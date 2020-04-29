Два депутата сельсовета на Донетчине подозреваются в проведении псевдореферендума "ДНР", - СБУ
В Донецкой области следователи СБУ сообщили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум депутатам Мироновского поселкового совета.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в апреле 2014 года депутаты приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума о государственной самостоятельности ДНР".
"Во время внеочередной сессии поселкового совета они вопреки законодательству Украины проголосовали за совершение антиконституционного "волеизъявления", - говорится в сообщении.
Квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее по материалам СБУ к 6 годам заключения приговорен один из организаторов псевдореферендума в Донецкой области - главу Мироновского поселкового совета. Еще 4 депутатам сельсовета сообщено о подозрении.
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