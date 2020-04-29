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В Черновцах двое детей с коронавирусом находятся в реанимации, 5-летняя девочка до сих пор на ИВЛ, - ОГА
В Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 44 пациента с коронавирусом, из них двое детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Черновицкая ОГА.
По состоянию на 29 апреля 36 пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, девять подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В том числе в реанимации Черновицкой областной детской больницы находятся два ребенка с COVID-19.
"Это 5-летняя девочка из Черновцов, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию. Второй пациент - мальчик 2004 года рождения с подозрением на COVID-19, у которого диагностировали лейкоз", - заявили в ОГА.
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https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Посилання номер 2-
https://hromadske.ua/posts/vnaslidok-uskladnen-vid-gripu-v-harkovi-pomerla-9-richna-divchinka Внаслідок ускладнень від грипу в Харкові померла 9-річна дівчинка
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