КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г.

Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Согласно календарному плану контракта поставку всего количества изделий предполагалось осуществить до конца мая 2020 года. Однако, учитывая важность этих изделий для повышения боеспособности Вооруженных сил Украины, ГП "ГККБ "Луч" завершило выполнение контракта досрочно. В начале апреля военным была поставлена ​​заключительная партия изделий "Вильха", - говорится в сообщении.

Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность: продолжаются работы в рамках ранее заключенных контарктов, модернизация ракетной системы "Вильха-М" и испытания ракетного комплекса "Нептун".

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"Вильха" - это высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.