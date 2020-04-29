Наивысшая летальность от коронавируса - 18,5% наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет, - ЦОЗ
Центр общественного здоровья Украины опубликовал информацию о летальности от коронавируса в разных возрастных группах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ЦОЗ,
В сообщении отмечается: "Самая высокая летальность от COVID-19 в Украине в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% (на 29 апреля).
Летальность в возрастной группе 70-79 лет составляет 11,76%. В группе 60-69 лет - 4,5%, в группе 90-100 лет - 13,3%.
В общем, показатель летальности по Украине от COVID-19 составляет 2,5%".
В ЦОЗ подчеркивают: "По состоянию на 29 апреля 21 человек находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период с количества пациентов с подтвержденным COVID-19 на ИВЛ было 128 человек, из них 11 выздоровели, 96 умерли.
Пока нет вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и правила гигиены рук и этикета кашля.
Дистанция не менее полутора метра от других людей в публичных местах. Даже если в супермаркетах или аптеках нет специальных наклеек, которые обозначают дистанцию, самостоятельно ориентироваться не трудно. Достаточно представить себе длину кровати.
Бесконтактные приветствия. Искренняя улыбка или кивок головы могут заменить привычное рукопожатие и уменьшить риск инфицирования.
Гигиена рук (мытье рук в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%). Достаточно перечислить, к примеру, страны, которые вы хотели бы посетить после карантина. Это займет не менее 20 секунд".
"Соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля (чихать и кашлять в сгиб локтя или одноразовую салфетку, которую затем следует выбросить в контейнер). Этот навык выработается не сразу, но точно убережет вас от лишнего, а иногда и опасного, контакта биологических жидкостей с ладонями рук.
При пандемии категорически нельзя сплевывать на улицах. Пользуйтесь одноразовыми бумажными платками.
Самоизоляция в случае появления симптомов: кашля, насморка, повышенной температуры. Изолируйтесь от тех, с кем проживаете, насколько это возможно. Особенно, если среди вас есть люди пожилого возраста", -резюмируют в ЦОС.
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почему то
Летальность в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% , в группе 90-100 лет - 13,3%.
Дожыви до 90 - и откроется второе дыхание!
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?
2. Прививки от ковид не делают, вакцин и лекарств от него нет
3. См выше
4. Много кто обещал что-то производить, но подтверждённого противовирусного препарата не нашли до сих пор, поэтому решать вам как относиться к информации про вакцину от Билла Гейтса