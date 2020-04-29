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Новости Коронавирус и карантин
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Средства на 300% доплаты медикам, работающим с COVID-19, выделены и уже в регионах, - замглавы Минздрава Шаталова

Средства на 300% доплаты медикам, работающим с COVID-19, выделены и уже в регионах, - замглавы Минздрава Шаталова

Медицинская субвенция в размере 552,8 млн грн была перечислена на места 16 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Для расчетов Минздрав Украины собирал информацию из областных департаментов здравоохранения о количестве медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. На основе этих данных были выделены средства. Медицинская субвенция в размере 552,8 млн грн была перечислена на места 16 апреля. Дополнительно мы сделали приближения с последнего квартала 2020 году на апрель месяц в размере 241,8 млн грн. Эти средства поступят в регионы сегодня, завтра", - отметила она.

Также заместитель министра напомнила, что дальше больницы будут получать оплату услуг от Национальной службы здоровья Украины по новым пакетам. Постановлением Кабинета Министров на прошлой неделе приняты четыре новых пакета: оказание помощи в стационарных условиях пациенту с COVID-19, работа мобильных бригад для забора материалов для тестирования, дополнительная оплата работы бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к пациентам, и отдельными учреждениями здравоохранения , которые лечили пациентов с COVID-19, хотя не были определены, как опорные для этого. Этим же постановлением утверждены и тарифы на эти услуги.

Всего на оплату услуг от НСЗУ больницам, которые лечат пациентов с коронавирусом выделено почти 15,8 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не по теме, но попалось видео которое показывает кого вы выбрали. Смотрите внимательно.

https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2n3JQDQ1siT8G3nrrXaWPcf5ASlNxmelaypKVJpbkCB_zI0TYNz7sfPps
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29.04.2020 17:25 Ответить
Доплата работникам скорой помощи в этом месяце составила 0 грн. 0 коп. Спасибо клоунам!
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29.04.2020 17:26 Ответить
ааа, да точно вчера или позавчера 175 лямов заграница выделила на медицину, ЗЕдебилы поблагодарите клоуна вову он сейчас расскажет с каким трудом накроил вам денех
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29.04.2020 18:03 Ответить
Надо писать когда получили. Выделить у нас можно только кал.
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29.04.2020 18:10 Ответить
Средства обещаны, но не проголосованы. Проголосованы, но не оформлены. Оформлены, но не выделены. Выделены, но не сразу. Сразу, но не везде. Везде, но не всем. Всем, но не 300%.
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29.04.2020 18:16 Ответить
Да ладно, а у нас в Харькове, на заседании горсовета, Кернес вас нахер послал, и отдал 400 лямов на зоопарк, и 25 лямов медикам (сумма как и раньше была, а не 300%)
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29.04.2020 20:46 Ответить
Без надбавки 300% и премий: украинские медики подняли волну гнева из-за нарушенного властями обещанияСреда, 29 апреля 2020, 20:11

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-04-29/bez-nadbavki-300-i-premiy-ukrainskie-mediki-podnyali-volnu-gneva-iz-za-narushennogo-vlastyami-obeschaniya/195589 переглянути новину українською

https://apostrophe.ua/uploads/image/08346f668f465a8616f183bdacf312dc.jpg Кошти на 300% доплати медикам, які працюють з COVID-19, виділені і вже в регіонах, - заступниця голови МОЗ Шаталова - Цензор.НЕТ 4096 Фото: Фокус
Медикам экстренной медицинской службы не выплатили обещанную во время https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-02/chto-budet-s-zarplatami-medikov-skoroy-v-ukraine-vlasti-dali-chetkiy-otvet/192721 пандемии коронавируса надбавку в 300%, а наоборот сняли премии.
Об этом сообщается во всеукраинском Facebook-сообществе "Центр экстренной медицинской помощи".
Пост в сообществе написала пользователь сети Катерина Капитоненко, она спросила у коллег, выдали ли им обещанную надбавку в 300%.
Оказалось, что медикам не только не выдали надбавки, а еще и сняли все премии и они получили голый оклад.
Пост прокомментировали более сотни врачей и фельдшеров со всей Украины, они возмущены, пишут, что их обманули.
"Это издевательство конкретное для медиков, сегодня получили з/п - сказать, что в шоке - это ничего не сказать", "У нас еще и премию сняли, выдали голый оклад", "Вы верите в чудеса", - комментируют медработники.
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29.04.2020 23:10 Ответить
зрада.
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30.04.2020 00:29 Ответить
 
 