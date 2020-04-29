Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ
Как заявил президент Владимир Зеленский, самолет "Мрия" 23 апреля доставил в Украину огромную партию медицинских товаров. Однако рейс был коммерческим.
Об этом сообщила в Facebook журналистка Валерия Егошина, информирует Цензор.НЕТ.
"23 апреля украинская гордость - самолет "Мрия" - доставил в Украину огромную партию медицинских товаров.
- Президент Зеленский в обращении: "Наша "Мрия" доставила из Китая более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей";
- ГП "Антонов" в ответ на наш запрос: "Рейс со средствами для борьбы с коронавирусом был коммерческим, условия и характер груза - коммерческая тайна";
- нардеп Герега (он же - гигант "Эпицентр", который ни на минуту не прекращал работу, в отличие от малых предприятий): "Мэр Киева, мы завезли на "Мрии" крупную партию противоэпидемиологических товаров, больше берешь - больше скидка", - сообщила она, добавив скриншоты.
Также журналистка задается вопросом, "это президент Зеленский снова ненароком попиарился и назвал "гуманитарным грузом" коммерческий рейс "Эпицентра" или, если президент никогда не вводит населения в заблуждение, "Эпицентр" торгует "гуманитарным грузом"?".
Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов.
Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец заявил, что самолет АН-225 "Мрия" осуществит еще один рейс с медицинскими грузом через неделю.
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А хто тоді зеленський? Скупка краденого, продажа ворованного - девіз нової влади в Україні..
Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.
Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
- Якщо він відкрив рота - значить бреше.
- А якщо рот у нього закритий?
- Значить, готується відкрити і збрехати.
Не впевнений що він знав про комерційний вантаж. Скоріш за все йому насцяли у вуха про Мрію, медичні товари і що він зможе пропіаритись, і завезли це без розмитнення. Воно ж тупе, ним користуються всі хто має доступ
Быдло захотело видеть в роли президента своей страны человека, который может исполнять корнишоном на пианине. Так зачем каждый раз этот дебильный хайп: вот, мол, смотрите, этот клоун вместо того, чтобы быть президентом, продолжает исполнять на рояле? А чего ж вы от него ждали? Неужели честности, порядочности и мудрых решений? Тогда вы точно зебилы.
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо, да попостить бородатые фразы и заезженные картинки про зебилов. Не?
И, пардон, ШО?
Вы сами знаете ответ. А ничего..
Вы возразите - многие недовольны тем и тем. И это правда. Никогда не будет довольных всех и всем. Всегда найдутся те, кому все поперек. Но. Это не решается трепом на форумах и фейсбучеках. Не нравится, не согласен - выходи на улицу и заявляй об этом лично, не подбивая других на действия и не прикрываясь левыми айпи и австралийскими и прочими флажками. Но нет, храбрые диванные ыксперды на такое не подписывались. Им за это точно не заплатят
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо" Так статья - это правда или выдумка? Или как Вы сами выразились "выкак" и повод поныть какие плохие "порошковые"?
За сим - прощайте
Але ж що ще можна чекати від недолугих ментальних рагулів, як ти...
На де яку відповідь *********** такі події:
1. У всіх урізали фінансування, а медикам просто недодали, а аваківці "розтовстіли" на кругленьку суму з бюджету;
2. На "перевірку" до Тищенка прибули полісмени в повном антибактеріальному спорядженні (видать якісь елітні, бо прості патрульні закривають обличча , практично ганчірками).
Може всі захисні костюми що так потрібні лікарям осідають на аваківських складах?
Чому так запасається сенйор карантино?
Чи не вигідно сенйору карантино збільшення кількості заражених і тим самим ще більше репресувати українців?
І чому радіє Зе клоун так нібити то він будував "Мрію"