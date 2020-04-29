Таран наградил раненых в зоне ООС и медработников Винницкого военного госпиталя, - Минобороны. ФОТО

29 апреля, во время рабочей поездки в Винницкий гарнизон, министр обороны Украины Андрей Таран наградил раненых в зоне ООС военнослужащих, проходящих лечение в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Медали "За ранение" и денежные сертификаты получили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины младший сержант Александр Петленко и старший солдат Александр Ковальчук.

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Также министр наградил ценными подарками и ведомственными наградами медицинских работников госпиталя.

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