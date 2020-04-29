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Новости
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Разумков подписал постановление о созыве внеочередного заседания Рады завтра в 13.30: в повестке дня вопросы энергетики и "антиКоломойский" законопроект

Разумков подписал постановление о созыве внеочередного заседания Рады завтра в 13.30: в повестке дня вопросы энергетики и

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, на 13.30.

Об этом идет речь в распоряжении главы парламента, подписанном в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания… на 13.30 30 апреля, в связи с требованием 159 народных депутатов", - сообщает сайт парламента.

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Согласно сообщению, в 12.00 в четверг состоится согласительный совет руководитель фракций и групп.

В повестку дня включены 17 вопросов, при этом в перечне отсутствует назначение Михеила Саакашвили в состав Кабинета министров. В повестке указаны шесть законопроектов о ратификации и три законопроекта о присоединении Украины к различным соглашениям.

Кроме того, парламентарии рассмотрят:

  • проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины"
  • законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)"
  • законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"
  • проект постановления №3384 "Об Отчете Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы"
  • законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета"
  • проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины"

Разумков подписал постановление о созыве внеочередного заседания Рады завтра в 13.30: в повестке дня вопросы энергетики и антиКоломойский законопроект 01
Разумков подписал постановление о созыве внеочередного заседания Рады завтра в 13.30: в повестке дня вопросы энергетики и антиКоломойский законопроект 02
Разумков подписал постановление о созыве внеочередного заседания Рады завтра в 13.30: в повестке дня вопросы энергетики и антиКоломойский законопроект 03

Автор: 

ВР (29288) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+3
УВ прошлый раз был запас в +7 голосов, посмотрим что сыграло Баканов с компроматом или Коломойшено бабло. У меня уже нет претензий к этим **********, уже сам факт того что 40 миллионов не могут вычавить пару тысяч митинга под дом ОДНОГО (недо) человека Коломойши это позор и я рад что больше не завишу от этого дерьма в целом и анальнорабского и тупого наріда вцелом хоть 30 гривень за доллар хоть 100, пусть рабы страдают за свою пассивность.
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29.04.2020 16:23 Ответить
+3
Для особливо зелених: ПРИЙШЛА ЖОПА, ЯКУ ВИ ЧЕКАЛИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ... ПРИЙМАТИСЯ БУДЕ ВСЕ, ЩО СКАЖУТЬ ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВУ КРАЇНИ!
А забула: ЗАРОБІТЧАНАМ ЗЕЛЕНИМ - готуйтеся до виїзду у расею(якщо там вам заплатять)... А про таких незначний політичний момент Пороха як БЕЗВІЗ, з можливосттю тихенько працювати - ЗАБУДЬТЕ. ЗЕ вам обіцяв кінець епохи бідності і початок чогось нового... НУ ТАК ОТ І ЖРІТЬ ОЦЕ ВСЕ, ЩОБ ВАМ ПОВИЛАЗИЛО...
Вийдіть покрічить під росіянським кордоном Слава ЗЕ! Може хто хліба ПОДАСТЬ... ну чи скоріше під сраку хтось ПІДДАСТЬ! Не сплутайте знову слова...
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29.04.2020 16:27 Ответить
+2
Миша - это месть за слабоумие .
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29.04.2020 16:18 Ответить
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а Миша будет?)
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29.04.2020 16:15 Ответить
Миша - это месть за слабоумие .
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29.04.2020 16:18 Ответить
не мишу усе очень не хочут миша хочет схемы порушить самое мвятое за чем идут во владу
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29.04.2020 16:28 Ответить
завтра узаконят яйцерезку для каламойши
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29.04.2020 16:17 Ответить
Шо ОПЯТЬ?!!!
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29.04.2020 16:21 Ответить
УВ прошлый раз был запас в +7 голосов, посмотрим что сыграло Баканов с компроматом или Коломойшено бабло. У меня уже нет претензий к этим **********, уже сам факт того что 40 миллионов не могут вычавить пару тысяч митинга под дом ОДНОГО (недо) человека Коломойши это позор и я рад что больше не завишу от этого дерьма в целом и анальнорабского и тупого наріда вцелом хоть 30 гривень за доллар хоть 100, пусть рабы страдают за свою пассивность.
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29.04.2020 16:23 Ответить
Для особливо зелених: ПРИЙШЛА ЖОПА, ЯКУ ВИ ЧЕКАЛИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ... ПРИЙМАТИСЯ БУДЕ ВСЕ, ЩО СКАЖУТЬ ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВУ КРАЇНИ!
А забула: ЗАРОБІТЧАНАМ ЗЕЛЕНИМ - готуйтеся до виїзду у расею(якщо там вам заплатять)... А про таких незначний політичний момент Пороха як БЕЗВІЗ, з можливосттю тихенько працювати - ЗАБУДЬТЕ. ЗЕ вам обіцяв кінець епохи бідності і початок чогось нового... НУ ТАК ОТ І ЖРІТЬ ОЦЕ ВСЕ, ЩОБ ВАМ ПОВИЛАЗИЛО...
Вийдіть покрічить під росіянським кордоном Слава ЗЕ! Може хто хліба ПОДАСТЬ... ну чи скоріше під сраку хтось ПІДДАСТЬ! Не сплутайте знову слова...
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29.04.2020 16:27 Ответить
Сейчас все депутатки помчатся к парикмахерам 😀😀😀
И только простой народ ходит некрашеный
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29.04.2020 16:27 Ответить
У меня знакомая парикмахер не имеет отбоя от наработанных клиентов .Всё время ходит по их квартирам.
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29.04.2020 16:30 Ответить
Рада вообще перестала работать.Никак не выйдет из Новогодненего запоя.Коронвирус мозгов у них.
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29.04.2020 16:28 Ответить
Энергетика, это ж тоже коломойша. По формуле Ротердам+ было 1800, сейчас к и з возят с раши по 3000. белецкий где твои жёны - барыга зарабатывает не только на гибели наших военных, но и на их семьях.
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29.04.2020 17:35 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWNqdnPomw67ZqreOQ2Gn2B617athWPUmSKhutMTP9TiqrYf1sIVejwbwOz34p1TV5x6IkZoyeVG7o92fbYfylK8GT4U286S1hF9TDq9xFmpBDeUIFIdJ4ffeIauR98Yxo&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

