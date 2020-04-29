Шмыгаль о чартерах для украинских заробитчан: "Правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии"
Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера.
Шмыгаль отметил: "Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Маатом Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии".
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Кожен буде сплачувати податок, відрахування у п енсійний фонд, а ЗеБеня буде жирувати.
только никто не верит, что заплатив не получит то же, что и не платив ни копейки,
ЗеГниды легко поднимут пенсионный возраст
или что то ещё придумают,
уже сейчас 35 лет стажа мало кому светит набрать,,
молодёжь предпочитает в Польше платить налоги,
ибо в Польше мин пенсия пять лет стажа и поболее
чем у ЗеГнид за 35 лет
Как передает https://censor.net/, об этом говорится в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FPM_Shmigal%2F146%3Ffbclid%3DIwAR3nemgX60sEZXaLeWWKnPYHVHopPDBT904B4vzFlvHgusprrVuwfknZGB4&h=AT2jAbVeYKqBmZqubBwdcQb5G9Q5A3rIjc85wtK1jKs_ApP7lP0UgrxwkownSoWLrMq-4YZlgS1CRjRPVa90RWchos8bKmXLwYD2tBLAR04X6ZH2-g4eRpcHWka3QkQaxzd9 телеграме премьера. Источник: https://censor.net/n3192474
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04
"Кріпацтво повертається?" Соцмережі обурені заявою Шмигаля про заробітчан Після заяви прем'єра в соцмережах обурються, що українці стали кріпаками, а уряд - рабовласниками.