.04.2020 15:56 Ответить
Ще одні ігруни в графіки
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29.04.2020 16:06 Ответить
А если это ожидание не оправдается, то как будут продлевать карантин далее, под каким поводом?
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29.04.2020 16:08 Ответить
Ничего, анонсированное открытие почти 900 рынков, как я понимаю с 1 мая внесут серьезные коррективы в эти планы. ( для того что бы эти планы имели хоть какие то надежды, карантин в полном объеме нужно было удержать хотя бы до 11 -15 мая) А теперь готовьтесь встречать пик - пиков... Ну это будет уже совсем другая история...
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29.04.2020 16:37 Ответить
идиоты эти расчетчики.
9 мая пройдет победобесие по всей Украине. тысячи ватанов выйдут на ДЕМОНстрации. поэтому пик будет на 2-4 недели позже ожидаемого. а ведь еще будут майовки и шашлычки на природе. так что рано говорить о каких-то цифрах.
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29.04.2020 17:14 Ответить
 
 