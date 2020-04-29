29 апреля 6 лет назад наемники РФ захватили Луганскую ОГА: В подвале здания террористы пытали и убивали пленных
29 апреля 2014 года произошел захват здания Луганской областной государственной администрации. Наемники РФ превратили ее в "дом правительства" террористической "ЛНР" и одновременно незаконную тюрьму.
Об этом сообщается в отчете "Восточноукраинского центра общественных инициатив", передает Цензор.НЕТ.
"После захвата Луганской ОГА в подвале здания начала функционировать незаконная тюрьма. Там участники НВФ держали незаконно задержанных лиц по "политическим" и "неполитическими" причинам", - отмечается в отчете.
"В заключение попадали гражданские лица, которые поддерживали территориальную целостность Украины, помогали украинским военным и представителям добровольческих батальонов, представители ВСУ и добровольцы. Второй категорией задержанных были местные жители, которых представители "ЛНР" задержали за "административные проступки", например, мародерство, нарушение комендантского часа, употребление алкоголя и т.д." - говорится в отчете
"Заключенных содержали в непригодных для этого помещениях - бойлерной подвала, в складе, архиве, холодильнике. В этих помещениях не было кроватей, вентиляции. Одновременно в "камерах" находилось большое количество людей", - уточняется в отчете.
План подвала незаконной тюрьмы в здании Луганской ОГА
"Освещение или было искусственное, или его вообще не было на протяжении нескольких дней. Питьевую воду задержанные набирали, когда их выводили в туалет. Некоторым из задержанных в течение первых нескольких дней воду не давали или ограничивали доступ к ней. В части камер вместо туалета использовали канистру или пластиковые бутылки. В туалет также могли не выводить. Еду давали раз в сутки или могли не кормить несколько дней. Перед тем, как давать пищу отдельных заключенных могли бить, "чтобы аппетит улучшить". В некоторых случаях пищу давали только тем, кого привлекали к принудительным работам.
Заключенных избивали, пытали, подвергали сексуальному насилию, чем нарушали нормы украинского и международного права", - говорится в отчете.
Люди, которых освободили свидетельствуют о ряде убийств задержанных лиц.
"Меня туда привели, а там уже лежал убитый человек. Просто-напросто убит. Такой же синий, как и я. Весь кафель в крови был, стены в крови. Вот меня приводят, а его за ноги вытягивают. Вытягивают и говорят: "Да все, этого - на свалку"", - вспоминал один из бывших заключенных.
"Последней известной жертвой незаконной тюрьме стал так называемый премьер-министр "ЛНР" Геннадий Ципкалов - в 2016 году его нашли мертвым в подвале администрации. В разные периоды в захваченной Луганской ОГА содержались одновременно от нескольких до 70 человек", - отмечается в отчете.
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По моим понятиям, если некто появился с оружием в руках на территории иностранного государства, без разрешения этого государства, и начинает преследовать местных жителей, то он автоматически классифицируется как международный террорист. Является ли он при этом действующим военнослужащим, "добровольцем" или "отпускником" - никакой роли не играет. Он террорист.
Подлежат уголовному преследованию по статьям 205 и 359 УК РФ.
Странно. Ведь умудрился же поздравить с годовщиной Чернобыля(((
подвал и замуровать.