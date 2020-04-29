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Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках

Гендиректор ГП

В последние две недели Министерство здравоохранения оказывает беспрецедентное давление на ГП "Медицинские закупки Украины".

Об этом гендиректор госпредприятия Арсен Жумадилов сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, вы уже слышали о "неуспешной" закупке ГП костюмов биозащиты у украинского производителя и об "успешной" закупке Минздравом подобного товара вдвое дороже у неизвестного китайского завода через украинскую фирму-прокладку, которая уже осуществляется, как оказалось, с нарушенными сроками", - пишет Жумадилов.

По его словам, "в публичное пространство МОЗ транслирует что угодно, но не реальную причину блокирования закупки. А она заключается во внезапном стремлении МОЗ узнавать о победителе процедуры закупки до ее завершения, и согласовывать результаты закупки с учетом определенного победителя".

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав заявил в правоохранительные органы о преступлении при закупке костюмов биозащиты, - замминистра Шаталова

Иными словами, поясняет гендиректор ГП, "не так будет иметь значения, кто дал наиболее выгодное предложение, как то, кто больше понравился МОЗ. Объективных критериев нет и не будет. Есть субъективно обусловлена ​​симпатия".

Жумадилов высказывает предположение, что ООО "Мэдди" со своими китайскими товарами быстро нашло путь в самые высокие кабинеты МОЗ. И неважно, что этот путь стоил дополнительных 17 млн.грн (из них 13 млн. грн прямых перерасходов) налогоплательщиков".

Арсен Жумадилов устно и письменно сообщил МОЗ свою позицию о неприятии незаконных требований.

Также на Цензор.НЕТ: Возможна задержка в поставке 71 тыс. закупленных в Китае костюмов биозащиты, - Минздрав

"МОЗ отреагировал на удивление быстро. Наши закупки были заблокированы, а ГП исключили из казначейской сети по программе Резервного фонда. Одновременно с этим в СМИ поднялась волна заказных статей, которые наносят вред репутации ГП в качестве стратегического закупщика в сфере здравоохранения", - пишет гендиректор.

Он считает, что "следствием ситуации стало фактическое исключение госпредприятия из процесса подготовки к запуску нынешних закупок по централизованным программам МОЗ (онкология, сердечно-сосудистые, АРВ и т.д.). Речь идет о годовом бюджете почти на 0 млрд.грн., из которых непосредственно ГП должен провести закупку более чем на 6 млрд. грн".

Читайте также: Закупленные Минздравом защитные костюмы гарантируют безопасность медикам, - замминистра Шаталова

Вред нанесен в части закупок по COVID-19. "В рамках недавно сформированного специального Фонда в 65 млрд. определенная часть средств будет направляться на закупку товаров. Плюс, есть деньги местных бюджетов (до 4 млрд). ГП пока не участвует в закупках ни по первому источнику расходов, ни по второму. Если бы принимало участие, то это также показало бы значительную экономию и в этих закупках", — пишет Жумадилов.

Гендиректор ГП Медицинские закупки Украины Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках 01Гендиректор ГП Медицинские закупки Украины Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках 02
Гендиректор ГП Медицинские закупки Украины Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках 03
Гендиректор ГП Медицинские закупки Украины Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках 04
Гендиректор ГП Медицинские закупки Украины Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках 05

Автор: 

Минздрав (4903) закупки (770) Жумадилов Арсен (44)


