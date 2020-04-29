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Новости Агрессия России против Украины
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29 апреля 6 лет назад наемники РФ захватили Луганскую ОГА: В подвале здания террористы пытали и убивали пленных

29 апреля 6 лет назад наемники РФ захватили Луганскую ОГА: В подвале здания террористы пытали и убивали пленных

29 апреля 2014 года произошел захват здания Луганской областной государственной администрации. Наемники РФ превратили ее в "дом правительства" террористической "ЛНР" и одновременно незаконную тюрьму.

Об этом сообщается в отчете "Восточноукраинского центра общественных инициатив", передает Цензор.НЕТ.

"После захвата Луганской ОГА в подвале здания начала функционировать незаконная тюрьма. Там участники НВФ держали незаконно задержанных лиц по "политическим" и "неполитическими" причинам", - отмечается в отчете.

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"В заключение попадали гражданские лица, которые поддерживали территориальную целостность Украины, помогали украинским военным и представителям добровольческих батальонов, представители ВСУ и добровольцы. Второй категорией задержанных были местные жители, которых представители "ЛНР" задержали за "административные проступки", например, мародерство, нарушение комендантского часа, употребление алкоголя и т.д." - говорится в отчете

"Заключенных содержали в непригодных для этого помещениях - бойлерной подвала, в складе, архиве, холодильнике. В этих помещениях не было кроватей, вентиляции. Одновременно в "камерах" находилось большое количество людей", - уточняется в отчете.

29 апреля 6 лет назад наемники РФ захватили Луганскую ОГА: В подвале здания террористы пытали и убивали пленных 01
План подвала незаконной тюрьмы в здании Луганской ОГА

"Освещение или было искусственное, или его вообще не было на протяжении нескольких дней. Питьевую воду задержанные набирали, когда их выводили в туалет. Некоторым из задержанных в течение первых нескольких дней воду не давали или ограничивали доступ к ней. В части камер вместо туалета использовали канистру или пластиковые бутылки. В туалет также могли не выводить. Еду давали раз в сутки или могли не кормить несколько дней. Перед тем, как давать пищу отдельных заключенных могли бить, "чтобы аппетит улучшить". В некоторых случаях пищу давали только тем, кого привлекали к принудительным работам.
Заключенных избивали, пытали, подвергали сексуальному насилию, чем нарушали нормы украинского и международного права", - говорится в отчете.

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Люди, которых освободили свидетельствуют о ряде убийств задержанных лиц.

"Меня туда привели, а там уже лежал убитый человек. Просто-напросто убит. Такой же синий, как и я. Весь кафель в крови был, стены в крови. Вот меня приводят, а его за ноги вытягивают. Вытягивают и говорят: "Да все, этого - на свалку"", - вспоминал один из бывших заключенных.

"Последней известной жертвой незаконной тюрьме стал так называемый премьер-министр "ЛНР" Геннадий Ципкалов - в 2016 году его нашли мертвым в подвале администрации. В разные периоды в захваченной Луганской ОГА содержались одновременно от нескольких до 70 человек", - отмечается в отчете.

Автор: 

заложник (1494) захват (787) Луганск (3165) плен (2636) пытки (846) пленные (2181)


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Топ комментарии
+13
Захватили, пытали, убивали не террористы, а российские оккупанты.
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29.04.2020 15:27 Ответить
+5
Так это одно и то же.
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29.04.2020 15:47 Ответить
+4
Это же наши люди.Мы должны у них просить прощения ,дать пенсии,воду и направить сивоху для переговоров.
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29.04.2020 15:29 Ответить
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Захватили, пытали, убивали не террористы, а российские оккупанты.
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29.04.2020 15:27 Ответить
Так это одно и то же.
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29.04.2020 15:47 Ответить
_Не различать столь качественно и по представляемой угрозе различные явления... Это не делает чести вашему интеллекту.
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29.04.2020 15:57 Ответить
В чём различие; просветите, пожалуйста.
По моим понятиям, если некто появился с оружием в руках на территории иностранного государства, без разрешения этого государства, и начинает преследовать местных жителей, то он автоматически классифицируется как международный террорист. Является ли он при этом действующим военнослужащим, "добровольцем" или "отпускником" - никакой роли не играет. Он террорист.
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29.04.2020 16:00 Ответить
Весь "союз добровольцев Донбасса", во главе с Бородаем - международные террористы, виновные в пытках и убийствах граждан Украины.
Подлежат уголовному преследованию по статьям 205 и 359 УК РФ.
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29.04.2020 16:58 Ответить
Это же наши люди.Мы должны у них просить прощения ,дать пенсии,воду и направить сивоху для переговоров.
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29.04.2020 15:29 Ответить
_Не увидел уголовного дела и суда по бездействию торуты и содействию захватчику охметова. Со зрением что-то...
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29.04.2020 15:32 Ответить
Тищенко с праздником не поздравил?
Странно. Ведь умудрился же поздравить с годовщиной Чернобыля(((
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29.04.2020 15:34 Ответить
"ЛДНР" - это две ОПГ, подлежащие ликвидации, по законам Украины.
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29.04.2020 15:46 Ответить
Toрнадо давно сидят все; Азов - это наёмники Авакова; а ПС вам чем не угодил ?
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29.04.2020 16:56 Ответить
цапы исходят кирпичами на словосочетание "правый сектор", его ***** испугалося потому что
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29.04.2020 17:07 Ответить
цап, иди домой, водки тут нет
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29.04.2020 17:05 Ответить
1-го марта 2014 года с государственных зданий Донецка были сорваны флаги Украины, и заменены на российские. Все причастные к этому совершили преступление по статье 111 УК Украины.
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29.04.2020 17:29 Ответить
Этих мразей что мучили и убивали людей нужно собрать в этот
подвал и замуровать.
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29.04.2020 16:33 Ответить
Изложение твоих мыслей трудно читаемое , как и твой ник .
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29.04.2020 17:03 Ответить
чем быстрее будет уничтожена империя зла ********,тем быстрее,чище и безопаснее станет планета Земля
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29.04.2020 17:10 Ответить
29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених - Цензор.НЕТ 1154
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29.04.2020 19:16 Ответить
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - заявил Зеленский.

29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених - Цензор.НЕТ 3910
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29.04.2020 19:22 Ответить
_Какое вообще имеет значение чем он оправдывает свою госизмену и содействие оккупанту? Правильно: никакого!
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29.04.2020 19:38 Ответить
Он просто лузер
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29.04.2020 19:40 Ответить
Просто враг.
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29.04.2020 19:58 Ответить
29 квітня 6 років тому найманці РФ захопили Луганську ОДА: У підвалі будівлі терористи катували і вбивали полонених - Цензор.НЕТ 1198
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29.04.2020 23:55 Ответить
 
 