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За пострадавшего при нападении полицейских журналиста Кутепова вступилось посольство США

За пострадавшего при нападении полицейских журналиста Кутепова вступилось посольство США

Посольство приветствует расследование того, как полицейские обращались с журналистами во время сегодняшних протестов у здания правительства.

Об этом дипмиссия США сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование касательно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Нацполиции Клименко: Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю, назначено служебное расследование

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)

Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.

За пострадавшего при нападении полицейских журналиста Кутепова вступилось посольство США 01

Автор: 

Нацполиция (16571) посольство (1085) США (27182) Кутепов Богдан (12)


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Топ комментарии
+32
о! Если ли бы не посольство США... То на Кутепова повесили бы избиение 5 ти ментов... + злисну непокору...
Да уж... Можно себе представить, если бы там был не журналист, а обычный человек...
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29.04.2020 17:43 Ответить
+17
ми тут строїм поліцейський режим як у масквє
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29.04.2020 17:48 Ответить
+9
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 5463
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29.04.2020 17:46 Ответить
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о! Если ли бы не посольство США... То на Кутепова повесили бы избиение 5 ти ментов... + злисну непокору...
Да уж... Можно себе представить, если бы там был не журналист, а обычный человек...
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29.04.2020 17:43 Ответить
Кутепов гопник, зигующий в прямом эфире и работающий на помойку живущую на гранты. К понятию "журналист" не имеет отношения от слова СОВСЕМ. За свое хамство получил заслуженную оплевуху. Полиция была крайне корректна, и они большие молодцы в этой ситуации.
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29.04.2020 19:19 Ответить
Им то какое дело?
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29.04.2020 17:43 Ответить
Вата тупа! В спам!
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29.04.2020 17:53 Ответить
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29.04.2020 18:34 Ответить
фельдшер тоже не соблюдает правила безопасности. маска нос не прикрывает. впрочем носит так же, как каждый второй в атбовнеЗа потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 2513
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29.04.2020 22:54 Ответить
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 5463
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29.04.2020 17:46 Ответить
Через пару місяців Ліза може ще благатиме про путч?))
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29.04.2020 18:03 Ответить
Это магазин плюшевых клоунов.
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29.04.2020 18:41 Ответить
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 3923
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29.04.2020 18:45 Ответить
йанкі! Ґоу хоум!!!
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29.04.2020 17:47 Ответить
ми тут строїм поліцейський режим як у масквє
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29.04.2020 17:48 Ответить
Та в спам тупу вату, нема там про що говорити
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29.04.2020 17:54 Ответить
да, ващє тупийє - сарказмов нє понімают
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29.04.2020 18:41 Ответить
да не ми а еврей боится украинцев..но пример попередника показуе шо як нас ще достануть то й до омана недобижить
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29.04.2020 17:54 Ответить
Кто такие вы?
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29.04.2020 18:07 Ответить
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 2035
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29.04.2020 18:46 Ответить
Видно сильно американцы влезли в Украину ,если на всякую ерунду реагируют.
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29.04.2020 17:48 Ответить
больше всех тут поналазило моисеев и домой не едут..достали уже..
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29.04.2020 17:52 Ответить
Сейчас вся цензорская мордва сюда ломанется со своим ценным мнением.
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29.04.2020 17:49 Ответить
На травку журналист наступил
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29.04.2020 18:08 Ответить
Зє!млю топчєт, падонаґ!
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29.04.2020 18:43 Ответить
у нас все перед законом равны
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29.04.2020 19:53 Ответить
Тупые полицейские сделали из обычного ущерба жертву.
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29.04.2020 17:53 Ответить
Іран (в який колись Україна експортували Ани) збудував космодром, ракетоносій і супутник ДЗЗ. Що збудували в Україні олігархи під патронатом МВФ?
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 7322
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29.04.2020 17:55 Ответить
збудували схему по обкраданню українського народу!
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29.04.2020 18:36 Ответить
А ще збудував шаріат, релігійне мракобісся та екомончну стагнацію через залежність на енргоносії.
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29.04.2020 18:39 Ответить
заміни шаріат на судєйскій бєспрєдєл і получиш картіну маслом
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29.04.2020 18:48 Ответить
Надіюсь, виживе після реанімації.Жостко пацана пресонули.Хай Банкова йому премію випише.
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29.04.2020 17:56 Ответить
...не не. рано. артем шевченко лично знает какой кутепов.)
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29.04.2020 17:57 Ответить
Авокян своих шакалов настропалил на журналистов, - мразь такая!
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29.04.2020 18:03 Ответить
Хробацьке було вагомим майданчиком для поливання Пороха помиями.
В тому ж випадку і про переслідування владою клятого бариги журналістів.
Наголосували собі свободи слова?
То ЇжТе. Не заляпайтеся.
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29.04.2020 18:06 Ответить
при чем тут посольство сша к украине..
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29.04.2020 18:24 Ответить
Они конверты с валютой вливают в "громадське"...
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29.04.2020 18:31 Ответить
Москалем засмерділо! Ти проти Америки - значить ти ватнік!
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29.04.2020 18:58 Ответить
Пловец из гидропарка бурьянов привез верхом на лошади письмо рускоговорящему авакорюкзаку, где сделал полный расклад о состоянии украинской совковой мусорни, где наглядно видно результат аваковской реформы по образцу беса путлера.
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29.04.2020 18:27 Ответить
Ліцемерить посольство--бо в США за невиконання законих вимог поліції астання діє набагато жорсткіше. Бачив сам. А кутепов бидло,яке потрібно ще пошукати.
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29.04.2020 18:31 Ответить
Ты поучи жену щи варить. А были ли требования полиции законными разберется суд. Налицо препятствование журналистской деятельности и в США за это большие сроки дают.
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29.04.2020 18:43 Ответить
В Амриці поліція ніколи не пристане до журналістів, які відео собі знімають... Я не люблю Кутєпова, але тут все було в прямому ефірі (він ж стрімив) і на відео все є!
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29.04.2020 18:50 Ответить
Полиция не пристанет ага Там президент журналистов на *уй послыает
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29.04.2020 22:34 Ответить
Ты же уася, какая нахрен Америка??? Ты за территорию своего Мухосранска выезжал?
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29.04.2020 19:09 Ответить
Ти чи кацап тупий,чи мололетка. Ну може просто бидло.
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29.04.2020 19:14 Ответить
да у нєво гранати нє той сістєми
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29.04.2020 18:44 Ответить
STERNENKO - Youtubehttps://youtu.be/YOoImu0j0yk Поліція напала на журналіста Кутєпова, а країною керує колективний Тищенко. Підсумки правління Зе
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29.04.2020 18:47 Ответить
И кто его знал,пока он по копаному не походил? А теперь всемирно известный журналист!
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29.04.2020 18:52 Ответить
мусора главного реформатора мусарни собакова - рюкзакова)))))
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29.04.2020 18:54 Ответить
Да ты видать крутой пацан из засцаной тёмной подворотни, что мусоров поганых на ножы по вечерам паднимаешь?
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29.04.2020 19:01 Ответить
Молодцы америкосы!
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29.04.2020 19:02 Ответить
Москалем засмерділо!
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29.04.2020 19:05 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255458965355364353 2 ч

Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
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29.04.2020 19:12 Ответить
Вже рік жодного дня без того, щоб Зе_влада не обісралась.
За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США - Цензор.НЕТ 7164
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29.04.2020 19:38 Ответить
А что сказал Арсен ? Он так сильно переживает за утилизацию ракетного топлива, что ему нет дела до такой "мелочевки "?Про взяточников полицейских по всей стране и вспоминать не хочется .....
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29.04.2020 19:41 Ответить
УЖЕ ТОШНИТ ОТ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ УШЛЕПКОВ КОНЧЕННЫХ И США ВЛАСТИ УБЛЮДКОВ ЗАЖРАВШИХСЯ !!! ОСТАВЬТЕ УКРАИНУ В ПОКОЕ - ПДРЫ !!!
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29.04.2020 19:47 Ответить
Видя беспредел и беспомощность Зе даже уже посольство не выдержало
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29.04.2020 19:54 Ответить
Ну нифига себе. с такой крышей он там мог пописать и покакать на том газоне спокойно, и еще какую нибудь нужду справить
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29.04.2020 19:57 Ответить
Ну раз США тогда нужно исполнять... полицию казнить
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29.04.2020 22:30 Ответить
Для Америки це сенсація.Вони ж не знають,що при кучмо-потрашенкові навіть екс-президента на підлозі ресторану ментяри мотузили,а журналюг навіть вбивали.Це взагалі-то при мафіозному олігархатові кріпацького ладу України-нормальне явище.
Правда,для американців це дзвінок-злочинна влада з 90-х і досі бандюкує в Україні.
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29.04.2020 22:55 Ответить
https://www.facebook.com/rena.kerimova.90/videos/3735615763178284/ Хай американці переглянуть оце відео
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29.04.2020 23:08 Ответить
мусора и зеленский - мрази
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29.04.2020 23:23 Ответить
Тузика показушно отругают ("погрозят пальчиком", может даже "отстранят от работы") и сошлют на отдых в санаторий, пока шумиха не уляжится!
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29.04.2020 23:33 Ответить
УЖЕ ТОШНИТ ОТ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ УШЛЕПКОВ КОНЧЕННЫХ И США ВЛАСТИ УБЛЮДКОВ ЗАЖРАВШИХСЯ !!! ОСТАВЬТЕ УКРАИНУ В ПОКОЕ - ПДРЫ !!!
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29.04.2020 23:57 Ответить
 
 