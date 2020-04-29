КСУ перешел к закрытой части пленарного заседания по делу о неприкосновенности нардепов

Изучив материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Кривенко сообщил, что авторы ходатайства оспаривают конституционность этого закона, настаивая на том, что его принятие Верховной Радой Украины произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия. Как считают народные депутаты, парламент нарушил принцип верховенства права и действовал способом, не предусмотренным Конституцией Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения направлены запросы к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Министерству юстиции Украины с просьбой высказать позиции по вопросам, затронутым в конституционном представлении.

Изучив материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения.

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Как сообщалось, 50 депутатов, большинство которых из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", хотят оспорить в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020 года

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Так, за него предварительно проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания.

В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

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