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Новости Агрессия России против Украины
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КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г.

КБ

Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Согласно календарному плану контракта поставку всего количества изделий предполагалось осуществить до конца мая 2020 года. Однако, учитывая важность этих изделий для повышения боеспособности Вооруженных сил Украины, ГП "ГККБ "Луч" завершило выполнение контракта досрочно. В начале апреля военным была поставлена ​​заключительная партия изделий "Вильха", - говорится в сообщении.

Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность: продолжаются работы в рамках ранее заключенных контарктов, модернизация ракетной системы "Вильха-М" и испытания ракетного комплекса "Нептун".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

"Вильха" - это высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.

Автор: 

армия (8504) оборона (5239) оружие (10272) ракеты (3620) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+21
Кацапню в ад.
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29.04.2020 17:51 Ответить
+19
Да, и конструкторам, и изготовителям, и Турчинову, и Порошенко. Спасибо всем.
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29.04.2020 18:01 Ответить
+17
а оборонного заказа 2020 на ракеты "ольха" - нет. потому что Украиной правит малороский шут, который с подельниками разграбил бюджет.
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29.04.2020 17:59 Ответить
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Кацапню в ад.
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29.04.2020 17:51 Ответить
отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Виьха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019 Статью читали?
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29.04.2020 18:09 Ответить
Читал.
И сарказм был в том, что 16 ракет во время войны должны производить в день, а не за месяц.
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29.04.2020 18:25 Ответить
Ах,сарказм. Ну это лишь твоя отмазка после собственной лажи,не более.)
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29.04.2020 18:32 Ответить
производить, а так же суметь их сохранить на складах
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29.04.2020 22:58 Ответить
Во-первых их больше. Во-вторых, это высокоточные ракеты, а не по типу "Град". И в третьих: Утин - *****. Ну, и в четверных: Вовочка - тридварас. Он пытается уничтожить ракетную программу Украины. Развивать ее точно не будет.
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29.04.2020 18:21 Ответить
По всем пунктам +, кроме того, что их больше.
Хз, сколько их.
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29.04.2020 18:26 Ответить
Еще раз смотрим.
"Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.Источник: https://censor.net/n3192464"
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29.04.2020 20:03 Ответить
Того року літом, чи раніше, коли прийняли на озброєння замовили тільки 100шт в війська

У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
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29.04.2020 22:55 Ответить
Ну ты и прогнулся конечно
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29.04.2020 19:26 Ответить
шта?
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29.04.2020 19:39 Ответить
А читать мы умеем? Или писатель?
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29.04.2020 18:26 Ответить
Хоч одна добра новина на сьогодення.
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29.04.2020 17:52 Ответить
Это еще в рамках финансирования на 2019 год, утвержденного еще Порохом. И испытания, и доработка, и отгрузка первой партии. А дальше полный пипец. Ракетная программа сворачивается. Денег не дали на это ни копейки.
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29.04.2020 17:59 Ответить
Ну как это не дали ?
https://censor.net/news/3177178/v_2020_planiruetsya_zakupka_okolo_3_tys_raketnyh_kompleksov_i_raket_na_2_mlrd_grn_minoborony_foto
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29.04.2020 18:07 Ответить
https://censor.net/news/3188391/finansirovanie_ostanovleno_my_byli_vynujdeny_uvolit_687_chelovek_direktor_proizvodyaschego_raketnoe

https://censor.net/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
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29.04.2020 18:24 Ответить
Эта новость еще февральская, после этого зеленые кромсали бюджет как могли.
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29.04.2020 18:27 Ответить
Это все лапша для приезжих. Деньги выделялись на словах под гарантии правительства. Т.е. вы берите кредиты, которые мы "гарантируем" погасить когда-нибудь. Ага, нету дурных. Тем более вот свежие новости:

Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020

"... Підприємства, які мають виконувати державне оборонне замовлення з розробки та серійного виготовлення нових зразків техніки та озброєння для Збройних Сил, досі не отримали на це кошти. Навіть після того, як ДОЗ-2020 вступив у силу, жодне з підприємств вітчизняного ОПК не змогло скористатись державним фінансуванням, аби почати виконувати контракти...."
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29.04.2020 18:40 Ответить
Три тис. ракетних комплексів - це не "Вільха" і йому подібні комплекси. Це йде мова про пзрк, "мухи" і т.д. хоча і вони тако ж потрібні ЗСУ. Гарно завуальовна інформація для тих, хто не читає текст.
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29.04.2020 19:40 Ответить
https://censor.net/ua/user/256025 3 тисячі?В це хіба що бобіки повірять.
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29.04.2020 19:56 Ответить
ДАЙ БОЖЕ ВАМ ЗДОРОВ'Я!
Низький Вам уклін від всієї України!
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29.04.2020 17:53 Ответить
Да, и конструкторам, и изготовителям, и Турчинову, и Порошенко. Спасибо всем.
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29.04.2020 18:01 Ответить
Зеленский поперхнулся
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29.04.2020 17:56 Ответить
Да хоть бы и подавился бы вовсе !
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29.04.2020 20:53 Ответить
16 тысяч хотя бы надо
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29.04.2020 17:56 Ответить
И зачем такой подробный отчет? Места базирования раньше сообщили?
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29.04.2020 17:56 Ответить
Может даже договорились о месте встречи для передачи подарка ихтамнетам.
С нашим миролюбцем говнокомандующим неизвестно чего можно ожидать.
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29.04.2020 17:59 Ответить
Отлично, джавелинам с турецкими беспилотниками будет не так скучно лежать на складе.
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29.04.2020 17:57 Ответить
16 ракет - пук в лужу. там один заряд рсзо - 12 ракет.
нужно как минимум 15-20 машин с коплектом по 50 изделий на каждую.
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29.04.2020 18:02 Ответить
Это высокоточное оружие , можно пустить 1 ракету а не целый пакет как раньше с урагана
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29.04.2020 18:10 Ответить
Читай ниже.
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29.04.2020 18:12 Ответить
Пук в лужу это твой комментарий и деб@лов которые поставили лайк.Не смогли прочитать статью что это 16 последних ракет из партии последней !Читать научитесь и воспринимать инфу ИДИОТЫ !
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29.04.2020 19:36 Ответить
дятел, следи за новостями. ранее бутусов писал, что завод-изготовитель топлива для этих ракет уволил практически весь персонал потому что зеленский разворовал бюджет
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29.04.2020 21:41 Ответить
а оборонного заказа 2020 на ракеты "ольха" - нет. потому что Украиной правит малороский шут, который с подельниками разграбил бюджет.
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29.04.2020 17:59 Ответить
Треба не 16, а 16 тисяч таких ракет.
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29.04.2020 18:00 Ответить
Читай ниже.
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29.04.2020 18:12 Ответить
"... 16 единиц ракеты "Виьха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019."