3 ч.
·

Разумков, говоря о Саакашвили в интервью, сообщил, что в Украине достаточно «своих» опытных реформаторов, и потому, мол, нам помощь не нужна. Единственное, что забыл назвать Разумкова, так это фамилии «своих». Я помогу Разумкову. Вот: Тищенко, Аваков, Цушко, Яценко, Ахметов... ну и сам Разумков, если честно. Также готовы подставить опытное реформаторское плечо: Арсений Яценюк, Олесь Довгий, Леонид Черновецкий, Александр Клименко, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Виктор Захарченко, Николай Злочевский, Виктор Пшонка и многие другие успешные и опытные реформаторы. Как видим, скамейка запасных у нас приличная. Куда там Саакашвили?
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29.04.2020 17:36 Ответить
Разумков ещё тот ватник.
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29.04.2020 20:33 Ответить
У Сеулі , на борт літака завантажили 42,5 тисячі стерильних захисних костюмів, які для наших медиків везуть ROSHEN і Фонд Порошенка.Це реальний нереальний квест - знайти на світовому ринку партію над-дефіцитного товару, сплатити його, знайти шлях транспортування, самостійно зафрахтувати літак, організувати навантаження-доставку-вивантаження.Цей квест успішно пройдено, літак з першою партією чергової допомоги країні - вже в повітрі.
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29.04.2020 20:32 Ответить
Разумков підписав постанову про скликання позачергового засідання Ради завтра о 13.30: на порядку денному питання енергетики й "антиколомойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 2377
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29.04.2020 20:54 Ответить
Бабки уже закончились в казне а МВФ ещё ни в дупля)
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30.04.2020 01:30 Ответить
 
 