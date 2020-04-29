Кабмин одобрил увеличение оплаты труда военным и полицейским, задействованным в борьбе с коронавирусом, - Петрашко
Кабинет Министров принял постановление об оплате труда военнослужащих и работников Национальной полиции, обеспечивающих безопасность на время карантина из-за пандемии CОVID-19.
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Принят проект постановления об оплате труда отдельной категории работников военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава полицейских, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию вспышки эпидемии и пандемии острой респираторной болезни CОVID-19", - сказал Петрашко.
Постановление принято с доработкой в однодневный срок. Документ пока не обнародован.
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Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
Если есть борьба,то должны быть и результаты. И какие они?
Мрази зелёные, горите в аду!
О! До речі! А найвеличнішому вже присвоїли статус УБД (з усіма надбавками, що за це начислюються) за те, що він кілька разів виїздив (начебто) туди? Відосики ж є