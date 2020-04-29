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Правительство рекомендует, чтобы на время карантина зарплата руководства госбанков не превышала 47 тыс. грн, - Минфин

Правительство рекомендует, чтобы на время карантина зарплата руководства госбанков не превышала 47 тыс. грн, - Минфин

Кабинет министров рекомендует на период карантина ограничить 10 минимальными зарплатами (47 230 грн) зарплаты руководителям государственных банков и членам наблюдательных советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Заработные платы руководителей государственных банков должны быть ограничены 10 минимальными зарплатами (47 230 грн). Соответствующая рекомендация была принята на заседании Кабинета министров Украины 29 апреля и в ближайшее время будет направлена ​​наблюдательным советам АО КБ "ПриватБанк", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины ", ПАО "Государственный сберегательный банк", - говорится в сообщении.

Рекомендация распространяется на председателей правления, членов правления, а также членов наблюдательных советов государственных банков. Ограничение должно действовать с апреля 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется установленный карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов госкомпаний до 47 тыс. грн

Напоминаем, Кабинет министров 29 апреля 2020 г. принял решение об установлении размера зарплаты руководителей и членов исполнительных органов, членов наблюдательных советов государственных компаний на время карантина на уровне не выше 47 тыс. грн.

Автор: 

банки (1937) Кабмин (14036) Минфин (1556) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+2
Ощадбанк отримує збитки по 15 млрд грн на рік, а зарплата Андія Пишного керівника Ощадбанку, сягає 500 тис. грн на місяць, тому що Андрюха однокурсник Яценюка і разом з Яценюком зливав Майдан і проводив автобуси з Ягуаром через блок-пости місцевих мешканців! Мафія відплатила Пишному за послуги!
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=239 Ліжник ТВ (Випуск 28) про 47 тис. грн
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29.04.2020 19:23 Ответить
+1
а за какой хер такая зарплата ?? они что в шахте без воздуха сидят ??
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29.04.2020 18:59 Ответить
+1
или в окопах рискуют жизнью ???
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29.04.2020 19:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а за какой хер такая зарплата ?? они что в шахте без воздуха сидят ??
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29.04.2020 18:59 Ответить
Ощадбанк отримує збитки по 15 млрд грн на рік, а зарплата Андія Пишного керівника Ощадбанку, сягає 500 тис. грн на місяць, тому що Андрюха однокурсник Яценюка і разом з Яценюком зливав Майдан і проводив автобуси з Ягуаром через блок-пости місцевих мешканців! Мафія відплатила Пишному за послуги!
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=239 Ліжник ТВ (Випуск 28) про 47 тис. грн
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29.04.2020 19:23 Ответить
Эти зарплаты госслужащих говорят о чем? О том что власти нах не нужен народ. Ему кидают зарплату, чтоб с голоду не сдох, а себе любимым десятки и сотни тысяч , некоторым и миллионы гривен в в месяц. Ублюдки зеленые.
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29.04.2020 19:49 Ответить
или в окопах рискуют жизнью ???
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29.04.2020 19:00 Ответить
КАРАНТИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 12 МАЯ они что поцы в кубе или держат народ украины за дебилов типа себя любимых????? инцестное стадо ублюдков...
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29.04.2020 19:15 Ответить
Текст петиции офигенный.
Давайте не переставлять кровати и требовать отставки вислюка.
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29.04.2020 19:05 Ответить
У вчителів все одно більше!
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29.04.2020 19:12 Ответить
А 2000 пенсии не хотели? Сцуки!
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29.04.2020 19:18 Ответить
один х@р там премии размером с десять зарплат
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29.04.2020 19:19 Ответить
В нас немає "збєрєгатєльнага" брнку ні українською мовою ні б/я іншою
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29.04.2020 19:19 Ответить
не бойтесь, покажут за 45000 грвн, но не покажут на оздоровление, за интенсивность, ссуды... и снова будут 500-600К гривен. лохторату на уши лапшу вешают
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29.04.2020 19:23 Ответить
В нас АТ "ощадбанк" а мова йде про москальський шолє?
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29.04.2020 19:23 Ответить
Это грабеж руководителей госбанков!!! Совести у вас нет!
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29.04.2020 19:30 Ответить
а то они с зарплаты живут, ну да хрен с ними, а ну ка призови своих клоунов из квартала и всяких потапов с прочими говнопевцами и говноактерами типа боклана чтоб они год выступали бесплатно уж у них то бабла год прожить точно хватит ахаха юмори дальше, ты лучший комик
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29.04.2020 19:36 Ответить
Та на время карантина членам наблюдательным можно и минималку нихера с ними неслучится
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29.04.2020 19:51 Ответить
Ха,это пусть озвучат тупой хохляцкой быдлоте из 73 % идиотов,читыретысчидолярофф говорите?
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29.04.2020 20:08 Ответить
И еще... рекомендует в карантине взятки не брать, пьяными с девками не гонять на мерседесах , звонить родителям и быть образцовыми слугами народа.
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29.04.2020 20:35 Ответить
Кинули косточку для заглатывания.
Со времен работы банков Украина и Крещатик - ничего не изменилось.
Председателям и замам пред. правлений, а также членам наб советов - не нужны зп. У них совсем другие источники заработков и суммы совсем не в грн.
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29.04.2020 23:23 Ответить
Но зато после карантина - сколько душе угодно!
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29.04.2020 23:55 Ответить
Рекомендуют! Не к чему не обязывает!
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30.04.2020 02:06 Ответить
 
 