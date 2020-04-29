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Новости Взяточники
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Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Кировоградской области правоохранители задержали на взятке одного из заместителей начальника Голованевского отдела ГУ Нацполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция 01

Оперативники Департамента внутренней безопасности получили информацию о наличии у подполковника полиции дополнительного "заработка" за содействие в решении различных вопросов. К примеру, за выдачу водительского удостоверения полицейский собирался получить 10 тыс. гривен.

Сразу после получения последней части оговоренной суммы взятки, сотрудника полиции задержали.

Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция 02

Во время санкционированного обыска в кабинете полицейского обнаружено и изъято 55 300 долларов, происхождение которых будет установлено. Также обнаружен конверт с подписью "военкомат", в котором находилась еще тысяча долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник полиции попался на взятке 30 тыс. в Запорожье, - СБУ

Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция 03

Сейчас готовится вручение подозрения подполковнику полиции и представление в суд на избрание санкции. За коррупционные сделки полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также смотрите: Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6187) Нацполиция (16571) Кировоградская область (643)


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Топ комментарии
+17
НАДОЕЛО, БЛИН! Сколько можно писать о том, что поймали взяточника, которому "грозит" срок? Вы хотя бы раз видели, чтобы их РЕАЛЬНО посадили??? Всё, что ему грозит - это лишение обнаруженных сумм (в пользу тех, кто нашел), а также несколько месяцев прогулов, за которые ему потом выплатят компенсацию, поскольку восстановят в прежней должности. Суки.
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29.04.2020 17:38 Ответить
+6
Систему нужно менять, а не морды по телеку.
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29.04.2020 17:51 Ответить
+3
Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 17:53 Ответить
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НАДОЕЛО, БЛИН! Сколько можно писать о том, что поймали взяточника, которому "грозит" срок? Вы хотя бы раз видели, чтобы их РЕАЛЬНО посадили??? Всё, что ему грозит - это лишение обнаруженных сумм (в пользу тех, кто нашел), а также несколько месяцев прогулов, за которые ему потом выплатят компенсацию, поскольку восстановят в прежней должности. Суки.
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29.04.2020 17:38 Ответить
Надюха не сумела со своими баржевыми пулеметами, а ты тут кричишь - толку мало
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29.04.2020 17:52 Ответить
10000 % !
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29.04.2020 18:02 Ответить
А судьи кто?
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29.04.2020 19:01 Ответить
потужно отреформированный подполковник
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29.04.2020 17:38 Ответить
он наверняка еще будучи лейтенантом брал взятки....
туда за этим у нас и идут....
я за всю свою жизнь раза три всего встретил честных ментов... - всех запомнил...
но скорее всего и они скурвились уже....
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29.04.2020 17:43 Ответить
И добавить нечего.
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29.04.2020 22:54 Ответить
це точно..
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29.04.2020 17:43 Ответить
Так это осталось еще с новогодних праздников, он наколядувал.
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29.04.2020 17:39 Ответить
хапуга и рвач!! в один карман! поэтому и не просигнализировали о готовящимся кипише!!
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29.04.2020 17:39 Ответить
Нихрена себе обороты у сраного замначальника райотдела.
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29.04.2020 17:42 Ответить
Нічого в нашій країні не міняється(
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29.04.2020 17:42 Ответить
Систему нужно менять, а не морды по телеку.
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29.04.2020 17:51 Ответить
Почему сразу взятка? Человек делал людям одолжение и брал у них деньги на ответственное хранение..
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29.04.2020 17:43 Ответить
Нормально так заглянули.
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29.04.2020 17:50 Ответить
Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 17:53 Ответить
Не встиг "наверх" передати?
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29.04.2020 17:53 Ответить
как пить дать , зажирно для задрыпаного Голосранська , который просто пгт с убитыми подьездными дорогами ... новая полиция говорите , от рюкзакова !!
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29.04.2020 18:00 Ответить
скажет что чужие деньги хранил... и всех делов то
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29.04.2020 17:58 Ответить
То были деньги на армию.
На конверте же написано "военкомат"
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29.04.2020 18:07 Ответить
прост о остальные 55 неуспел в конверт запихнуть , а так мол " братва" в погонах с зарплаты скинулась !
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29.04.2020 18:11 Ответить
Жене не доверяет, дома не хранил...
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29.04.2020 18:11 Ответить
Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7684
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29.04.2020 18:48 Ответить
а вы им зарплаты повышаете..
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29.04.2020 19:04 Ответить
Отыметь вора позорного в очко публично!
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29.04.2020 19:18 Ответить
"Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл."
Жадность фраера сгубила!
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29.04.2020 19:18 Ответить
В бедном Голованевске 56 тыс. долларов?
Это он каждого жителя обобрал?
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29.04.2020 19:31 Ответить
И ТАКИХ ЖЕ СОТНИ, ТЫСЯЧИ... !!!
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29.04.2020 20:03 Ответить
Даешь каждому подполковнику по столько! А полковникам вдвое больше. В качестве дневного заработка, разумеется.
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29.04.2020 20:23 Ответить
Да посадили бы хоть эту кучу коррумпированого говна.
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29.04.2020 20:27 Ответить
да то ещо то болото Голованевск. и Лозинский отуда и лес вырезали , а дороги вооще убиты
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30.04.2020 00:18 Ответить
 
 