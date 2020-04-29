Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

Как заявил президент Владимир Зеленский, самолет "Мрия" 23 апреля доставил в Украину огромную партию медицинских товаров. Однако рейс был коммерческим.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Валерия Егошина, информирует Цензор.НЕТ.

"23 апреля украинская гордость - самолет "Мрия" - доставил в Украину огромную партию медицинских товаров.

- Президент Зеленский в обращении: "Наша "Мрия" доставила из Китая более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей";

- ГП "Антонов" в ответ на наш запрос: "Рейс со средствами для борьбы с коронавирусом был коммерческим, условия и характер груза - коммерческая тайна";

- нардеп Герега (он же - гигант "Эпицентр", который ни на минуту не прекращал работу, в отличие от малых предприятий): "Мэр Киева, мы завезли на "Мрии" крупную партию противоэпидемиологических товаров, больше берешь - больше скидка", - сообщила она, добавив скриншоты.

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Также журналистка задается вопросом, "это президент Зеленский снова ненароком попиарился и назвал "гуманитарным грузом" коммерческий рейс "Эпицентра" или, если президент никогда не вводит населения в заблуждение, "Эпицентр" торгует "гуманитарным грузом"?".

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов.

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец заявил, что самолет АН-225 "Мрия" осуществит еще один рейс с медицинскими грузом через неделю.

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