ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами Hromadske Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным.
Изначально Цензор.НЕТ об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, уголовное производство открыто по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).
Позднее в пресс-службе ГБР подтвердили эту информацию.
"В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО
Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинуть эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зная Кутепова, нужно подробно разбираться, - спикер МВД Шевченко об инциденте с журналистом "Громадського" возле Кабмина
Позднее в полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это делают для того, чтобы при удобном случае объявить его неспособным управлять государством и "все грехи, все проблемы на него могут быть свалены", вопрос поставлен так, что во власти "выживает" или Путин, или его ближайшее окружение и Россия.
Если сегодня через час по центральному телевидению РФ объявят, что Владимир Путин уже не во власти..., не будет никаких сожалений, все примут это как должное. Ситуация полностью созрела, все для этого готово. Его отстранение от власти - способ самый радикальный и, может, самый лучший решения массы проблем для его ближайшего окружения, которые с Путиным во власти практически не решаются.
Никто даже спрашивать не будет. Или инфаркт, или еще что-нибудь. Вариантов масса, но они не принципиальны. Уже создана достаточно психологически информационная основа, чтобы человека удалить.
Самое опасное для Путина сейчас "Новичок", полоний и пр.
Как Горбачев удалился в Форосе, Путин удалился в бункер на Валдае.
Никто даже спрашивать не будет.......................
28 апреля Владимир Путин в очередной раз выступил перед россиянами, рассказав об угрозе коронавируса и продлив режим карантина до 11 мая. Это его обращение вызвало большое количество недовольства - россияне "забросали" хозяина Кремля, который на три часа опоздал на эфир, дизлайками.
Побороть эту бандитскую организацию можно только полностью ликвидировав нах, по примеру США.
В США МВД управляет природными ресурсами земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами. Точка.
Каждый избранный народом мер назначает двух руководителей территориальной полиции из числа гражданских, а те формируют саму полицию.
Для федерального контроля существует ФБР.
Т.о., полиция становится подконтрольна избирателю, а меры заинтересованы в ее безупречной работе.
А ПОКА для большинства украинцев: ЗАЧЕМ ВАМ ЗАКОН, ЕСЛИ ВЫ СТАДО?
"Разруха не в клозетах, а в головах..."
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч
Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.