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ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)

ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами Hromadske Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным.

Изначально Цензор.НЕТ об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, уголовное производство открыто по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Позднее в пресс-службе ГБР подтвердили эту информацию.

"В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинуть эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зная Кутепова, нужно подробно разбираться, - спикер МВД Шевченко об инциденте с журналистом "Громадського" возле Кабмина

Позднее в полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

Автор: 

Нацполиция (16571) Кутепов Богдан (12) ГБР (3051)


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Топ комментарии
+16
Как говорил Хазанов: "Если в стране есть МВД, значит, там есть и преступность.

Побороть эту бандитскую организацию можно только полностью ликвидировав нах, по примеру США.
В США МВД управляет природными ресурсами земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами. Точка.
Каждый избранный народом мер назначает двух руководителей территориальной полиции из числа гражданских, а те формируют саму полицию.
Для федерального контроля существует ФБР.
Т.о., полиция становится подконтрольна избирателю, а меры заинтересованы в ее безупречной работе.
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29.04.2020 15:51 Ответить
+10
Мусора - особый подвид. Тупиковая ветвь эволюции.
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29.04.2020 15:42 Ответить
+6
Був би у нас достойний президент країни, то не було б такого недостойного міністра внутрішніх справ, як аваков чи ще один харківський заробітчанин в МВС аваківський заступник геращенко. Може хтось на фактах пояснити у чому цінність цих "кадрів" для України? Тому і підлеглі їхні є фігурантами щодня нових кримінальних справ.
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29.04.2020 15:57 Ответить
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ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Богдана... А я то грешным делом подумал, что Богдан теперь себе на кусок хлеба журналистом подрабатывает...
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29.04.2020 15:40 Ответить
Ничесе. ну все если само ГБР, то можно спать спокойно, уж эти ребята знают свое дело.
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29.04.2020 15:42 Ответить
Ага! Хтось підкаже, скільки є вироків судів по справах, порушених ДБР?
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29.04.2020 15:56 Ответить
зачем удалять коммент что ЧВК АЗОВ = ТОР ведь так и есть
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29.04.2020 21:31 Ответить
И что оно открыло? Производство? У нас все производство в Украине либо остановилось либо исчезло(это мнение экспертов). А то, что оно уголовное то ЗНАЯ ЭТУ ******** НАТУРУ(реплика Ахиджаковой из фильма Небеса обетованные и) КУТЕПОВА - ПУСТЬ СКАЖЕТ СПАСИБО ЧТО ЖИВОЙ! Менту наградной пистолет, что б в следующий раз сразу стрелял на поражение по этим журналюгам... ЗАЧЕМ ВАМ ЗАКОН, ЕСЛИ ВЫ СТАДО? Менты уже высказались по поводу этого...
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29.04.2020 16:02 Ответить
Что такое? Вам беспредельничать не дают?))) "Сила и честь" не помогают?))) Сказать спасибо что живой? Давно вас не жгли? Потом опять слезы будете, что это не вы и вам приказали???
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29.04.2020 17:46 Ответить
Наметилась явная тенденция "слива" президента РФ его ближайшим окружением.
Это делают для того, чтобы при удобном случае объявить его неспособным управлять государством и "все грехи, все проблемы на него могут быть свалены", вопрос поставлен так, что во власти "выживает" или Путин, или его ближайшее окружение и Россия.
Если сегодня через час по центральному телевидению РФ объявят, что Владимир Путин уже не во власти..., не будет никаких сожалений, все примут это как должное. Ситуация полностью созрела, все для этого готово. Его отстранение от власти - способ самый радикальный и, может, самый лучший решения массы проблем для его ближайшего окружения, которые с Путиным во власти практически не решаются.
Никто даже спрашивать не будет. Или инфаркт, или еще что-нибудь. Вариантов масса, но они не принципиальны. Уже создана достаточно психологически информационная основа, чтобы человека удалить.
Самое опасное для Путина сейчас "Новичок", полоний и пр.
Как Горбачев удалился в Форосе, Путин удалился в бункер на Валдае.
Никто даже спрашивать не будет.......................