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Топ комментарии
+11
"Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках" - Ожидано.
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29.04.2020 16:19 Ответить
+11
Повзуче повернення срусьського стилю управління шахраями ..
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29.04.2020 16:20 Ответить
+11
Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках - Цензор.НЕТ 7780
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29.04.2020 16:39 Ответить
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"Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках" - Ожидано.
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29.04.2020 16:19 Ответить
Как вовремя запустился рынок земли, как же зеле повезло войти в историю все таки.
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29.04.2020 16:26 Ответить
Лучше бы оно вошло в некролог.
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29.04.2020 16:34 Ответить
Повзуче повернення срусьського стилю управління шахраями ..
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29.04.2020 16:20 Ответить
Не может такого быть при величайшем политике современного мира!
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29.04.2020 16:25 Ответить
стратех одним сломо, на пят шахов вперед всех переихрал. в стране тиш да гладь, самое время рынки земли запускать, да транши брать.
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29.04.2020 16:31 Ответить
...и пандемии побеждать)))
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29.04.2020 16:33 Ответить
Конечно, Ермак - не предатель, Богдан - имеет много клиентов, потому - он не адвокат Бени, Беня - патриот, Арахамия - ума палата, Дубинский - идеал честности.
Если Найем ничего не нашел, значит - МОЗ оговаривают...
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29.04.2020 16:50 Ответить
САМОЕ ВРЕМЯ уничтожить всех коррупционеров - бежать им некуда 😀😀😀
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29.04.2020 16:25 Ответить
Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках - Цензор.НЕТ 7730
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29.04.2020 16:30 Ответить
Украину продал
На мерс насосал
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29.04.2020 16:36 Ответить
Степанов сьогодні на кабміні доводив, що костюми по 242грн - це костюми маляра. А по 496грн - це костюми біологічного захисту...
Просто цікаво: а по чім закоповує фонд сім'ї Порошенка біологічні костюми в Кореї? І скільки обходиться доставка?
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29.04.2020 16:28 Ответить
"""закУповує"""
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29.04.2020 16:29 Ответить
Звичайна "боротьба" між ДП "МзУ" та МОЗ за відкати... бо бюджетна "ковдрачка" і так вже замала та й трищіть по всіх швах.
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29.04.2020 16:28 Ответить
Вам і владі дуже вигідна така думка . Головне , щоб всі ідентифікували цього хлопця , як чергового злодія . Але реальність , зовсім інша . У цього козака - стальні яйця ! Травля його , вже йде довго . Почалося від фюрера , Ємця . Не здався , хлопець ! Зараз , ця свора вічно голодних , розуміє , що часу мало у них , а спи.....и необхідно багато . Ці довбні , не розуміють , що це - кримський татарин ! Його легше вбити , аніж зламати . Стільки грошей повз них пропливає ! Тому ТРИМАЙСЯ, БРАТЕ ! Не здавайся ! Ця зелена срань , боїться світла . Вони звикли красти в темноті .
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29.04.2020 16:45 Ответить
Еще один кандидат на вылет из кресла........... сейчас его дерьмом обливать начнут.
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29.04.2020 16:29 Ответить
А что будет еще через год? Опять кобзари будут жалобно петь про злую судьбу?
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29.04.2020 16:38 Ответить
Кобзари тут до чего? Абы шо ляпнуть.........
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29.04.2020 16:45 Ответить
А к тому, что сначала народ ерундой страдает, клоунов во власть "по-приколу" выбирает, а потом страдает от результатов принятых клоунами решений. А кобзари - так они в прошлом очень любили петь про "важку долю", конечно у них был разный ассортимент песен, но запомнились они в основном жалобливыми песнями.
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29.04.2020 17:58 Ответить
Кобза - не балалайка, на ней сложно "сбацать" что-то зажигательное.
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29.04.2020 18:03 Ответить
Согласен, но можно исполнять просто лирические песни, они же баллады в простонародье, а вот жалобно выть про то как все плохо.... повеситься можно. Хотя, должен признать, музыкальные вкусы крестьян прошлых столетий мне неизвестны.
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29.04.2020 18:09 Ответить
То, что они исполняют и есть баллады. Видно Вам не повезло с репертуаром исполнителей, которых Вы слышали.
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29.04.2020 18:11 Ответить
Скорее всего Один или два раза в школе на уроке украинской литературы. Еще на касетном магнитофоне учительница включала.
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29.04.2020 18:17 Ответить
У них много что есть разного. Даже Варшавянку исполняли.
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29.04.2020 18:22 Ответить
Не интересовался никогда, если честно.Hard rock и Ария forever!
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29.04.2020 18:26 Ответить
Группа моей молодости А фольклор - это так, из любопытства скорее.
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29.04.2020 18:52 Ответить
Советую, если будет возможность, попасть на концерт Раммштайна, прошлым летом ездил с женой и дочкой - это непередаваемо! У Арийцев и Кипелова тоже классные концерты, но раммштайн зажигает покруче.
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29.04.2020 19:00 Ответить
Раммштайн - это слишком для меня. Я предпочитаю/ла классику типа Цыплят, Пинков или Роллингов.
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29.04.2020 19:09 Ответить
Тоже очень достойная музыка.
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29.04.2020 22:58 Ответить
Вывод : не голосуй по-приколу .
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29.04.2020 16:31 Ответить
Марионетки меняются, кукловоды прежние. "Выборы"...
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29.04.2020 16:36 Ответить
полтос
и ни одного седого волоса
я бы ему больше 30 не дал
завидую молча
вот шо значит целебный воздух крыма
кстати куда парубий делся никто не в курсе?
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29.04.2020 16:34 Ответить
В отличие от многих, занят делом, возится с пластунами.
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29.04.2020 16:53 Ответить
а живет с чего?
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29.04.2020 17:04 Ответить
А ты открой его декларацию и посмотри, она в свободном доступе.
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29.04.2020 17:09 Ответить
зачем мне его декларация?
просто интересно чем на кусок хлеба зарабатывает
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29.04.2020 17:13 Ответить
Так в декларации как раз и написано чем.
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29.04.2020 17:15 Ответить
пишет шо безработный
живет на ранее накопленные 500 000 грн.
и 43 000 доллара.
за 5 лет в ВР
походу не жрал ничего

