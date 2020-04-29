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Шмыгаль о чартерах для украинских заробитчан: "Правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии"

Шмыгаль о чартерах для украинских заробитчан:

Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера.

Шмыгаль отметил: "Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Маатом  Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ

Автор: 

чартер (35) заробитчане (587) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+51
Решил возглавить сборы с заробитчан
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29.04.2020 18:30 Ответить
+48
переговорах о чем? бабки сбрить хотите с работодателей? барыги!
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29.04.2020 18:31 Ответить
+41
пан виставляє кріпаків на продаж....Він окуел??
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29.04.2020 18:33 Ответить
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Правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии. и что так сразу и отпустили запрашиваемых 14000 украинцев. Или ждут запросы из других стран, чтобы потом провести тендер по продаже дешевой рабочей силы. Это уже как продажа рабов на работы с аукциона.
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30.04.2020 10:44 Ответить
или вариант все съезжаются в Киев и отлавливают Шмыгло
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30.04.2020 11:25 Ответить
З таким розмахом шмуля створить усі 140 тис робочих місць за кордоном.
Кожен буде сплачувати податок, відрахування у п енсійний фонд, а ЗеБеня буде жирувати.
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30.04.2020 11:47 Ответить
Если официальное трудоустройство с внесением трудового стажа в трудовую - это хорошо.Старость придёт незаметно а деньги заработанные всё равно разлетятся как листья осенью с деревьев.А стаж это всё таки ( надеюсь ) гарантированная пенсия.И если они зарабатывают по 500-1000 дол( а может кто и больше) ( 14.000 - 27 000 грн ) то и пенсия будет более менее. Но в нашей стране всё как всегда сделают через жопу в свою пользу. Поэтому есть смутные сомнения. ( как всегда )
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30.04.2020 11:54 Ответить
? они могут платить есв и получить пенсию,
только никто не верит, что заплатив не получит то же, что и не платив ни копейки,
ЗеГниды легко поднимут пенсионный возраст
или что то ещё придумают,
уже сейчас 35 лет стажа мало кому светит набрать,,
молодёжь предпочитает в Польше платить налоги,
ибо в Польше мин пенсия пять лет стажа и поболее
чем у ЗеГнид за 35 лет
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30.04.2020 12:25 Ответить
Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
Как передает https://censor.net/, об этом говорится в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FPM_Shmigal%2F146%3Ffbclid%3DIwAR3nemgX60sEZXaLeWWKnPYHVHopPDBT904B4vzFlvHgusprrVuwfknZGB4&h=AT2jAbVeYKqBmZqubBwdcQb5G9Q5A3rIjc85wtK1jKs_ApP7lP0UgrxwkownSoWLrMq-4YZlgS1CRjRPVa90RWchos8bKmXLwYD2tBLAR04X6ZH2-g4eRpcHWka3QkQaxzd9 телеграме премьера. Источник: https://censor.net/n3192474

Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії" - Цензор.НЕТ 9236 Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії" - Цензор.НЕТ 778
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30.04.2020 13:15 Ответить
Якщо "Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", то можу сказати точно-провал гарантовано.
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30.04.2020 13:43 Ответить
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04

"Кріпацтво повертається?" Соцмережі обурені заявою Шмигаля про заробітчан Після заяви прем'єра в соцмережах обурються, що українці стали кріпаками, а уряд - рабовласниками.Шмигаль про чартери для українських заробітчан: "Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії" - Цензор.НЕТ 4317
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30.04.2020 13:54 Ответить
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