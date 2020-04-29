Правительство рекомендует, чтобы на время карантина зарплата руководства госбанков не превышала 47 тыс. грн, - Минфин
Кабинет министров рекомендует на период карантина ограничить 10 минимальными зарплатами (47 230 грн) зарплаты руководителям государственных банков и членам наблюдательных советов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Заработные платы руководителей государственных банков должны быть ограничены 10 минимальными зарплатами (47 230 грн). Соответствующая рекомендация была принята на заседании Кабинета министров Украины 29 апреля и в ближайшее время будет направлена наблюдательным советам АО КБ "ПриватБанк", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины ", ПАО "Государственный сберегательный банк", - говорится в сообщении.
Рекомендация распространяется на председателей правления, членов правления, а также членов наблюдательных советов государственных банков. Ограничение должно действовать с апреля 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется установленный карантин.
Напоминаем, Кабинет министров 29 апреля 2020 г. принял решение об установлении размера зарплаты руководителей и членов исполнительных органов, членов наблюдательных советов государственных компаний на время карантина на уровне не выше 47 тыс. грн.
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https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=239 Ліжник ТВ (Випуск 28) про 47 тис. грн
Давайте не переставлять кровати и требовать отставки вислюка.
Со времен работы банков Украина и Крещатик - ничего не изменилось.
Председателям и замам пред. правлений, а также членам наб советов - не нужны зп. У них совсем другие источники заработков и суммы совсем не в грн.