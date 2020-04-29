КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г.
Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Согласно календарному плану контракта поставку всего количества изделий предполагалось осуществить до конца мая 2020 года. Однако, учитывая важность этих изделий для повышения боеспособности Вооруженных сил Украины, ГП "ГККБ "Луч" завершило выполнение контракта досрочно. В начале апреля военным была поставлена заключительная партия изделий "Вильха", - говорится в сообщении.
Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность: продолжаются работы в рамках ранее заключенных контарктов, модернизация ракетной системы "Вильха-М" и испытания ракетного комплекса "Нептун".
"Вильха" - это высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.
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И сарказм был в том, что 16 ракет во время войны должны производить в день, а не за месяц.
Хз, сколько их.
"Государственное предприятие "ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным силам Украины последние 16 единиц ракеты "Вильха" из партии, которая серийно изготавливалась на предприятии в рамках государственного оборонного заказа-2019.Источник: https://censor.net/n3192464"
У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
https://censor.net/news/3177178/v_2020_planiruetsya_zakupka_okolo_3_tys_raketnyh_kompleksov_i_raket_na_2_mlrd_grn_minoborony_foto
https://censor.net/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020
"... Підприємства, які мають виконувати державне оборонне замовлення з розробки та серійного виготовлення нових зразків техніки та озброєння для Збройних Сил, досі не отримали на це кошти. Навіть після того, як ДОЗ-2020 вступив у силу, жодне з підприємств вітчизняного ОПК не змогло скористатись державним фінансуванням, аби почати виконувати контракти...."
Низький Вам уклін від всієї України!
С нашим миролюбцем говнокомандующим неизвестно чего можно ожидать.
нужно как минимум 15-20 машин с коплектом по 50 изделий на каждую.
Источник: https://censor.net.ua/n3192464
А на 2020 зеленые денег не дали.
Хорошее 'хуже не будет' выбрали уставшие от войны.
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Iнформагентство Мiноборони ***********
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·https://twitter.com/***************/status/1255110234135298048 28 апр.
Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля закупив для Збройних Сил України медичні маски та тести на коронавірус
И тебе, брат, за пост!
Мне одному кажется что данный заголовок содержит некое внутреннее противоречие???
У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи».
За словами генерального конструктора «Вільхи» вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мають бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-23 [23]
У Смерча очень сложные в изготовлении трубы пусковой установки. Их делали только на одном заводе в РФ, на котором под это создали целую уникальную производственную линию. Делать их, было сложнее чем артиллерийские стволы.
А Украина научилась их делать?