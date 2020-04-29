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Новости Коронавирус и карантин
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Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко

Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко

Украина вышла на плато эпидемии коронавируса, которое может быть длительным по времени.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато – и потом пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть длительным", – сказал он.

По словам чиновника, в Украине ежедневный прирост новых случаев инфицирования с учетом выздоровевших и умерших не превышает 10%, однако "это еще не устойчивая тенденция к снижению".

"Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – заключил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) эпидемия (789) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Клоун Лящко пытается корчить из себя важного человека, который что то решает в Украине.
Не ты засранец Ляшко будешь решать, сколько будет длится карантин, а народ Украины.
Когда народу надоест, он сразу выйдет на улицы и тем самым самостоятельно отменит антинародный карантин тупой власти.
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29.04.2020 18:12 Ответить
+14
Що там у вас, лохи, карантин? Штрафують без масочок?Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7892
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29.04.2020 18:21 Ответить
+13
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1255513829078962179 2 мин

Зеленский работает тамадой у Герег

Мы вышли на плато эпидемии коронавируса и оно может быть длительным, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6557
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29.04.2020 18:09 Ответить
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к сожалению здоровье уже позволяет пить только воду
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29.04.2020 19:01 Ответить
Надо за здравие, а не за упокой! Живите долго и при здоровье!
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29.04.2020 21:27 Ответить
голословненько.
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29.04.2020 19:06 Ответить
В Италии престарелых больше чем где- либо, страна не бедная и климат нормальный
Посмотрите статистику 2019 г и 2020 г-повышенной смертности нет. ЕС не стал помогать Италии, а Путин решил авторитет заработать на пустом месте.
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29.04.2020 21:25 Ответить
Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5110
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29.04.2020 18:36 Ответить
А шо там рахувать. Главное знать как поделить.
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29.04.2020 18:39 Ответить
https://24tv.ua/health/amerikanska_kompaniya_zayavila_shho_pochne_zastosovuvati_vaktsinu_proti_koronavirusu_voseni_n1335211 Американська компанія заявила, що почне застосовувати вакцину проти коронавірусу восени - Новини здоров'я - Здоровʼя 24
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29.04.2020 18:39 Ответить
на кому ?
зараз Зюзя скаже - а давайте на українцях !
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29.04.2020 18:43 Ответить
А колоть будут куда. В попу или руку ? И лучше шоб медсестричка была как Анджелина Джолли .
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29.04.2020 18:46 Ответить
то вам, а мені медстетрун, наприклад, Кріс Гемсворт..
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29.04.2020 19:30 Ответить
А деньги у вас на нее есть ? То тогда плохо если нет. Вы же в старости глубокой умрете то так и вакционированим а это еще плохо бо из за вас меньше поступит кому то денег.
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29.04.2020 18:44 Ответить
а это еще плохо бо из за вас меньше поступит кому то денег.

