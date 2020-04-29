За пострадавшего при нападении полицейских журналиста Кутепова вступилось посольство США

Посольство приветствует расследование того, как полицейские обращались с журналистами во время сегодняшних протестов у здания правительства.

Об этом дипмиссия США сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование касательно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Нацполиции Клименко: Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю, назначено служебное расследование

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)

Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.