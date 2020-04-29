1 воин получил боевую травму, с начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки. Неподалеку Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Павлополя и Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил возле Новотошковского и Орехово. Неподалеку Новозвановки был зафиксирован вражеский огонь из 120-мм минометов - 15 мин.

В результета вражеских обстрелов один украинский воин получил боевую травму.

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На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

28 апреля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы возле населенных пунктов Каменка, Опытное, Старогнатовка, Павлополь, Крымское, Попасная, Новолуганское, Орехово, Хутор Вильный, Новотошковское и Зайцево.

Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

По данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили минимум двух российских оккупантов.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения разбой, грабеж, 4 кражи, 3 факта незаконного обращения с оружием и 6 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 57 административных правонарушений.

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.