28 апреля Владимир Путин в очередной раз выступил перед россиянами, рассказав об угрозе коронавируса и продлив режим карантина до 11 мая. Это его обращение вызвало большое количество недовольства - россияне "забросали" хозяина Кремля, который на три часа опоздал на эфир, дизлайками.
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29.04.2020 15:42 Ответить
Мусора - особый подвид. Тупиковая ветвь эволюции.
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29.04.2020 15:42 Ответить
травку возле кабмина помял - получи от мусоров
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29.04.2020 15:50 Ответить
Ну аниже буддисты - как можно так варварски каждую травку топтать?
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29.04.2020 16:39 Ответить
Как говорил Хазанов: "Если в стране есть МВД, значит, там есть и преступность.

Побороть эту бандитскую организацию можно только полностью ликвидировав нах, по примеру США.
В США МВД управляет природными ресурсами земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами. Точка.
Каждый избранный народом мер назначает двух руководителей территориальной полиции из числа гражданских, а те формируют саму полицию.
Для федерального контроля существует ФБР.
Т.о., полиция становится подконтрольна избирателю, а меры заинтересованы в ее безупречной работе.
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29.04.2020 15:51 Ответить
Абсолютно верно!
А ПОКА для большинства украинцев: ЗАЧЕМ ВАМ ЗАКОН, ЕСЛИ ВЫ СТАДО?
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29.04.2020 15:56 Ответить
Для начала ментам самим нужно было убраться с газона, а потом требовать от других... Они РОВНЕЕ перед законом???
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29.04.2020 17:49 Ответить
Закон для всех а не для нас только "стада" по твоему о Врадиевке мечтаешь?
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29.04.2020 19:49 Ответить
Повторяетесь)) Радуйтесь, что в вас еще коктейли не летят...
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29.04.2020 17:50 Ответить
Задрала бандитка
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29.04.2020 19:50 Ответить
Був би у нас достойний президент країни, то не було б такого недостойного міністра внутрішніх справ, як аваков чи ще один харківський заробітчанин в МВС аваківський заступник геращенко. Може хтось на фактах пояснити у чому цінність цих "кадрів" для України? Тому і підлеглі їхні є фігурантами щодня нових кримінальних справ.
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29.04.2020 15:57 Ответить
Да нихрена им не будет, ворон ворону глаз не выклюнет.
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29.04.2020 16:14 Ответить
То что стабилизатор сломал- это зря, теперь придётся ответить. А то, что сначала очень культурно и вежливо несколько раз попросил уйти с газона нарушителя- за это респект полицейскому, реально по-человечески поступил. В Германии максимум один раз вежливо попросили бы уйти на тротуар при этом выписывая штраф. А нет, так уговаривать не стали бы долго...
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29.04.2020 16:17 Ответить
Не пости херню. Или ты не смотрел все видео? Журналист также занимался профессиональной деятельностью. И не нужно защищать "радетелей зеленых газонов"
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29.04.2020 16:41 Ответить
все занимаются какой-то проф.деятельностью и что? Поэтому и газоны такие,как у Пашинского "шевелюра"- а если все "профессионалы" вдруг начнут топтаться там где не нужно!?
"Разруха не в клозетах, а в головах..."
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29.04.2020 16:48 Ответить
Хорошо, допустим. Мог бы выйти один мусорило и сделать ему замечание, попросить. Там бл@дb стадо из 10 мусоров в 10 раз больше вытоптало. И не представилось. Так что не нужно передергивать, сидящий под прокси....
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29.04.2020 16:53 Ответить
Мог бы и один, но не сделал- это уже из другой вопрос. Я не передёргиваю и не из под прокси. Как оно есть так и написал- за стабилизатор ответит, а за то что по-человечески попросил несколько раз- респект. Не вижу тут в чём я могу быть не прав т.к. написал тупо констатацию фактов.
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29.04.2020 17:01 Ответить
Ты дебил или тоже мусорок? Где написано что нельзя стоять на зеленом газоне[траве]????
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29.04.2020 17:01 Ответить
там же где написано, что там и гадить нельзя. А тротуары и пешеходные дорожки сделаны для красоты. Но ты не вникай особо и не переживай по этому поводу- в твоём селе всё это можно делать.
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29.04.2020 17:06 Ответить
А не скажите почему в европейских странах, америке, ну в цивилизации, можно не только стоять, но и лежать, играть? Может всё таки менты, а не полицейские.
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29.04.2020 17:22 Ответить
есть где можно, где есть соответствующий надзор, организована уборка, ухаживание за газоном для сохранения надлежащего вида. А есть где нельзя, скажем, зел.зона перед административном зданием,вокзалом и тд- тер-рия, которая стоит на балансе какого-нибудь учреждения, а возможности для поддержки этих тер-рий при интенсивной эксплуатации нет- в функции этой зел.зоны входит украшение и озеленение местности, топтать её нельзя-шраф. А есть тер-рия,которая и сделана для интенсивной эксплуатации.
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29.04.2020 17:36 Ответить
Если бы в его (этого журналюки) селе кто то прошел по чужому огороду,"по копаному",то ему бы все ребра переломали. Будь хоть журналист,хоть полицай,хоть Иисус Христос. А в мисто переихало, то все можно
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29.04.2020 17:31 Ответить
Неи ровняй огород где овощи растут посаженные и газон где в норм странах люди и сидят
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29.04.2020 19:54 Ответить
Журналист. Нападение. ГБР. Епт сенсация...Погладили за ухом хама, оно рассплакалось. Три новости только на Цензоре. Уровень.
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29.04.2020 16:19 Ответить
Журналист. Нападение. ГБР. Епт сенсация...Погладили за ухом хама, оно рассплакалось. Три новости только на Цензоре. Уровень.
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29.04.2020 16:20 Ответить
Кацап, ти мєнт?
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29.04.2020 16:32 Ответить
Оно мусор - дрожащей рукой аж два раза подряд запостил
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29.04.2020 16:42 Ответить
Колись мав такий самий випадок у Варшаві , біля головного вокзалу. Вийшов на газон сфотографуватись ,отримав зауваження від поліцейського через те що там по газону не можна ходити. Ну і нічого вибачився та перейшов на бетонну доріжку.
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29.04.2020 16:39 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч

Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
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29.04.2020 16:49 Ответить
На Кутепова даже при Яныке во время Майдана так не нападали...
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29.04.2020 17:37 Ответить
Такого дебілу як кутепов треба пошукати---він знімає з цього місця (газону) в силу своєї службової необхідності. Це вже зашквар. Його попросили зійти з газону.То хто порушив закон?. При такому підході і загравання посадовців в Україні насаджується вседозволеність. В поліції будуть працювати лодирі і ті "какая разніца". Таких поліцейських потрібно заохочувати а не карати . Був в десятках країн світу,на всіх континентах. і завжди бачив.що при законних вимогах поліцейських при непокорі--іде жорстке затримання. Закон один для всіх. А в нас хуже чим в Гудурасі--того не можна.бо він прокурор, суддя. чиновник,журналіст і ріний " чин".а цього не зімай.бо він олігарх,чи депутат.
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29.04.2020 18:21 Ответить
Два наглых жлоба - один газоны вытаптывает "потому шо мне надо!", второй по проезжей части бегает... Не понимают вежливо? Дубиной по харям!
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29.04.2020 18:42 Ответить
Мусор?
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29.04.2020 19:56 Ответить
ГБР говорите? да и хрен с ним, мусор мусора не обидит.
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29.04.2020 20:48 Ответить
Когда журналистов убивают или взрывают, то на это никто не реагирует. А когда, быдловатое недоразумение, полиция просит несколько раз уйти с газона, то начинаются расследования...
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30.04.2020 08:23 Ответить
 
 