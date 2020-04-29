В Черновцах двое детей с коронавирусом находятся в реанимации, 5-летняя девочка до сих пор на ИВЛ, - ОГА

В Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 44 пациента с коронавирусом, из них двое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Черновицкая ОГА.

По состоянию на 29 апреля 36 пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, девять подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В том числе в реанимации Черновицкой областной детской больницы находятся два ребенка с COVID-19.

"Это 5-летняя девочка из Черновцов, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию. Второй пациент - мальчик 2004 года рождения с подозрением на COVID-19, у которого диагностировали лейкоз", - заявили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА