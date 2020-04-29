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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

Как заявил президент Владимир Зеленский, самолет "Мрия" 23 апреля доставил в Украину огромную партию медицинских товаров. Однако рейс был коммерческим.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Валерия Егошина, информирует Цензор.НЕТ.

"23 апреля украинская гордость - самолет "Мрия" - доставил в Украину огромную партию медицинских товаров.

- Президент Зеленский в обращении: "Наша "Мрия" доставила из Китая более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей";

- ГП "Антонов" в ответ на наш запрос: "Рейс со средствами для борьбы с коронавирусом был коммерческим, условия и характер груза - коммерческая тайна";

- нардеп Герега (он же - гигант "Эпицентр", который ни на минуту не прекращал работу, в отличие от малых предприятий): "Мэр Киева, мы завезли на "Мрии" крупную партию противоэпидемиологических товаров, больше берешь - больше скидка", - сообщила она, добавив скриншоты.

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Зеленский заявил, что Мрия доставила рекордный груз для больниц и аптек, а он для Эпицентра, - журналистка Егошина 01Зеленский заявил, что Мрия доставила рекордный груз для больниц и аптек, а он для Эпицентра, - журналистка Егошина 02
Зеленский заявил, что Мрия доставила рекордный груз для больниц и аптек, а он для Эпицентра, - журналистка Егошина 03

Также смотрите: Гигантский самолет "Мрия" доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19. ФОТО

Также журналистка задается вопросом, "это президент Зеленский снова ненароком попиарился и назвал "гуманитарным грузом" коммерческий рейс "Эпицентра" или, если президент никогда не вводит населения в заблуждение, "Эпицентр" торгует "гуманитарным грузом"?".

Зеленский заявил, что Мрия доставила рекордный груз для больниц и аптек, а он для Эпицентра, - журналистка Егошина 04

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. 

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец заявил, что самолет АН-225 "Мрия" осуществит еще один рейс с медицинскими грузом через неделю.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) карантин (16729) СМИ (3842) Эпицентр (36) Мрия (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+127
Зеленский заявил, что "Мрия" 23 апреля доставила рекордный груз "для больниц и аптечных сетей", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 9861
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29.04.2020 19:24 Ответить
+125
Зеленский заявил, что "Мрия" 23 апреля доставила рекордный груз "для больниц и аптечных сетей", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 5410
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29.04.2020 19:20 Ответить
+107
...совсепм не барыги, да, зелюки?
Зеленский заявил, что "Мрия" 23 апреля доставила рекордный груз "для больниц и аптечных сетей", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 5578
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29.04.2020 19:21 Ответить
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Страница 4 из 4
про тебе думає барига.
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30.04.2020 08:32 Ответить
Это кто зедебил,твой?
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30.04.2020 08:47 Ответить
Мне морда барыги глаза режет. Так что терпите
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30.04.2020 08:39 Ответить
Зедебил?
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30.04.2020 08:48 Ответить
Тупая биомасса?
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30.04.2020 08:50 Ответить
Согласен,73%зедебилов! Что напишешь про гуманитарную помощь ,привезенную на мрии?То же для биомассы?
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30.04.2020 08:52 Ответить
НЕЛОХ знову лохонувся
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30.04.2020 08:34 Ответить
я вважаю, що скрін від https://censor.net/user/83072 в https://censor.net/comments/locate/3192426/019214f8-8ec9-72b7-abde-0274d9afcfab має фігурувати в кожній новині про цю корупцію від Зе і Ге
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30.04.2020 08:38 Ответить
ОП продает не только должности , а и рекламные услуги, Эпицентр заказал ролик с участием типа президента, ничего личного, просто бизнес
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30.04.2020 08:41 Ответить
Бигуса ищите,этот Пургамет найдет все Зелины заначки
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30.04.2020 08:42 Ответить
На месте Пороха я бы вас послал ...еще в 2014 году.Жаль чтто я не Порошенко..ВАМ ПОВЕЗЛО...
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30.04.2020 08:49 Ответить
12 миллионов масок - это 26 тонн... а вывезли в декабре-январе почти 600 тонн масок в Европу... Термин "коммерческая тайна" говорит о нафталинном мышлении середины прошлого века... пора понять : тайн больше нет. никаких
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30.04.2020 09:20 Ответить
Оманский Барыга со своей ЗЕленой стаей бабло пилит.
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30.04.2020 09:23 Ответить
зеленский - унылое брехло
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30.04.2020 09:27 Ответить
Скандал за скандалом. Це ж треба бути такими д.******!
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30.04.2020 09:43 Ответить
а в зеленої плісняви щось НЕ комєрчєское??? зеленський - гідна дитинка каломойського.. уся в папу..
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30.04.2020 09:49 Ответить
хтось там ще патякає що порох баріга? )))
А хто тоді зеленський? Скупка краденого, продажа ворованного - девіз нової влади в Україні..
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30.04.2020 09:50 Ответить
план кремля вдався на 99 %. Облили брудом Пороха, влили в мізки (чи що там в тих 73 % ідіотів замість них) усіляку ахінею про мальдіви/алкАголіка/аффшори/барігу/ліпєЦкуюХвабріку, і Україна отримала "НЕ" барігу, "НЕ" афшори, "НЕ"алкаголіка", "НЕ"ліпецкуюХвабріку, а реального мародера, який вивозить за кордон захисні засоби на порозі пандемії, а потім закупляє їх же ж за шалені гроші, та продає в Епіцентрах в три шкури сдираючі в і так злиденного народу за них гроші, мародера, який просерає весь бюджет країни лише за півроку, мародера, який таки продав українську землю, мародера, мародера, якогму навіть міжнародні інституції дають копняка, розуміючи що воно ні на що не спроможне, мародера, який віддає кремлю ключових свідків резонансних злочинів рашки на території України..То хтось буде сперечатись з тим, що план кремля по захопленюю України не вдався? А-ну, хочу попочитати "вагомі" аргументи від зебілів, які продали МОЮ країну !
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30.04.2020 10:03 Ответить
шмаркля не може відкрити рота, щоб не збрехати. І це не тільки з Мрією і з її комерційним рейсом, на якому шмаркля робить свій піар.

Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.

Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
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30.04.2020 10:08 Ответить
- Куме, а от як дізнатись, шо Зєля бреше?
- Якщо він відкрив рота - значить бреше.
- А якщо рот у нього закритий?
- Значить, готується відкрити і збрехати.
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30.04.2020 11:04 Ответить
він не бреше, а просто тупий і патякає не включаючи мізки, тому й вляпується.
Не впевнений що він знав про комерційний вантаж. Скоріш за все йому насцяли у вуха про Мрію, медичні товари і що він зможе пропіаритись, і завезли це без розмитнення. Воно ж тупе, ним користуються всі хто має доступ
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30.04.2020 11:08 Ответить
Что то пора с єтим делать, такими темпами бубочка до конца года от страні ничего не оставит
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30.04.2020 10:12 Ответить
Ни дня без зашквара.
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30.04.2020 10:21 Ответить
нам потрібне нове вітання, що на кшталт - "Весна прийшла" і відповідь "Довбойби не зникають". Дайте вгадаю, а в чергу на рейс Мрії, яка заповнена на місяць на перед, Епіцентр хтось з чиновників всунув, під приводом порятунку країни?
Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 4472
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30.04.2020 10:22 Ответить
100%. Ще й завезли весь комерційний товар без розмитнення, адже "Прєзідєнт в курсє".
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30.04.2020 11:09 Ответить
...более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей" Как правильно понять данное предложение. Гуманитарный груз это так понимаю, что это бесплатная помощь государству для борьбы с короновирусом. И тут же аптечные сети. Назовите в Украине хоть одну аптечную сеть которая бесплатно раздает гуманитарный груз.
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30.04.2020 10:39 Ответить
Ай да шоумен!!! Скоро піар акції беде робити на гробах!
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30.04.2020 10:41 Ответить
Люди делают то, что делают, не потому что это нужно, а потому что они это могут.
Быдло захотело видеть в роли президента своей страны человека, который может исполнять корнишоном на пианине. Так зачем каждый раз этот дебильный хайп: вот, мол, смотрите, этот клоун вместо того, чтобы быть президентом, продолжает исполнять на рояле? А чего ж вы от него ждали? Неужели честности, порядочности и мудрых решений? Тогда вы точно зебилы.
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30.04.2020 11:19 Ответить
Ну, если коммерческий рейс Гереги за бюджетные деньги, то ГБР надо Вовочку брать под руки...
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30.04.2020 11:21 Ответить
Вот это да....ДОКУМЕНТИЩЕ! адназначна ВЕРЮ!!! Ни подписи, ни печати. Таких пруфов любой школьник на принтере по дюжине в час клепать может.
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо, да попостить бородатые фразы и заезженные картинки про зебилов. Не?
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30.04.2020 11:22 Ответить
но но но порошковые это представители зеленого леса
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30.04.2020 12:41 Ответить
Ну и как? Всё еще смешно и ДОКУМЕНТИЩЕ на принтере наклепано? Ну а теперь просмотрите ветку и заезженные картинки про зебилов. Может что полезное найдете.
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01.05.2020 23:37 Ответить
Посмотрел. Не нашел. Все в этом лепрозории давно уже нет ничего полезного...
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02.05.2020 10:12 Ответить
Открываете 1-ю страницу ветки и начинаете просмотр с первого поста. Это не просто полезно - это поучительно.
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02.05.2020 10:29 Ответить
Поучительно читать книги, а не истеричные выкаки безымянных индивидуумов, которых забудут максимум через 10 минут после прочтения. Ну вот повопили...поверещали, обложили матом и проклятиями...
И, пардон, ШО?
Вы сами знаете ответ. А ничего..
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02.05.2020 21:54 Ответить
Так не сидите, не читайте. Вас надеюсь модераторы не приковали к батарее? Кстати говоря - не помню, чтобы я тут кого-то матами обкладывала или проклинала.
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02.05.2020 22:31 Ответить
Речь не лично о Вас, но о ваших однотипных штампованных «одномышленниках». Я и не читаю все эти помои вдумчиво Иногда просто думаешь - а ну ка затроллю немного...может кому-то наконец что-то дошло? Нет, всё по-прежнему... Задницы полыхают во всю, поток помоев не иссякает...
Вы возразите - многие недовольны тем и тем. И это правда. Никогда не будет довольных всех и всем. Всегда найдутся те, кому все поперек. Но. Это не решается трепом на форумах и фейсбучеках. Не нравится, не согласен - выходи на улицу и заявляй об этом лично, не подбивая других на действия и не прикрываясь левыми айпи и австралийскими и прочими флажками. Но нет, храбрые диванные ыксперды на такое не подписывались. Им за это точно не заплатят
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03.05.2020 11:21 Ответить
Неа, не пойдёт........ Я конкретно Вам написала про Ваше "недовольство". А именно - "Таких пруфов любой школьник на принтере по дюжине в час клепать может.
Но. Это же отличный повод для порошковых поныть как все плохо" Так статья - это правда или выдумка? Или как Вы сами выразились "выкак" и повод поныть какие плохие "порошковые"?
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03.05.2020 11:32 Ответить
Я же сказал - решил потроллить. Сомнений в правдивости не было. Хотел посмотреть на «праведную» реакцию тех кто «негодуэ». Посмотрел
За сим - прощайте
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03.05.2020 11:38 Ответить
73% єуеніо ви робите це разом.........
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30.04.2020 11:28 Ответить
Баян. Скучный и скудоумый.
Але ж що ще можна чекати від недолугих ментальних рагулів, як ти...
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03.05.2020 11:25 Ответить
Президент Украины лично встречал коммерческий груз депутата Гереги. Что было бы с его европейским коллегой за подобное?
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30.04.2020 11:49 Ответить
Зеленський постійно анонсує доставку захисних костюмів для лікарів! А їх як не було так і немає! Куди ж вони діваються окрім "Епіцентрів"?
На де яку відповідь *********** такі події:
1. У всіх урізали фінансування, а медикам просто недодали, а аваківці "розтовстіли" на кругленьку суму з бюджету;
2. На "перевірку" до Тищенка прибули полісмени в повном антибактеріальному спорядженні (видать якісь елітні, бо прості патрульні закривають обличча , практично ганчірками).
Може всі захисні костюми що так потрібні лікарям осідають на аваківських складах?
Чому так запасається сенйор карантино?
Чи не вигідно сенйору карантино збільшення кількості заражених і тим самим ще більше репресувати українців?
Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 6064
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30.04.2020 13:18 Ответить
Допоки українці не станут смертельною небезпекою для життя брудних політиків, олігархів та членів їх сімей,це безмежжя продовжуватиметься.
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30.04.2020 13:23 Ответить
Зеленский- брехливая моська кало-мойского...!!!
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30.04.2020 15:29 Ответить
Что- мне не верится , что зеленский бесплатно пиарится для семейки ГЕРЕГ!!!
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30.04.2020 16:30 Ответить
А шо нихреново, сейчас попробуй дефицитный груз для борьбы с короновирусом доставь, а тут хренась и он уже в продаже по хорошей цене от одного монополиста, конкуренты без товара умрут от зависти.
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30.04.2020 17:02 Ответить
"23 апреля украинская гордость - самолет "Мрия" - доставил в Украину огромную партию медицинских товаров. - Президент Зеленский в обращении: "Наша "Мрия" доставила из Китая более 100 тонн гуманитарного груза для медиков, больниц и для аптечных сетей"; Источник: https://censor.net/n3192483

І чому радіє Зе клоун так нібити то він будував "Мрію"
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30.04.2020 17:03 Ответить
Він радіє за Герег. Гарний гешефт вийшов!
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30.04.2020 19:05 Ответить
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