Ну вот есть же на свете умные люди! Читайте их и запоминайте!Респект!
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29.04.2020 21:29 Ответить
ляшко, не выпучивай глаза, бо никто не поверит, что мы вышли на плато.
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29.04.2020 18:47 Ответить
А может мы уже во всю прыть маршируем по этому плато. С оркестром и полевой кухней.
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29.04.2020 18:51 Ответить
Пішов у сраку, глист кошерний, зі своїм плато. Ти диви, вже гранітну базу підводять під ситуацію, коли в нормальних країнах карантин скасують, а у нас будуть тягнути по плато стільки, скільки заманеться. ПНХ, мерзота.
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29.04.2020 20:46 Ответить
Человечество окончательно победит коронавирусную болезнь COVID-19 в январе 2021 года, последней страной, где будут фиксироваться новые случаи инфицирования, станет Саудовская Аравия. К таким выводам пришли ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна, исследование https://ddi.sutd.edu.sg/ размещено исследование на сайте вуза.
Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные о ситуации с распространением COVID-19 в 131 государстве. Для создания прогноза они использовали так называемую SIR-модель - "восприимчивые становятся инфицированными, инфицированные выздоравливают".
Для каждой страны приведены кривые циклов пандемии, отдельно отмечены даты выявления 97%, 98% и 100% случаев коронавируса.
Китай является единственной страной, в которой кривая сошла на нет (8 апреля).
По прогнозу ученых, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 10 августа, в Великобритании - 22 августа, в Италии - 31 августа, в США - 9 сентября. 26 апреля стоит ожидать окончания активной фазы эпидемии в Южной Корее, следует из графиков.
В Украине, если верить исследованию, 97% случаев заражения будут подтверждены 17 мая, 99% - 25 мая, а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.
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29.04.2020 18:49 Ответить
размечтались ..
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29.04.2020 18:52 Ответить
У нас в полку наш ветеринарный фельдшер знал очень много. Он бы точно определил когда этот вирус с короной (а корона одноглавая или двух?) но увы его покусала собака и он всбесился и был отправлен в психбольницу.
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29.04.2020 18:55 Ответить
Аби ці сінгапурські слова - та Богові у вуха...
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29.04.2020 19:19 Ответить
В Китаї як і на паРаші "крива" в руках комуняк...
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29.04.2020 19:58 Ответить
На глаз судя по кривым использовалось распределение Стьюдента (гаусс с затянутыми хвостами). Но не факт, не приведено ни какое распределение использовалось, ни его параметры, ни источник данных, ни доверительная вероятность, чтобы можно было судить о достоверности предсказания. Но положительно хотя бы то, что никаких "плато" на кривой нк наблюдается. Типично экстремальный характер. Никакой экзотики.
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29.04.2020 20:30 Ответить
а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.

Надо еще каждый чих контролировать, иначе картина будет не полной...
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29.04.2020 21:31 Ответить
Человечество окончательно победит коронавирусную болезнь COVID-19 в
Во первых, не победит, сезонная вспышка пандемии COVID-19 в 2020 закончится, что не гарантирует отсутствие повторения.
Во вторых - вирус мутирует и нет гарантии, что иммунитет к этому штамму будет действовать и против других, как это происходит со штаммами вируса гриппа.
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30.04.2020 17:25 Ответить
все Ляшки рождены таскать пеноблоки и кирпичи, но почемуто попадают во власть.
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29.04.2020 18:53 Ответить
Я расскажу вам про тенденцию. Сегодня в сквере Шевченко на центральной аллее 70% скамеек были заняты.
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29.04.2020 18:55 Ответить
А откуда вы знаете что 70% ? А может 69,9 %...
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29.04.2020 18:56 Ответить
Приди и посчитай сам.
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29.04.2020 19:30 Ответить
Я бы сказал - 73%
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29.04.2020 19:50 Ответить
Ми вийшли на плато епідемії коронавірусу, і воно може бути тривалим, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2586
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29.04.2020 18:57 Ответить
А шо без смазки то не то ?
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29.04.2020 18:59 Ответить
Смайлик добавлен графическим редактором или таки на машине нарисован?
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29.04.2020 19:52 Ответить
https://censor.net/user/469416 יהודי מאה אחוז
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29.04.2020 19:01 Ответить
Ух ты !? Мы вышли из бухты !!!
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29.04.2020 19:05 Ответить
https://censor.net/user/469416 И вы зря ерничаете , у меня в Гановере товарищ умер 43-г как то так
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29.04.2020 19:15 Ответить
Ляшко уже утомил.
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29.04.2020 19:16 Ответить
Не знаю, какой ориентации Олег Ляшко, но этот ляшко, точно *****...
На копростане, геологи с ******, короновирус лечат!!!
ПЛАТО твою мать...
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29.04.2020 19:22 Ответить
Народ в Киеве массово плюет на ношение масок и ходит в парки, менты либеральничают и не разгоняют даже запрещенные карантином массовые демонстрации в центре, т.е. мы видим дикость и отсутствие какой либо цивилизации. Однако, кроме практики антиевропейского свинства, мы можем видеть и его теоретиков, в лице множества выше отписавшихся комментаторов.
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29.04.2020 19:30 Ответить
Плюйот? І правільно, чьто плюйот.
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29.04.2020 20:47 Ответить
Пердило підтвердило
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29.04.2020 21:09 Ответить
Однако, кроме практики антиевропейского свинства, мы можем видеть и его теоретиков, в лице множества выше отписавшихся комментаторов.

