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Новости Коронавирус и карантин
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872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко

872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко

В Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако, на каждом из них будет задействовано по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в "Урядовом курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", - отметил он.

Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, о чем будут наблюдать по два инспектора Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынка.

Напомним, ранее Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня на заседании рассмотрит вопросы поддержки малого бизнеса, открытия рынков и формирования ОТГ

Автор: 

карантин (16729) рынок (534) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7693
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29.04.2020 15:32 Ответить
+12
Візьміть мене інспектором..хоч на тиждень..🙂
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29.04.2020 15:31 Ответить
+11
Что то подобное будет и с этими "инспекторами" по завершению их работы:
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 9832
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29.04.2020 15:36 Ответить
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Візьміть мене інспектором..хоч на тиждень..🙂
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29.04.2020 15:31 Ответить
Что то подобное будет и с этими "инспекторами" по завершению их работы:
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 9832
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29.04.2020 15:36 Ответить
Якщо є картка зебіла, то без питань
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29.04.2020 15:57 Ответить
Везет же некоторым. После карантина инспекторы и их начальство смогут купить новые авто и поехать на отдых на острова. Так думаю. Свое они точно не упустят.
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29.04.2020 15:31 Ответить
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7693
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29.04.2020 15:32 Ответить
зе зе зе зе зе, так меня ищо никто не называль
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29.04.2020 15:35 Ответить
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2056
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29.04.2020 16:09 Ответить
А чё воин света без маски?
872 ринки почнуть свою роботу, по два інспектори на кожному ринку стежитимуть за дотриманням карантинних заходів, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8291
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29.04.2020 16:19 Ответить
инспекторам в помощь... реквизит...
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 9021
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29.04.2020 15:32 Ответить
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко



