Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках

В последние две недели Министерство здравоохранения оказывает беспрецедентное давление на ГП "Медицинские закупки Украины".

Об этом гендиректор госпредприятия Арсен Жумадилов сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, вы уже слышали о "неуспешной" закупке ГП костюмов биозащиты у украинского производителя и об "успешной" закупке Минздравом подобного товара вдвое дороже у неизвестного китайского завода через украинскую фирму-прокладку, которая уже осуществляется, как оказалось, с нарушенными сроками", - пишет Жумадилов.

По его словам, "в публичное пространство МОЗ транслирует что угодно, но не реальную причину блокирования закупки. А она заключается во внезапном стремлении МОЗ узнавать о победителе процедуры закупки до ее завершения, и согласовывать результаты закупки с учетом определенного победителя".

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Иными словами, поясняет гендиректор ГП, "не так будет иметь значения, кто дал наиболее выгодное предложение, как то, кто больше понравился МОЗ. Объективных критериев нет и не будет. Есть субъективно обусловлена ​​симпатия".

Жумадилов высказывает предположение, что ООО "Мэдди" со своими китайскими товарами быстро нашло путь в самые высокие кабинеты МОЗ. И неважно, что этот путь стоил дополнительных 17 млн.грн (из них 13 млн. грн прямых перерасходов) налогоплательщиков".

Арсен Жумадилов устно и письменно сообщил МОЗ свою позицию о неприятии незаконных требований.

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"МОЗ отреагировал на удивление быстро. Наши закупки были заблокированы, а ГП исключили из казначейской сети по программе Резервного фонда. Одновременно с этим в СМИ поднялась волна заказных статей, которые наносят вред репутации ГП в качестве стратегического закупщика в сфере здравоохранения", - пишет гендиректор.

Он считает, что "следствием ситуации стало фактическое исключение госпредприятия из процесса подготовки к запуску нынешних закупок по централизованным программам МОЗ (онкология, сердечно-сосудистые, АРВ и т.д.). Речь идет о годовом бюджете почти на 0 млрд.грн., из которых непосредственно ГП должен провести закупку более чем на 6 млрд. грн".

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Вред нанесен в части закупок по COVID-19. "В рамках недавно сформированного специального Фонда в 65 млрд. определенная часть средств будет направляться на закупку товаров. Плюс, есть деньги местных бюджетов (до 4 млрд). ГП пока не участвует в закупках ни по первому источнику расходов, ни по второму. Если бы принимало участие, то это также показало бы значительную экономию и в этих закупках", — пишет Жумадилов.