А также многих ,которые не умеют вычислить % смертности и сделать выводы...
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29.04.2020 21:35 Ответить
Вчера пик сегодня плато завтра яма. Правильной дорогой идем товарищи. Териториальная оборона каждой громады от пришельцев.
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29.04.2020 19:37 Ответить
Хочете вірте, а не хочете, то перевірте самі. З інформації МОЗ в мережі я щоденно фіксую кількість хворих на цей вірус в Україні ще з першого квітня. Сьогодні, 29.04, вирішив порахувати першу похідну у цьому графіку росту хвороби, щоб визначити швидкість її розповсюдження. Часовий інтервал довільно взяв три дні. То по моїх розрахунках виходить, що максимум ми пройшли десь тиждень тому, числа 23 квітня. Якщо не помилився і не буде другого максимуму коли діди разом відсвяткують побєдобєсіє, а потім разом блюватимуть цим вірусом, то може буде так, як прогнозують ці розумні люди: https://24tv.ua/health/**********************************************************************************************
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29.04.2020 19:46 Ответить
З інформації МОЗ в мережі я щоденно фіксую кількість хворих

При таких ненадежных исходных данных анализ бесполезен. Напр, в Харькове то была вспышка пневмонии (а короновируса не было), то вдруг произошло падение смертности от пневмонии при росте заболевания.
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30.04.2020 17:30 Ответить
Яке слово,плато.Прямо плато Гізи.
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29.04.2020 19:48 Ответить
Мы стояли на плоскости
С переменным углом отраженья!
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29.04.2020 20:05 Ответить
Большего ***** еще нужно поискать. Под эгидой вируса, как же удобно решать дела.
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29.04.2020 20:40 Ответить
Пик превратися в горизонтальное пикирование до бесконечности и будет продолжаться пока не начнут изолировать заболевших применять жесткий карантин к контактным лицам. Вместо этого недоумки спустили под откос всю экономику и назвали этот процесс карантином. Если нет ума в аптеке не купишь.
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29.04.2020 20:51 Ответить
я думаю это плато будет до тех пор пока вас на столбах голодные и озверевшие люди не развешивают... тут либо так - либо нариду кирдык)))
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29.04.2020 21:02 Ответить
Народ пока не голодный, но уже злой.
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29.04.2020 21:18 Ответить
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:42 Ответить
Ответ на этот вопрос один. Когда во время "чумы" кругом мерещится подвох, то так оно и есть. МОЗ пытается убить остатки сомнения у людей, наваливая еще больше противоречивых "фактов" . Устроить карантин и перекроить экономику мира, это же просто великолепная задумка. Да только нам от этого ничего кроме убытков. На фоне упавшей нефти, бензин в США за 1 литр, стоит уже 16 центов. А у нас? А у нас херантин, забивание мозгов людям, сватами и прочей дрянью. Ни и скомпрометированный трусливый президент.
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29.04.2020 23:56 Ответить
удивительное совпадение, коцапы заговорили про плато и шлюшко. не с одного ли кабинета им методички шлют
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29.04.2020 23:04 Ответить
Ляшко слухає поради шарлатанів з Академії Наук України, які дають йому результати своїх псевдонаукових розрахунків , висмоктаних з пальця за кошти платників податків. Цим упирям чим довше плато, тим більше бабок насмокчуть з лохів.
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29.04.2020 23:52 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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30.04.2020 00:33 Ответить
Правильно сказал Лукашенко - лучше умереть стоя чем на коленях. Не лизал бы ***** - золотой человек был бы.
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30.04.2020 00:45 Ответить
Він або ідіот цей Ляшко, або математику в школі прогулював. Плато це коли закритих випадків (хто вилікувався + хто помер) більше половини від загальної кількості захворівших. На сьогодні закритих випадків у нас близько 15%, так що ні про яке плато поки і мови буть не може.
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30.04.2020 14:43 Ответить
Это ты идиот. Плато - это когда на графике число заразившихся - время число заразившихся равно константе.
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30.04.2020 14:53 Ответить
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