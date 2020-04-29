Подполковник полиции задержан на Кировоградщине на взятке 10 тыс. грн, при обыске в кабинете обнаружены 56 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
В Кировоградской области правоохранители задержали на взятке одного из заместителей начальника Голованевского отдела ГУ Нацполиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Оперативники Департамента внутренней безопасности получили информацию о наличии у подполковника полиции дополнительного "заработка" за содействие в решении различных вопросов. К примеру, за выдачу водительского удостоверения полицейский собирался получить 10 тыс. гривен.
Сразу после получения последней части оговоренной суммы взятки, сотрудника полиции задержали.
Во время санкционированного обыска в кабинете полицейского обнаружено и изъято 55 300 долларов, происхождение которых будет установлено. Также обнаружен конверт с подписью "военкомат", в котором находилась еще тысяча долларов.
Сейчас готовится вручение подозрения подполковнику полиции и представление в суд на избрание санкции. За коррупционные сделки полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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туда за этим у нас и идут....
я за всю свою жизнь раза три всего встретил честных ментов... - всех запомнил...
но скорее всего и они скурвились уже....
На конверте же написано "военкомат"
Жадность фраера сгубила!
Это он каждого жителя обобрал?