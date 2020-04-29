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Новости Коронавирус и карантин
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Футбол вернется не ранее сентября. Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла, - глава медкомитета ФИФА Д’Оге

Футбол вернется не ранее сентября. Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла, - глава медкомитета ФИФА Д’Оге

Председатель Медицинского комитета Международной федерации футбола Мишель Д’Оге считает, что большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября.

Об этом сообщает Sky Sports, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

"Мы должны быть реалистами. Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях", - сказал он.

"Речь идет о социальном дистанцировании. Тестирование - это важный момент, но вы должны повторять его. Если один из игроков заражается, вы должны поместить всю команду на карантин. Разве это годится?" - добавляет Д’Оге.

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Топ комментарии
+3
Корона може передпватись через м"яч.
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29.04.2020 15:45 Ответить
+3
...ну вот и до них вирусня добралась
Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге - Цензор.НЕТ 8318
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29.04.2020 16:40 Ответить
+2
Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла



асобенно в раздевалке
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29.04.2020 15:43 Ответить
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Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла



асобенно в раздевалке
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29.04.2020 15:43 Ответить
Корона може передпватись через м"яч.
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29.04.2020 15:45 Ответить
Игрок при приёме мяча может обрабатывать его антисептиком.
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29.04.2020 16:27 Ответить
Все это очень печально
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29.04.2020 15:48 Ответить
будут играть он-лайн)))
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29.04.2020 15:49 Ответить
точно! одєть в костюм віртуальной рєальності - і пусть каждий ганяйє на свойом стадіонє, а пріложенійє організовує матч. А ша прощє - в Матрікс їх
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29.04.2020 16:22 Ответить
Подыхающей стране фотбол точно сейчас не нужен.Прийдите в себя.
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29.04.2020 15:51 Ответить
правильно. россии футбол не нужен
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29.04.2020 16:40 Ответить
В РБ чемпионат продолжается.
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29.04.2020 15:55 Ответить
И еще в Туркмении, Никарагуа и у таджиков. Чемпионаты так себе, слабее нашего, украинского
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29.04.2020 16:48 Ответить
Большой футбол! Скромнее надо быть. Он был большой при Лобановском.
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29.04.2020 15:56 Ответить
каждому гражданіну санітарний кокон і інтєрфєйс с МАТРІЦЕЙ. А там хоч шо хоч - і хвутболь і сексболь - бєз ріска заразіцца
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29.04.2020 16:24 Ответить
...ну вот и до них вирусня добралась
Футбол повернеться не раніше вересня. Без можливості контакту між гравцями в ньому поки немає сенсу, - глава медкомітету ФІФА Д'Оге - Цензор.НЕТ 8318
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29.04.2020 16:40 Ответить
Нормально недолго осталось ждать, хотя можно было ставить на матчи Белорусского чемпионата, используя https://www.bettingclub.me/general/rabochaya-ssylka-1xbet-vsegda.html 1xbet зеркало рабочее сайта и даже в карантин поднимать на своих прогнозах неплохие бабки.
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06.08.2020 22:57 Ответить
 
 