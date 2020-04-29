Футбол вернется не ранее сентября. Без возможности контакта между игроками в нем пока нет смысла, - глава медкомитета ФИФА Д’Оге

Председатель Медицинского комитета Международной федерации футбола Мишель Д’Оге считает, что большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября.

Об этом сообщает Sky Sports, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

"Мы должны быть реалистами. Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях", - сказал он.

"Речь идет о социальном дистанцировании. Тестирование - это важный момент, но вы должны повторять его. Если один из игроков заражается, вы должны поместить всю команду на карантин. Разве это годится?" - добавляет Д’Оге.

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