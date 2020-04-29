Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко

Украина вышла на плато эпидемии коронавируса, которое может быть длительным по времени.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато – и потом пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть длительным", – сказал он.



По словам чиновника, в Украине ежедневный прирост новых случаев инфицирования с учетом выздоровевших и умерших не превышает 10%, однако "это еще не устойчивая тенденция к снижению".



"Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – заключил Ляшко.

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