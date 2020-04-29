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Новости Коронавирус и карантин
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Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые

Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые

Исследователи из Китая обнаружили, что гепарин не снижает, а повышает вероятность гибели пациентов при заболевании COVID-19.

Результаты своей работы исследователи опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Наши наблюдения показывают, что непереносимость гепарина и тромбоцитная недостаточность, которую он вызывает, могут спонтанно возникать у больных коронавирусной инфекцией даже в том случае, если они никогда раньше не принимали этот препарат. Это может объяснять то, почему фактически все пациенты, которые получали это вещество во время их подключения к искусственной почке, умерли от SARS-CoV-2", – пишут ученые.

Как отмечается, в последние несколько недель европейские и американские медики начали использовать для борьбы с коронавирусом гепарин. Это вещество, как показали первые наблюдения за критическими больными, улучшало работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов

Данный препарат также применяли в Ухани. Ученые проанализировали случаи лечения гепарином и пришли к выводу, что его прием иногда приводил к тромбоцитной недостаточности.

В целом от подобных осложнений пострадали более 40% пациентов, которые попали в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, тогда как обычно тромбоцитная недостаточность развивается лишь у 1% больных после долгого приема гепарина.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский

Ученые считают, что гепарин нельзя применять для борьбы с коронавирусной инфекцией в любых обстоятельствах, и что его нужно заменить другими антикоагулянтами, не имеющими столь опасных побочных эффектов.

Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения направила Минздраву письмо, в котором предостерегла от использования экспериментальных препаратов при лечении COVID-19.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) Китай (3048) лекарства (1229) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Имеют право на ошибку.
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29.04.2020 17:29 Ответить
+15
пусть на новинском попробуют для начала
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29.04.2020 17:27 Ответить
+14
Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1528
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29.04.2020 17:25 Ответить
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Ай да маладцы.
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29.04.2020 17:22 Ответить
Имеют право на ошибку.
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29.04.2020 17:29 Ответить
Степанов який санкціонував застосування гепарину, в офіційному протоколі лікування коронавірусу, має бути звільнений як непрофесіонал, а препарат гепарин має бути вилучений з протоколу лікування коронавірусу.
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29.04.2020 18:46 Ответить
Как отмечается, в последние несколько недель европейские и американские медики начали использовать для борьбы с коронавирусом гепарин.Источник: https://censor.net/n3192451
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29.04.2020 20:41 Ответить
Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 6053
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29.04.2020 17:23 Ответить
Это как понимать?Кто врет?Украина или Китай?
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29.04.2020 17:23 Ответить
Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1528
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29.04.2020 17:25 Ответить
В целом от подобных осложнений пострадали более 40% пациентов, которые попали в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, тогда как обычно тромбоцитная недостаточность развивается лишь у 1% больных после долгого приема гепарина.

