Разумков подписал постановление о созыве внеочередного заседания Рады завтра в 13.30: в повестке дня вопросы энергетики и "антиКоломойский" законопроект
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, на 13.30.
Об этом идет речь в распоряжении главы парламента, подписанном в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания… на 13.30 30 апреля, в связи с требованием 159 народных депутатов", - сообщает сайт парламента.
Согласно сообщению, в 12.00 в четверг состоится согласительный совет руководитель фракций и групп.
В повестку дня включены 17 вопросов, при этом в перечне отсутствует назначение Михеила Саакашвили в состав Кабинета министров. В повестке указаны шесть законопроектов о ратификации и три законопроекта о присоединении Украины к различным соглашениям.
Кроме того, парламентарии рассмотрят:
- проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины"
- законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)"
- законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"
- проект постановления №3384 "Об Отчете Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы"
- законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета"
- проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины"
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А забула: ЗАРОБІТЧАНАМ ЗЕЛЕНИМ - готуйтеся до виїзду у расею(якщо там вам заплатять)... А про таких незначний політичний момент Пороха як БЕЗВІЗ, з можливосттю тихенько працювати - ЗАБУДЬТЕ. ЗЕ вам обіцяв кінець епохи бідності і початок чогось нового... НУ ТАК ОТ І ЖРІТЬ ОЦЕ ВСЕ, ЩОБ ВАМ ПОВИЛАЗИЛО...
Вийдіть покрічить під росіянським кордоном Слава ЗЕ! Може хто хліба ПОДАСТЬ... ну чи скоріше під сраку хтось ПІДДАСТЬ! Не сплутайте знову слова...
И только простой народ ходит некрашеный
3 ч.
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Разумков, говоря о Саакашвили в интервью, сообщил, что в Украине достаточно «своих» опытных реформаторов, и потому, мол, нам помощь не нужна. Единственное, что забыл назвать Разумкова, так это фамилии «своих». Я помогу Разумкову. Вот: Тищенко, Аваков, Цушко, Яценко, Ахметов... ну и сам Разумков, если честно. Также готовы подставить опытное реформаторское плечо: Арсений Яценюк, Олесь Довгий, Леонид Черновецкий, Александр Клименко, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Виктор Захарченко, Николай Злочевский, Виктор Пшонка и многие другие успешные и опытные реформаторы. Как видим, скамейка запасных у нас приличная. Куда там Саакашвили?