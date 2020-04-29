ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами Hromadske Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным.

Изначально Цензор.НЕТ об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, уголовное производство открыто по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Позднее в пресс-службе ГБР подтвердили эту информацию.

"В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинуть эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.

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Позднее в полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.