Это чтобы 40% наверняка добить?
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29.04.2020 17:24 Ответить
А как же тогда этим лечат вирус в США и Европе? Они убивают?
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29.04.2020 17:26 Ответить
А чем тогда объяснить высокий показатель смертности у них?
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29.04.2020 17:34 Ответить
А как иначе оправдать введение тотального мирового карантина.
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29.04.2020 17:27 Ответить
пусть на новинском попробуют для начала
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29.04.2020 17:27 Ответить
Степанов слушает не ученых, а торгашей....
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29.04.2020 17:27 Ответить
К сожалению, не только наш украинский Степанов, а и все мировые степановы.
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29.04.2020 17:29 Ответить
Что там те китайцы понимают.Вирусолог Зе сказал что можно украинцев этим лечить.
Хмм...Гепарин..Ох..еть.Дайте две.
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29.04.2020 17:30 Ответить
в мире два Хлавных вирусолога - вова зелох, и вова фуйло...
Оба отдают команды "разработать вакцину за месяц!"
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29.04.2020 17:43 Ответить
Гепарин высокого молекулярного веса да, увеличивает тромбоцитопению.
Гепарины Низкого Молекулярного Веса (****) имеют наименьший риск влиять на уровень тромбоцитов. В ЕС и США высокомолекулярный гепарин больше не используют в медицине. Нотолько ****.
https://www.oocities.org/it/ematologia/varie/****.html
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29.04.2020 17:32 Ответить
Толково пояснили. Дякую.
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29.04.2020 17:51 Ответить
Ідіоти, вини б ще ціанистим калієм спробували лікувати. До цих шкуродерів краще в руки живим не потрапляти, бо живим не вийдеш. Коли не знають чим лікувати, то готові сечею поїти, може допоможе.
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29.04.2020 17:35 Ответить
наступні - ртуть, ціаніди, талій,новічок
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29.04.2020 18:26 Ответить
просто есть препараты последнего поколения которые стоят денег, а есть гепарин который стоит три копейки и требует постоянного контроля тромбоцитов, но зачем если пора идти на обед к коле-котлете проесть деньжата от продажи масок
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29.04.2020 18:01 Ответить
Венозна тромбоемболія передбачуване ускладнення при пневмонії викликаної COVID 19.І головна причина смерті від цієї болячки.Низькомолекулярний Гепарин,в профілактичних дозах,показав добрий результат у запобіганні цього ускладнення.До своїх позитивних якостей при лікуванні COVID,Гепарин має додати ще один фактор-він є дуже дешевий.Дуже дивно,що китайці такі категоричні в своїх заявах.Справа у тому,що італійці,стикнувшись з проблемою тромбоемболіі при COVID,почали свої експерименти з Гепарином і китайці їх підтримали,мол,правильно робите,ми самі його використовували,як антикоагулянт,плюс Гепарин має якісь зв'язуючі дії на сам вірус.Це по новинах,десь два тижні тому об'являли.Тому ось цей заклик до України,із сторони Китаю є якийсь дивний.
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29.04.2020 18:10 Ответить
Суть в том что терапия гепарином должна применяться в пограничном состоянии в самом начале осложнения в виде пневмонии для предотвращения фиброза и перехода пневмонии в тяжелую форму . Имнно это почеркнули ученые в Новосибирске, которые лечили таким методом своих пациентов, и ни один пациент у них не получил осложнения и не умер. А китайцы применяли его в тяжелых случаях, когда фиброз уже развился и геприн был уже не эффективен.
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29.04.2020 19:35 Ответить
Новосибирске? Ученые?
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29.04.2020 19:43 Ответить
Конечно в Новосибирске одни неучи, откуда там взяться ученым.
https://www.sbras.ru/ru/organization/2134
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29.04.2020 20:11 Ответить
россия прям центр мировой науки, одни светила. У нас разные взгляды на науку.
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29.04.2020 20:38 Ответить
Взгляд на наука может быть один, или пациент жив или нет.
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29.04.2020 22:02 Ответить
Чесно кажучи,я не слідкую за тим,що говорять москалі,бо в них одна пропаганда і брехня.Інформацію беру тільки італійську,бо вони це переживають на своїй шкурі.В Італії ніхто не говорить,що Гепарин,це лікарство від COVID.Але,як казав тут один з професорів,що вірус «перетворює кров на желе»(образно) і це є основною причиною смерті.Тому і взялися за Гепарин.
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29.04.2020 20:16 Ответить
Тому й збираються...Нема людей, - нема проблем...
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29.04.2020 18:23 Ответить
Не только Гепарин опасен, но и сам Гепа!
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29.04.2020 18:38 Ответить
У нас, кстати, и Допа есть. К слову, дигидроксифенилаланин (ДОФА, допа).
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29.04.2020 19:23 Ответить
Вытяжка конского каштана?
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29.04.2020 19:09 Ответить
Спиртова витяжка бджолиного підмору.
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29.04.2020 21:16 Ответить
Статья бредовая. Вообще медицинские аспекты лечения выносить на обсуждение общественности? Десятки миллионов людей по миру ежедневно вынуждены применять производные гепарина. И это никак не связано с коронавирусом. Давайте еще поголосуем- Чем лечить короновирусных пациентов!
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29.04.2020 19:51 Ответить
Это из той же серии, что реклама лекарственных средств в медиа.
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30.04.2020 07:42 Ответить
Гепарин...извините но я им мажу варикоз...а иногда и ушибы...каким боком тут коронавирус ?
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29.04.2020 20:15 Ответить
Это вещество, как показали первые наблюдения за критическими больными, улучшало работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления.Источник: https://censor.net/n3192451
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29.04.2020 20:43 Ответить
Его наверное предложил доктор Виталий Кличко Ведь именно этим веществом его обрабатывали после поединков
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29.04.2020 20:46 Ответить
Гепарин діє на всі фактори згортання і активується певними речовинами,котрі є в плазмі крові. Коли вони "виснажуються", гепарин не діє. Це відбувається приблизно на другу добу лікування. Потрібно контролювати не тільки кількість тромбоцитів, а також деякі показники коагулограми. Низькомолекулярні гепарин діють тільки на один фактор згортання. І не на форумі "Цензору" (при всій повазі) вирішувати, який препарат використовувати в тому чи іншому клінічному випадку.
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29.04.2020 20:46 Ответить
так ми ж нічого і не вирішуємо. Але знати, що там бовкають китайці ( а вони бовкають то одне, то друге) все ж цікаво. Як не є - першопроходці, китаянку їх за ногу
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29.04.2020 23:23 Ответить
Супер! Я теж маю таку точку зору. Ще б почали обговорювати проблему ДВС-синдрому у рожениць.
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30.04.2020 07:47 Ответить
Як то ще клятву Гіпократа не приплели?
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30.04.2020 11:04 Ответить
В мед универе есть такой предмет, как экономика и маркетинг. Там как раз разжовывают, как "привязывать" людей к лекарствам, кроватям, и вечной трате денег на плацебо. А ссучившийся МОЗ отлично спелся с китайцами, которым еще и по большому счету нужно предъявлять судебный иск. Начали новую эпопею с лекарствами, насильным прививанием и залечиванием здорового человека до полной потери иммунитета. Так что, за всем этим дерьмом стоит мировая фармацевтическая мафия. Сейчас наштампуют типа антидота 15млрд. а бабла сколько срубят!
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30.04.2020 00:02 Ответить
А нет ли такого препарата, который 73% гарантированно выпиливал бы?
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30.04.2020 03:04 Ответить
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30.04.2020 07:48 Ответить
 
 