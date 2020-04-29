За пострадавшего при нападении полицейских журналиста Кутепова вступилось посольство США
Посольство приветствует расследование того, как полицейские обращались с журналистами во время сегодняшних протестов у здания правительства.
Об этом дипмиссия США сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование касательно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", — сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Нацполиции Клименко: Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю, назначено служебное расследование
Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.
В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.
ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.
Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло уголовное производство из-за нападения полицейских на журналиста Кутепова (обновлено)
Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.
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Да уж... Можно себе представить, если бы там был не журналист, а обычный человек...
В тому ж випадку і про переслідування владою клятого бариги журналістів.
Наголосували собі свободи слова?
То ЇжТе. Не заляпайтеся.
Кутепову по заслугам. Потому что это та власть, которую он в том числе выбрал. НО. Мне не смешно. Завтра на его месте будем и мы. Те, кто эту власть не выбирал и не признает. Беспредел новой власти будет рубить всех на корню.
Правда,для американців це дзвінок-злочинна влада з 90-х і досі бандюкує в Україні.