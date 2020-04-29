Гепарин, которым будут лечить от коронавируса в Украине, опасен и повышает риск умереть, - китайские ученые

Исследователи из Китая обнаружили, что гепарин не снижает, а повышает вероятность гибели пациентов при заболевании COVID-19.

Результаты своей работы исследователи опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Наши наблюдения показывают, что непереносимость гепарина и тромбоцитная недостаточность, которую он вызывает, могут спонтанно возникать у больных коронавирусной инфекцией даже в том случае, если они никогда раньше не принимали этот препарат. Это может объяснять то, почему фактически все пациенты, которые получали это вещество во время их подключения к искусственной почке, умерли от SARS-CoV-2", – пишут ученые.

Как отмечается, в последние несколько недель европейские и американские медики начали использовать для борьбы с коронавирусом гепарин. Это вещество, как показали первые наблюдения за критическими больными, улучшало работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления.

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Данный препарат также применяли в Ухани. Ученые проанализировали случаи лечения гепарином и пришли к выводу, что его прием иногда приводил к тромбоцитной недостаточности.

В целом от подобных осложнений пострадали более 40% пациентов, которые попали в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, тогда как обычно тромбоцитная недостаточность развивается лишь у 1% больных после долгого приема гепарина.

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Ученые считают, что гепарин нельзя применять для борьбы с коронавирусной инфекцией в любых обстоятельствах, и что его нужно заменить другими антикоагулянтами, не имеющими столь опасных побочных эффектов.

Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения направила Минздраву письмо, в котором предостерегла от использования экспериментальных препаратов при лечении COVID-19.