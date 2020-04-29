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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин одобрил увеличение оплаты труда военным и полицейским, задействованным в борьбе с коронавирусом, - Петрашко

Кабмин одобрил увеличение оплаты труда военным и полицейским, задействованным в борьбе с коронавирусом, - Петрашко

Кабинет Министров принял постановление об оплате труда военнослужащих и работников Национальной полиции, обеспечивающих безопасность на время карантина из-за пандемии CОVID-19.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принят проект постановления об оплате труда отдельной категории работников военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава полицейских, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию вспышки эпидемии и пандемии острой респираторной болезни CОVID-19", - сказал Петрашко.

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Постановление принято с доработкой в ​​однодневный срок. Документ пока не обнародован.

Автор: 

Кабмин (14036) карантин (16729) Нацполиция (16571) военнослужащие (6186) Петрашко Игорь (84) Национальная гвардия (2165) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
і як це полюцаї боряця з вірусом??? Кийками та кайданками?
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29.04.2020 16:52 Ответить
+8
У мусоров задержки с зарплатой не будет. Они на переднем крае. Не то что медперсонал, на подтанцовке.
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29.04.2020 16:52 Ответить
+7
Ну а полиции, то сам Бог велел! И ордена, конечно же ордена, пожалуйте. И добавку к пенсии: за особый героизм в борьбе с COVID-19
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29.04.2020 16:56 Ответить
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https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч

Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
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29.04.2020 16:51 Ответить
і як це полюцаї боряця з вірусом??? Кийками та кайданками?
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29.04.2020 16:52 Ответить
У мусоров задержки с зарплатой не будет. Они на переднем крае. Не то что медперсонал, на подтанцовке.
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29.04.2020 16:52 Ответить
мєдпєрсонал мона сокращать - мусара управяца бєз соплівих
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29.04.2020 16:54 Ответить
"задействованным в борьбе с коронавирусом" - это смешно реально.
Если есть борьба,то должны быть и результаты. И какие они?
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29.04.2020 16:55 Ответить
все правильно, даешь мусорам еще большие оклады! а врачи, которые ходили на выборы по-приколу, пускай лечат короновирус в старых халатах и марлевых повязках - защитные костюмы и маски от государтсва им не положено.
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29.04.2020 16:55 Ответить
Ну а полиции, то сам Бог велел! И ордена, конечно же ордена, пожалуйте. И добавку к пенсии: за особый героизм в борьбе с COVID-19
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29.04.2020 16:56 Ответить
У меня тетка родная медик со стажем, в больнице живёт, так вот, ей дали надбавки всего 700 гривен..
Мрази зелёные, горите в аду!
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29.04.2020 16:58 Ответить
Пловца переплывшего Днепр толпа ментов-дармоедов ловила на берегу , а сейчас ЗЕвласть их мотивирует что бы ловили прямо в Днепре ? ))
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29.04.2020 17:11 Ответить
Пловца переплывшего Днепр толпа ментов-дармоедов ловила на берегу , а сейчас ЗЕвласть их мотивирует что бы ловили прямо в Днепре ? ))
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29.04.2020 17:13 Ответить
у меня есть хорошее предложение, полиции и военным поднять зарплату в три раза, тогда остальному быдлу можно вообще не платить пусть за похлёбку работают...
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29.04.2020 17:15 Ответить
Зара, як серед "чорнобильців" - з'являться люди, які не причетні до цього, але будуть мати відповідне посвідчення та статус... Знаємо, проходили.
О! До речі! А найвеличнішому вже присвоїли статус УБД (з усіма надбавками, що за це начислюються) за те, що він кілька разів виїздив (начебто) туди? Відосики ж є
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29.04.2020 17:22 Ответить
Все вірно зробили
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29.04.2020 17:55 Ответить
Поліцаї борються з законом й платниками податків Хотів би бачити боротьбу мусора з Ковідом
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29.04.2020 18:32 Ответить
Сміття - борцуни
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29.04.2020 18:33 Ответить
Я думаю почему меня сегодня менты не остановили,аж удивился,а оно вон как)))
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29.04.2020 18:48 Ответить
ВЫ ещё кредита МВФ не получили!
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29.04.2020 19:19 Ответить
 
 