откладывал
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29.04.2020 17:27 Ответить
Я не в курсе. На него же по заявам Портнова несколько дел в ГБР открыли, знаю только, что дергают его время от времени, сейчас еще и к событиям в Одессе пытаются пристегнуть. Короче скучать не дают.
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29.04.2020 17:14 Ответить
Депутатка Європарламенту та віце-президентка Комітету Асоціації «Україна - ЄС» Віола фон Крамон-Таубадель
"Якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства. Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння. Що стосується реформи охорони здоров'я, то мені цікаво, чи не занадто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради? Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. "
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29.04.2020 16:36 Ответить
Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках - Цензор.НЕТ 7780
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29.04.2020 16:39 Ответить
Презираю всех, кто проголосовал за Зеленского и "слуг народа".
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29.04.2020 16:42 Ответить
Как продается китайская гумманитарка которую с таким пафосом встречал бедосик

Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках - Цензор.НЕТ 4869
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29.04.2020 16:42 Ответить
Оточення Зеленського в розпал пандемії займається контрабандою медичних товарів з Китаю - ЗМІ

Оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Операція вже отримала назву "Баум" на честь бізнесмена Бориса Баума - претендента на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Контрабанда здійснюється на президентських літаках, які доправляють засоби індивідуального захисту для забезпечення медустанов в Україні.
Про це повідомляють ЗМІ.
"Всі чули про відомі президентські літаки, які здійснюють чартерні рейси та доправляють засоби індивідуального захисту для забезпечення медустанов. Спочатку це були Боїнги компанії SkyUP. Тепер уже в повітря підняли і "Мрію". Наш гарант щовечора щиро переконує всю країну в тому, що все це робиться з метою забезпечити медустанови всім необхідним - для боротьби з епідемією. Однак є і зворотній бік медалі, про яку мало хто знає, але скоро дізнаються всі", - йдеться у повідомленні..
За словами журналістів, оточення Зеленського займається контрабандою товарів медичного та іншого призначення для комерційних компаній великих торгових мереж.
"Контрабанда - це без документів, за готівку, по-жлобськи. Малий і середній бізнес перебувають на межі банкрутства. Виходять із мітингами під Кабмін. В той час, як окремі наближені до Зеленського багатіють з кожним рейсом. Масштаб цієї афери величезний. Бо на кожному борту разом із засобами індивідуального захисту летить частина вантажу, який збувається через комерційні мережі. Імена цих ділків, які беруть участь в операції "Баум", добре відомі", - зазначили у ЗМІ.
Журналісти пообіцяли незабаром розкрити імена та деталі розслідування.
https://prm.ua/otochennya-zelenskogo-v-rozpal-pandemiyi-zaymayetsya-kontrabandoyu-medichnih-tovariv-z-kitayu-zmi/
Не хочеться називати прізвище отого "ЗМІ", але мервечук х ******, видно, добряче копають під клована...
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29.04.2020 16:52 Ответить
а "зрада" пояснюється просто - https://antikor.com.ua/articles/375269-glava_minzdrava_maksim_stepanov_i_glavnyj_po_zakupkam_arsen_humadilov_possorilisj_iz-za_pokupki_zashchitnyh_kostjumov_u_ Глава Минздрава Максим Степанов и главный по закупкам закупкам Арсен Жумадилов поссорились из-за покупки защитных костюмов у приятеля Радуцкого

