872 рынка начнут свою работу, по два инспектора на каждом рынке будут следить за соблюдением карантинных мер, - Петрашко
В Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако, на каждом из них будет задействовано по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
"Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в "Урядовом курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", - отметил он.
Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, о чем будут наблюдать по два инспектора Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынка.
Напомним, ранее Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О, хоть у кого-то реальный шанс "подняться" появится. Причем не слабо так.
а те их за это по оманам катать будут
Это равносильно тому, что приехавших из стран с большим количеством заболевших просили самоизолироваться. Все сказали-хорошо- и пошли навещать друзей и родственников и по магазинам., тем самым разнося заразу по Украине У людей выработалась уже стойкая уверенность, что их всегда дурят. Что хотят им , например, маски продать. Поэтому они эти маски не покупают и не носят. Рынок в Одессе - это очень много людей без всяких средств защиты и не соблюдающих дистанцию.
Я видела по тв Тайланд , например. Там даже на улицах много людей, но абсолютно все в масках. Нашим нужно ввести хотя бы это правило- носить маски в местах скопления людей. Вне зависимости - ты, по твоему мнению, здоров или болен. И тогда уже пусть все работают. Иначе потом прийдется опять вводить карантин.
есть же еще вещевые и хозяйственные .............................
или он думает что огурцом и картошкой заткнет рот людям ?
сильно переиграна, а решения (на Западе, которые Украина слепо копирует) принимаются под влиянием безответственных учёных-алармистов, упоротых на своих математических моделях и продвигающих их, не глядя на лежащие в их основе предположения (как, например, в британской модели от Imperial College, которой вынудили Джонсона ввести тотальный карантин, предполагается постоянство койко-мест!). Это похоже на феномен климатического алармизма о котором тоже можно спорить до бесконечности.