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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд снизил с 80 до 30 млн грн сумму залога, которая будет взыскана в бюджет с экс-нардепа Микитася

Антикоррупционный суд снизил с 80 до 30 млн грн сумму залога, которая будет взыскана в бюджет с экс-нардепа Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение взыскать 30 млн грн залога в пользу государства с подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"30 млн грн взыскано в бюджет с экс-нардепа, подозреваемого в организации схемы по завладению имуществом Нацгвардии. Кроме того, ему определен новый размер залога - 100 млн грн. Такое решение приняла сегодня Апелляционная палата ВАКС. Напоминаем, ранее суд первой инстанции принял решение о взыскании 80 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

На заседании 20 апреля ВАКС отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста, несмотря на то, что тот так и не внес 100 млн грн залога.

Автор: 

НАБУ (4233) залог (518) Антикоррупционный суд (1223) Микитась Максим (154)


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Топ комментарии
+4
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - САМЫЙ КОРРУПЦИОННЫЙ СУД НА СВЕТЕ !) СМЕРТЬ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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29.04.2020 19:52 Ответить
+3
Здесь имеем недосказанность - сколько получил сам суд?
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29.04.2020 20:02 Ответить
+3
Антикорупцыонный суд фсё
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29.04.2020 20:12 Ответить
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - САМЫЙ КОРРУПЦИОННЫЙ СУД НА СВЕТЕ !) СМЕРТЬ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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29.04.2020 19:52 Ответить
остальные пошли по карманам лично с рук Мыкыты?
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29.04.2020 20:47 Ответить
ПО ТЕОРИИ ЛОМБРОЗО И ОН И БОГДАН ПОДХОДЯТ !)
Антикорупційний суд знизив з 80 до 30 млн грн суму застави, яка буде стягнена в бюджет з екснардепа Микитася - Цензор.НЕТ 9639
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30.04.2020 00:04 Ответить
ну не зверейте, обнулите, и пусть из бюджета добавят, честнейших преследуют
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29.04.2020 20:00 Ответить
Здесь имеем недосказанность - сколько получил сам суд?
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29.04.2020 20:02 Ответить
Половину різниці, "па браццки"
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29.04.2020 22:28 Ответить
хохляцкая чернь,ой,извините,избиратели вовы зеленского дюже радие.наконец то барыге Попрошенко хрен чего досталось.
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29.04.2020 20:04 Ответить
Зеленский , это у тебя такая судебная реформа ? Давайте уже досрочные выборы , с этим президентом уже все понятно .
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29.04.2020 20:09 Ответить
Так надо же Микитасю оставить денег на билет до Лондона .И гостинцы Валерии Гонтаревой тоже денег стоят.
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29.04.2020 20:11 Ответить
Антикорупцыонный суд фсё
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29.04.2020 20:12 Ответить
Какой-то не серьезный приговор «суда». Нужно было, в духе времени, Микитасю доплатить из бюджета 100млн за моральные муки «правосудия».
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29.04.2020 20:16 Ответить
Сколько заплатил за снижение? Во страна, да ребята? Кинул кучу людей, наделал делов, хотел сбежать.
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29.04.2020 20:16 Ответить
Антикоррупционный суд снизил с 80 до 30 млн грн сумму залога, которая будет взыскана в бюджет с экс-нардепа Микитася - Цензор.НЕТ 2976
Сытая пика!!
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29.04.2020 20:51 Ответить
Азренеть суд как говорится судью на мыло! Кароче еще одна судебная байда в виде АКС.
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29.04.2020 23:31 Ответить
О, уже поделились
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30.04.2020 03:29 Ответить
Антикоррупционный суд стал коррупционным. Как им жалко такого бедного вора и коррупционера Микитася, боятся,сердешные, чтобы слишком много эта мразь из ворованного государству и народу не отдал.
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30.04.2020 19:13 Ответить
 
 