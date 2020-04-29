На "Оскар" впервые разрешили выдвигать фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

В 2021 году статуэтки Киноакадемии США смогут получить фильмы, которые не были в прокате. Правила изменили из-за коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт организаторов премии "Оскар".

"Только для 93-й церемонии наград фильмы, показ которых ранее был запланирован в кинотеатрах, но выход которых сначала состоялся на коммерческой стриминговой или VOD-платформе (видео по запросу. — Ред.), смогут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основных и специальных категориях для 93-й премии "Оскар"", - говорится в заявлении академии.

Для участия в конкурсе владельцы картин должны предоставить членам киноакадемии копии фильмов для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня их выхода онлайн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

Допуск фильмов, которые показывались только онлайн, будет действовать, пока не откроют кинотеатры.

До сих пор ленту, которая претендует на "Оскар", нужно было показывать в одном из коммерческих кинотеатров Лос-Анджелеса три раза в день в течение недели до конца года, предшествующего премии. Однако из-за пандемии с 16 марта все кинотеатры Лос-Анджелеса были закрыты.

Также на Цензор.НЕТ: С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук

93-я церемония "Оскар" запланирована на 28 февраля 2021 года.