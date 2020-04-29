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Два депутата сельсовета на Донетчине подозреваются в проведении псевдореферендума "ДНР", - СБУ

Два депутата сельсовета на Донетчине подозреваются в проведении псевдореферендума

В Донецкой области следователи СБУ сообщили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум депутатам Мироновского поселкового совета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в апреле 2014 года депутаты приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума о государственной самостоятельности ДНР".

"Во время внеочередной сессии поселкового совета они вопреки законодательству Украины проголосовали за совершение антиконституционного "волеизъявления", - говорится в сообщении.

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Квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее по материалам СБУ к 6 годам заключения приговорен один из организаторов псевдореферендума в Донецкой области - главу Мироновского поселкового совета. Еще 4 депутатам сельсовета сообщено о подозрении.

референдум (1505) СБУ (20060) Донецкая область (10015)


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У них другая болезнь , страшнее и неизлечимее коронавируса .
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29.04.2020 16:05 Ответить
Ну надо же, как "оперативно" сработало СБУ!!! Для меня это выглядит, как пустить пыль в глаза, чтоб отвлечь внимание на преследование патриотов, волонтеров и оправдывание судами предателей Украины!!
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29.04.2020 16:08 Ответить
2020-2014=6 лет! Оперативно работают...
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29.04.2020 16:48 Ответить
 
 