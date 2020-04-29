Шмыгаль о чартерах для украинских заробитчан: "Правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии"

Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера.

Шмыгаль отметил: "Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Маатом Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии".

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