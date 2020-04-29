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Руководители тернопольских рынков отказались их открывать, не хотят рисковать здоровьем людей
На заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение не открывать продовольственные рынки до 11 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя", - говорится в сообщении.
Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать.
Напомним, ранее Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.
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