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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновцах двое детей с коронавирусом находятся в реанимации, 5-летняя девочка до сих пор на ИВЛ, - ОГА

В Черновцах двое детей с коронавирусом находятся в реанимации, 5-летняя девочка до сих пор на ИВЛ, - ОГА

В Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 44 пациента с коронавирусом, из них двое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Черновицкая ОГА.

По состоянию на 29 апреля 36 пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, девять подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В том числе в реанимации Черновицкой областной детской больницы находятся два ребенка с COVID-19.

"Это 5-летняя девочка из Черновцов, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию. Второй пациент - мальчик 2004 года рождения с подозрением на COVID-19, у которого диагностировали лейкоз", - заявили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА

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дети (6581) карантин (16729) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Форумные эксперты утверждают, что аппараты ИВЛ убивают...
Беги, девочка, беги... от таких экспертов...
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29.04.2020 16:43 Ответить
Чого, так надривно. Тут москалів як мух на лайні, нічого дивного. Гаварящіє взагалі не здатні до якого не будь мислення і діють тільки емоційно. Як "брати наші менші". І у них все на рефлекторному ріні. Реагують в основному, на "дешёвая водка", "даром", "царь сказал"...
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29.04.2020 19:22 Ответить
Сейчас Андрюха Дидовик и тот кент, что под ником "Роман Шухевич" пишет приедет рассказать родителям той девочки, что коронавирус это фигня, и надо чтоб как можно меньше людей носили повязки и соблюдали дистанцию..
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29.04.2020 16:50 Ответить
)))) та да. вот такие они "русские пианисты", играют чем могут выполняя заказ парашечки. перелогиниться едва успевают, массовость создавая.
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29.04.2020 17:02 Ответить
Посилання номер 1 - https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2636873-na-prikarpatti-vid-gripu-pomerla-14ricna-divcinka.html На Прикарпатті медики проводять розслідування щодо смерті 14-річної дівчинки від грипу типу Н3N2.
https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Посилання номер 2-
https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Внаслідок ускладнень від грипу в Харкові померла 9-річна дівчинка

і так далі
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29.04.2020 17:07 Ответить
Спасибо за ссылки.
Ношение масок снижает заболеваемость не только коронавирусом, а и гриппом, в тч и H3N2.
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29.04.2020 17:19 Ответить
В Черновцах все очень серьезно, боюсь больных там больше просто местная власть ссыт говорить всю правду
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29.04.2020 17:02 Ответить
А на самом деле коронавирус и не причем. И там причина совсем в другом... 99%
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29.04.2020 18:27 Ответить
Хлопчика отого дворічного врятували. Тепер овоч....
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29.04.2020 18:53 Ответить
 
 