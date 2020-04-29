872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко

В Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако, на каждом из них будет задействовано по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в "Урядовом курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", - отметил он.

Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, о чем будут наблюдать по два инспектора Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынка.

Напомним, ранее Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

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