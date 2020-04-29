Кабмин одобрил увеличение оплаты труда военным и полицейским, задействованным в борьбе с коронавирусом, - Петрашко

Кабинет Министров принял постановление об оплате труда военнослужащих и работников Национальной полиции, обеспечивающих безопасность на время карантина из-за пандемии CОVID-19.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принят проект постановления об оплате труда отдельной категории работников военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава полицейских, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию вспышки эпидемии и пандемии острой респираторной болезни CОVID-19", - сказал Петрашко.

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Постановление принято с доработкой в ​​однодневный срок. Документ пока не обнародован.