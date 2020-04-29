Средства на 300% доплаты медикам, работающим с COVID-19, выделены и уже в регионах, - замглавы Минздрава Шаталова

Медицинская субвенция в размере 552,8 млн грн была перечислена на места 16 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Для расчетов Минздрав Украины собирал информацию из областных департаментов здравоохранения о количестве медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. На основе этих данных были выделены средства. Медицинская субвенция в размере 552,8 млн грн была перечислена на места 16 апреля. Дополнительно мы сделали приближения с последнего квартала 2020 году на апрель месяц в размере 241,8 млн грн. Эти средства поступят в регионы сегодня, завтра", - отметила она.

Также заместитель министра напомнила, что дальше больницы будут получать оплату услуг от Национальной службы здоровья Украины по новым пакетам. Постановлением Кабинета Министров на прошлой неделе приняты четыре новых пакета: оказание помощи в стационарных условиях пациенту с COVID-19, работа мобильных бригад для забора материалов для тестирования, дополнительная оплата работы бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к пациентам, и отдельными учреждениями здравоохранения , которые лечили пациентов с COVID-19, хотя не были определены, как опорные для этого. Этим же постановлением утверждены и тарифы на эти услуги.

Всего на оплату услуг от НСЗУ больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом выделено почти 15,8 млрд грн.

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