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29.04.2020 17:04 Ответить
Что троляка кацапская на сутки заступил?
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29.04.2020 17:13 Ответить
Так Зеленский каждый раз на ТВ распинается, что при нём коррупции нет!!!
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29.04.2020 17:14 Ответить
Зе-команда устроила грандиозную аферу с грузами из Китая на президентских самолетах Апрель 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/04/%d0%b7%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%80.html#respond Комментарии: 0

Окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Операция уже получила название «Баум» - в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.
Контрабанда осуществляется на президентских самолетах, которые доставляют средства индивидуальной защиты для медучреждений в Украине.
Об этом в Facebook написала журналистка Светлана Крюкова, https://www.obozrevatel.com/politics/okruzhenie-zelenskogo-ustroilo-masshtabnuyu-aferu-s-meditsinskim-gruzom-iz-kitaya.htm передает сегодня «Обозреватель».
«Все слышали об известных президентских самолетах, которые совершают чартерные рейсы и доставляют средства индивидуальной защиты для медучреждений. Сначала это были «Боинги» компании SkyUP. Теперь уже в воздух подняли и «Мрію».
Наш гарант каждый вечер искренне убеждает всю страну в том, что это делается с целью обеспечения медучреждений всем необходимым для борьбы с эпидемией.
Однако есть и обратная сторона медали, о которой мало кто знает, но вскоре узнают все», - рассказала она.
По словам Крюковой, окружение Зеленского занимается контрабандой товаров медицинского и другого назначения для коммерческих компаний крупных торговых сетей.
«Контрабанда - это без документов, за наличные, по-жлобски.
Малый и средний бизнес находятся на грани банкротства. Выходят с митингами под Кабмин. В то время как отдельные приближенные Зеленского богатеют с каждым рейсом.
Масштаб этой аферы огромный. Потому что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети.
Имена дельцов, принимающих участие в операции «Баум», хорошо известны«, - отметила Крюкова.
Журналистка пообещала вскоре раскрыть фамилии и детали расследования.
***
Напомню, «вопросы» по этим рейсам из Китая возникали уже давно:
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29.04.2020 17:14 Ответить
Директор «МЗУ» Жумадилов тратит бюджет не на защитные костюмы для врачей, а на презервативы
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%96%D1%8
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29.04.2020 17:16 Ответить
Паяц взял степашку, чтобы рассчитаться с шоколадом, ну и степашка решил сразу взять быка за рога, и напоролся на нового, и что самое неприятное, на порядочного человека, и конечно прокол с неопределенным будущим.
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29.04.2020 17:56 Ответить
Правильно!
Только клиника БАРИС может правильно потратить бюджетные деньги!
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29.04.2020 18:59 Ответить
Возможно, вы уже слышали о "неуспешной" закупке ГП костюмов биозащиты у украинского производителя и об "успешной" закупке Минздравом подобного товара вдвое дороже

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Вместо того ,что бы сравнить эти изделия,очередное бла-бла-бла.
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29.04.2020 19:00 Ответить
ZEмародерам мало продажи масок, хотят всё с молотка пустить, днище!!!!
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29.04.2020 19:04 Ответить
могу успокоить, в лесном хозяйстве происходит тоже самое))))
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29.04.2020 19:37 Ответить
"Старі схеми" - хто б сумнівався. Назад у минуле, а комусь, взагалі, краще, щоб так як у москалів. Дообиралися..."зато поржём!" - ню-ню, що у голові - то і у дупі
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30.04.2020 07:29 Ответить
 
 