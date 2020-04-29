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Экс-командир взвода Нацгвардии требовал у срочника $1800 за содействие в освобождении от службы, - ГБР

Экс-командир взвода Нацгвардии требовал у срочника $1800 за содействие в освобождении от службы, - ГБР

Следователи расположенного в Полтаве территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в получении взятки бывшему командиру ремонтного взвода автомобильной техники одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, дислоцирующейся в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

"По предварительной информации, командир взвода требовал у солдата-срочника 1800 долларов содействие в освобождении его со службы по состоянию здоровья", - отмечается в сообщении.

Экс-командиру ремонтного взвода инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Во время обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята часть денег, а также 21 патрон.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона объединенных сил. Оперативное сопровождение - Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6187) Национальная гвардия (2165) ГБР (3053)


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Топ комментарии
+2
Зачем об этом писать? Ему ведь ничего не будет. Люди давно не верят в украинское правосудие. Максимум уволят со службы, минимум выговор и что бы в будущем был по аккуратнее.
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29.04.2020 18:54 Ответить
+2
Вольная (от принудительного рабства) сегодня в Украине по 1800$!
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29.04.2020 18:54 Ответить
+2
Служба в армии - это удел свободных ГРАЖДАН, а не подневольных РАБОВ! Правда и армия должна быть ГРАЖДАНСКОЙ, а не РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ, с выборными ДОЛЖНОСТЯМИ и без ЗВАНИЙ (пережитка феодализма). У украинских казаков был опыт гражданской армии с выборами вплоть до гетмана!
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29.04.2020 19:00 Ответить
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Правильно делал, нехер всякий немотивированный мусор тащить в армию - пусть платят
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29.04.2020 18:46 Ответить
Зачем об этом писать? Ему ведь ничего не будет. Люди давно не верят в украинское правосудие. Максимум уволят со службы, минимум выговор и что бы в будущем был по аккуратнее.
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29.04.2020 18:54 Ответить
Вольная (от принудительного рабства) сегодня в Украине по 1800$!
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29.04.2020 18:54 Ответить
Служба в армии - это удел свободных ГРАЖДАН, а не подневольных РАБОВ! Правда и армия должна быть ГРАЖДАНСКОЙ, а не РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ, с выборными ДОЛЖНОСТЯМИ и без ЗВАНИЙ (пережитка феодализма). У украинских казаков был опыт гражданской армии с выборами вплоть до гетмана!
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29.04.2020 19:00 Ответить
не все так однозначно, в АТО в14-16 году воевали мужики с возрастом 35-45, которые прошли армию 90-х что само по себе невероятно сурово, нынешнее поколение оно как бэ нетакое, я понимаю мир эволюционирует гаджеты тик токи и прочая порнография, а прийдя в армию они сталкиваются с реальностью которая несоответствует их представлениям о подвиге, а перед подвигом оказывается надо мыть полы, кушать по времени и что дают и прочие античеловеческие пытки, я подозреваю что если кинуть их в армию в 1994 году то массовое самоубийство гарантировано, когда бъют и из еды жареная селедка, когда рад перловке как больше чем оливъе на новый год, тут молодежи надо учится суровости бытия, если через 10-20 лет на нас нападет мордор с его вечными орками зачатыми по пъяни кислой спермой то тут конечно достижения в фортнайте и прокаченый скилл в танках может незайти
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29.04.2020 19:04 Ответить
+ДМБ 96, я после мобилизации в 14 еще контракт подписал, сейчас в армии совсем другое, сейчас никого не ломают ешь нехочу, пайку в столовке на ппд еще попробуй осиль, про поломаные судьбы это так но я про что и говорю что сейчас вообще не так, жрачка, мобилка, минимум физухи, в озк кросс не бегают, что то непонравилось вот тебе телефон горячих линий необзвониться мо, военная прокуратура, всп, офис президента, кабинет министров, сейчас угнетать себе дороже, только ждут чтоб приехать и оправдать свое существование, это раньше а листья падали падали с ясеня, а сейчас очень в жопу перециловывают, аж противно
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29.04.2020 19:55 Ответить
ну золото нужно отсеивать, срочка пусть будет, только разрешить через три месяца покинуть службу с записью в военник, человек может думать что служба это его но нет, а может наоборот попробовал в армии и захотел
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29.04.2020 20:39 Ответить
Чим,тільки,сволота негандлює...
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29.04.2020 19:16 Ответить
На допитах терпіли язик в дупу, або співають, що командир це батько рідний(((
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29.04.2020 19:29 Ответить
Трясите олигархов пусть отстегивают на службу набирайте контрактников платите по 1000 евро харе гоняться за молодежью а то тарифы по европейски а служить по совковому пшн
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29.04.2020 19:49 Ответить
если комвзвода может "решить вопрос "за 1800, то за сколько решают разные вопросы те, кто рангом повыше?
Интересненькая у вас армия и страна.
Все продается и покупается
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29.04.2020 21:41 Ответить
 
 