Источник: https://censor.net.ua/n3192464

А на 2020 зеленые денег не дали.
Хорошее 'хуже не будет' выбрали уставшие от войны.
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29.04.2020 18:02 Ответить
Боюсь что это последние.
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29.04.2020 18:04 Ответить
Пустая трата денег. Вторжение русни эти ракеты всё-равно остановить не способны, а с Лугандоном безальтернативное перемирие и струлять туда не дадут кроты ОБСЕ.
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29.04.2020 18:04 Ответить
Кацапская армия гавно, 242 дня не могли взять ДАП
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29.04.2020 18:09 Ответить
Тогда тем более эти ракеты бесполезны.
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29.04.2020 18:12 Ответить
Ты дурак. Это высоточное оружие. Там точность попадания +/-20 метров на растоянии до 100 км. Один полк таких машин способен десятки тысяч ихтамнетов на броне отправить в ад буквально за пол дня работы
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29.04.2020 21:35 Ответить
Если они будут стоять и ждать прилёта, то да.
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29.04.2020 22:07 Ответить
Да-а-а, теперь враг в испуге от этих 16 ракет быстро убежит за горизонт! А если бы их (ракет) было бы целых 17 или 18 штук, litle the стал бы властелином мира! Ну, а при 19-20 штуках вся Вселенная была бы у его ног!!!
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29.04.2020 18:06 Ответить
https://censor.net/news/3177178/v_2020_planiruetsya_zakupka_okolo_3_tys_raketnyh_kompleksov_i_raket_na_2_mlrd_grn_minoborony_foto
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29.04.2020 18:09 Ответить
Читай ниже.
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29.04.2020 18:10 Ответить
Теперь надо ими провести практические стрельбы по кацапам на Донбассе
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29.04.2020 18:08 Ответить
Дурачки спешат гадить. Написано-16 ПОСЛЕДНИХ из партии а они воняют про ВСЕГО 16.
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29.04.2020 18:10 Ответить
Вы заметили как возбудились кацапские тролли 😂😂😂😂
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29.04.2020 18:11 Ответить
и кого это ипёт скоко, кацап сраный должен знать что всего лишь 16 и ему тада жить тута не сильна страшна, а на самом то деле может 160, а может 1600, а может и 16 тыс...
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29.04.2020 18:17 Ответить
Ольха это твердотопливная ракета
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29.04.2020 18:27 Ответить
Стёпа не сцы в кампот, там повар ноги моет! Никто ничё не пропил...тут те не кацапия!
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29.04.2020 18:28 Ответить
КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г. - Цензор.НЕТ 9196
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29.04.2020 18:20 Ответить
Люди,що з громом. господарі не дозволили. бо може до кремля й рейгстага долетіти?
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29.04.2020 18:21 Ответить
КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г. - Цензор.НЕТ 6778
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29.04.2020 18:22 Ответить
Ракеты "Вильха" надо досрочно оснастить ядерными боеголовками и увеличить их дальность полёта хотя бы до Камчатки. Наказ народа Украны. Исполнять.
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29.04.2020 18:22 Ответить
В испуге не испуге , а если по середине Ростова упадет разок 250кг С-4 , мало не покажется
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29.04.2020 18:40 Ответить
Думаю в Кремля мечтают о таком подарке.
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29.04.2020 18:46 Ответить
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Iнформагентство Мiноборони ***********

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Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля закупив для Збройних Сил України медичні маски та тести на коронавірус

КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г. - Цензор.НЕТ 2078
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29.04.2020 18:44 Ответить
Красавец! Жму руку!
И тебе, брат, за пост!
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29.04.2020 21:14 Ответить
Не просто говно , а Говнище . Главное чтобы за нашими поцанами Киев стоял ,а не зеленая плесень
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29.04.2020 18:47 Ответить
А ПО КОМУ СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ !?) ИЛИ ОПЯТЬ СПИШУТ !!!???
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29.04.2020 19:56 Ответить
Це все класно, але нах.ра об'являти скільки чого і куди поставили,ще б розповіли в яких місцях зберігатись буде.
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29.04.2020 20:13 Ответить
16 ракет "Вильха" это на один залп машины, показуха.
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29.04.2020 20:32 Ответить
Чуть больше. На 1.3 залпа. (у Смерча 12 труб).
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29.04.2020 21:34 Ответить
Лучше бы они 16 боевых беспилотников отгрузили для ВСУ
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29.04.2020 21:18 Ответить
Ээээ... В конце апреля 2020 года предприятие досрочно отгрузило ракеты по оборонзаказу 2019 года.

Мне одному кажется что данный заголовок содержит некое внутреннее противоречие???
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29.04.2020 21:31 Ответить
Того року літом, чи раніше, коли прийняли на озброєння замовили тільки 100шт в війська
У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
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29.04.2020 22:59 Ответить
Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року

У Смерча очень сложные в изготовлении трубы пусковой установки. Их делали только на одном заводе в РФ, на котором под это создали целую уникальную производственную линию. Делать их, было сложнее чем артиллерийские стволы.

А Украина научилась их делать?
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29.04.2020 23:16 Ответить
порохоботи тут на лайно сходили, розповідаючи про припинення фінансування ракетної програми. А тут на тобі ... ))))
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30.04.2020 00:26 Ответить
 
 