О, хоть у кого-то реальный шанс "подняться" появится. Причем не слабо так.
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29.04.2020 15:34 Ответить
это из серии что у нас все будут с работой.
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29.04.2020 15:38 Ответить
Ну этим инспекторам грех жаловаться. Это не 6 тысяч грязными в мезяц за укладку брусчатки. Работка непыльная да и в месяц большая сумма и не гривнами наклевывается.
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29.04.2020 15:42 Ответить
И смысл было их закрывать?
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29.04.2020 15:36 Ответить
Порохоботам все не так )))
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29.04.2020 15:36 Ответить
зато зеимбецилы счастливы
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29.04.2020 15:43 Ответить
А что так? Два человека будут определять на свой взгляд будет работать рынок или нет. Ну нифига коррупционной составляющей нет.
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29.04.2020 15:43 Ответить
поскольку местные администрации до сих пор в основном в руках прежней власти, ставленников Порошенко, то и смотрящие за рынками будут соответствующие.
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29.04.2020 21:52 Ответить
Зеленский , введя карантин , не коронавирус остановил , а дал нажиться на людях владельцам супермаркетов , поэтому мне со всем не жаль , если хлопцы снесут его сегодня вместе со всей Радой . Народ их только поддержит . (с)
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29.04.2020 15:38 Ответить
А ти чого не будеш "зносити"?
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29.04.2020 15:48 Ответить
почему не буду?! буду.. вот подожду пока остальные капучино допьют и чехлы снимут и я выйду помочь зачистить от мародеров Украину.
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29.04.2020 19:01 Ответить
Не Зеленский дал, а те, кто пользуются его неподготовленностью и изолированностью, всякая пост- и нео-порошеновская слизь, что облепила Украинскую власть и упорно облепливает самого Зеленского.
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29.04.2020 21:55 Ответить
угу... нет полномочий и оно как всегда не знало...не смеши !!!
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29.04.2020 23:57 Ответить
Если хотели знающего и умеющего, то не надо было порохоботством топить Тимошенко.
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30.04.2020 00:02 Ответить
872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4832
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29.04.2020 15:45 Ответить
872*2= 1744 человека в скоро резко повысят свое благосостояния и обновят автомобили
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29.04.2020 15:46 Ответить
повысят, но на мам, жен, тещ все переповесят...
а те их за это по оманам катать будут
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29.04.2020 15:54 Ответить
Рынки как и церкви невозможно контролировать, значит, нельзя им работать пока не наступит стабильное здоровье относительно этой заразы. Наоборот, я бы разрешила работать всем остальным, но не рынкам. Я в шоке, что с нами будет одному Богу известно. В Италии не разрешали даже ходить по улице компаниями, а тут ни церкви не закрыты, ещё и рынки открываются.
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29.04.2020 15:47 Ответить
Не согласен. Я очень надеюсь, что у народа достаточно сознательности, чтобы вести себя на рынках разумно с целью самосохраниния. Просвещать надо, а не запрещать и контролировать. А рынки - жизненно важны для мелкого украинского производителя, без которого не будет и Украины.
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30.04.2020 00:06 Ответить
Невозможно просветить неподдпющихся свету, не хотят люди просвещаться. При этом многие вообще считают коронавирус выдумкой, 'чтоб забрать у них дегьги', которых у них никогда не было.
Это равносильно тому, что приехавших из стран с большим количеством заболевших просили самоизолироваться. Все сказали-хорошо- и пошли навещать друзей и родственников и по магазинам., тем самым разнося заразу по Украине У людей выработалась уже стойкая уверенность, что их всегда дурят. Что хотят им , например, маски продать. Поэтому они эти маски не покупают и не носят. Рынок в Одессе - это очень много людей без всяких средств защиты и не соблюдающих дистанцию.
Я видела по тв Тайланд , например. Там даже на улицах много людей, но абсолютно все в масках. Нашим нужно ввести хотя бы это правило- носить маски в местах скопления людей. Вне зависимости - ты, по твоему мнению, здоров или болен. И тогда уже пусть все работают. Иначе потом прийдется опять вводить карантин.
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30.04.2020 06:17 Ответить
Ну, чё. Пошли реформы от Зеленского. В Украине появилась новая профессия - инспектор рынка. Смотрящий за базаром.
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29.04.2020 15:48 Ответить
а остальные рынки когда бубочка откроет ?
есть же еще вещевые и хозяйственные .............................
или он думает что огурцом и картошкой заткнет рот людям ?
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29.04.2020 15:52 Ответить
остальные рынки еще не пошли с оп на мировую или не получили новых владельцев
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29.04.2020 15:59 Ответить
В лучшем случае наберется 1 покупатель на 100 м.кв. Инспекторы будут отовариваться разве.
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29.04.2020 15:58 Ответить
Це заслуга Петра Олексійовича. Він домовився з закордонними партнерами.
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29.04.2020 15:58 Ответить
Хочу на базар.
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29.04.2020 16:03 Ответить
Карантин был до 24 апреля. Потом его продлили до 11 мая , ссылаясь на увеличение заразившихся и ожидание увеличения их в большем количестве после пасхально- поминальных праздников, с рассказами что пик может прийти 3-5 мая. И тут же фактически с 1 мая открывают рынки ( втрое место после больницы где быстрее всего можно заразиться), я совершенно теряюсь и не вижу логики. Так а зачем тогда карантин продлили до 11, а не отменили его. Потому что последующие действия фактически сводят все усилия по карантину к "0". Поэтому создается впечатление что во власти или " идиоты". или совершенно растерянные не способные не на одно решение люди. В обоих случаях нашему государству не позавидуешь. ( какая шайка- лейка не приходит к власти сменяя друг друга все равно получается ( как помягче выразиться) " отходы жизнедеятельности"
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29.04.2020 16:50 Ответить
Тому що нема массового захворювання
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29.04.2020 17:52 Ответить
открытие рынков - абсолютная экономическая необходимость для поддержки мелкого украинского производителя, т.е. народа, а опасность заражения на нём куда меньше, чем в работающих торговых центрах, пролоббированных крупным капиталом вопреки интересам и здоровью населения Украины.
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29.04.2020 21:24 Ответить
Все покажет время, результаты увидим после 25 мая, ждать не долго. И все встанет на свои места и определится кто прав а кто нет. Вот завтра объявят данные за 30 апреля ( берем за основу) включая и заражение за день. И будем "посмотреть" по динамике вплоть до 25 мая (30) и посмотрим что получится. Кроме этого хочется увидеть как на рынке будут соблюдать установленные требования ( особенно расстояние между покупателями не менее 1,5 м. ( да и между ними и продавцом), посмотрим на наличие защитных экранов между продавцом и покупателем 1 человек на 10 м2 и т.д.) И как власть согласно своего постановления будет за подобные нарушения закрывать рынки на 8 дней. ( все согласно принято постановления правительства, ничего от себя не добавляю) Все скоро увидим
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29.04.2020 21:59 Ответить
Надеюсь на лучшее. Меня всё более начинает убеждать идея, что опасность коронавируса
сильно переиграна, а решения (на Западе, которые Украина слепо копирует) принимаются под влиянием безответственных учёных-алармистов, упоротых на своих математических моделях и продвигающих их, не глядя на лежащие в их основе предположения (как, например, в британской модели от Imperial College, которой вынудили Джонсона ввести тотальный карантин, предполагается постоянство койко-мест!). Это похоже на феномен климатического алармизма о котором тоже можно спорить до бесконечности.
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30.04.2020 00:15 Ответить
А нах..я такой штат инспекторов в стране вообще нужен? Я об этой важной службе вообще ранее не слышал даже,а тут вот они
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29.04.2020 22:56 Ответить
Вот когда счастливые продавцы увидят, что сейчас открытые рынки не многим будут отличатся от закрытых, по причине отсутствия покупателей. Тогда все поймут что произошло на самом деле за 2 последних месяца бараньего карантина. 🙌
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29.04.2020 23:06 Ответить
А инспекторы сразу счет за разрешение на день торговли укажут? Или платить сразу на месте, каждый день, кому он укажет?
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30.04.2020 00:56 Ответить
Инспекторы, потом даи возродят по перекрашенным брендом. Щааа, ща 73% быстро на лето подстрегут. Будете как:
872 ринки почнуть свою роботу, по два інспектори на кожному ринку стежитимуть за дотриманням карантинних заходів, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4816
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30.04.2020 01:18 Ответить
 
 