Временная следственная комиссия Рады обратится к Зеленскому относительно ситуации с делом Гандзюк, - "слуга народа" Лерос

Генпрокуратура отказалась дальше собирать доказательства против Мангера, проводить следственные действия, отказалась от возможности получить показания Левина и Павловского, что является сливом производства по убийству Гандзюк, поскольку повторно восстановить это производство будет невозможно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялась временная следственная комиссия по делу Екатерины Гандзюк и нападениям на общественных активистов, на которую пригласили представителей генеральной прокураторы и СБУ и...они не пришли. Дело Катерины Гандзюк умело использовали для политических дивидендов, а в реальности плевать они хотели на судьбу обычного человека", - заявил нардеп.

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"Напомню, что ГПУ просто отказалась дальше собирать доказательства против Мангера, проводить следственные действия, отказалась от возможности получить показания Левина и Павловского, что является сливом производства, поскольку повторно восстановить это производство будет невозможно, а неполная и некачественно собранная доказательная база, даёт возможность развалить дело в суде. Перед внезапным завершением следствия, Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали. На заседании я предложил обратиться к Президенту от имени ВСК, коллеги эту инициативу поддержали. Мы завтра планируем внеочередное заседание ВСК, на которое мы вызываем Генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Они должны четко понимать, что никто им не простит слив дела Гандзюк", - резюмировал он.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).