Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко
Украина вышла на плато эпидемии коронавируса, которое может быть длительным по времени.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато – и потом пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть длительным", – сказал он.
По словам чиновника, в Украине ежедневный прирост новых случаев инфицирования с учетом выздоровевших и умерших не превышает 10%, однако "это еще не устойчивая тенденция к снижению".
"Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – заключил Ляшко.
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Посмотрите статистику 2019 г и 2020 г-повышенной смертности нет. ЕС не стал помогать Италии, а Путин решил авторитет заработать на пустом месте.
зараз Зюзя скаже - а давайте на українцях !
Ну вот есть же на свете умные люди! Читайте их и запоминайте!Респект!
Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные о ситуации с распространением COVID-19 в 131 государстве. Для создания прогноза они использовали так называемую SIR-модель - "восприимчивые становятся инфицированными, инфицированные выздоравливают".
Для каждой страны приведены кривые циклов пандемии, отдельно отмечены даты выявления 97%, 98% и 100% случаев коронавируса.
Китай является единственной страной, в которой кривая сошла на нет (8 апреля).
По прогнозу ученых, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 10 августа, в Великобритании - 22 августа, в Италии - 31 августа, в США - 9 сентября. 26 апреля стоит ожидать окончания активной фазы эпидемии в Южной Корее, следует из графиков.
В Украине, если верить исследованию, 97% случаев заражения будут подтверждены 17 мая, 99% - 25 мая, а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.
Надо еще каждый чих контролировать, иначе картина будет не полной...
Во первых, не победит, сезонная вспышка пандемии COVID-19 в 2020 закончится, что не гарантирует отсутствие повторения.
Во вторых - вирус мутирует и нет гарантии, что иммунитет к этому штамму будет действовать и против других, как это происходит со штаммами вируса гриппа.
На копростане, геологи с ******, короновирус лечат!!!
ПЛАТО твою мать...
А также многих ,которые не умеют вычислить % смертности и сделать выводы...
При таких ненадежных исходных данных анализ бесполезен. Напр, в Харькове то была вспышка пневмонии (а короновируса не было), то вдруг произошло падение смертности от пневмонии при росте заболевания.
С переменным углом отраженья!
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?