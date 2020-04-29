Экс-командир взвода Нацгвардии требовал у срочника $1800 за содействие в освобождении от службы, - ГБР

Следователи расположенного в Полтаве территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в получении взятки бывшему командиру ремонтного взвода автомобильной техники одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, дислоцирующейся в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

"По предварительной информации, командир взвода требовал у солдата-срочника 1800 долларов содействие в освобождении его со службы по состоянию здоровья", - отмечается в сообщении.

Экс-командиру ремонтного взвода инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Во время обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята часть денег, а также 21 патрон.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона объединенных сил. Оперативное сопровождение - Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ. ФОТОрепортаж