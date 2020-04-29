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Новости Коронавирус и карантин
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Наивысшая летальность от коронавируса - 18,5% наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья Украины опубликовал информацию о летальности от коронавируса в разных возрастных группах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ЦОЗ, 

В сообщении отмечается: "Самая высокая летальность от COVID-19 в Украине в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% (на 29 апреля).

Летальность в возрастной группе 70-79 лет составляет 11,76%. В группе 60-69 лет - 4,5%, в группе 90-100 лет - 13,3%.

В общем, показатель летальности по Украине от COVID-19 составляет 2,5%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 29 апреля коронавирус выявлен у 1976 медиков, - ЦОЗ

В ЦОЗ подчеркивают: "По состоянию на 29 апреля 21 человек находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период с количества пациентов с подтвержденным COVID-19 на ИВЛ было 128 человек, из них 11 выздоровели, 96 умерли.

Пока нет вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и правила гигиены рук и этикета кашля.

Дистанция не менее полутора метра от других людей в публичных местах. Даже если в супермаркетах или аптеках нет специальных наклеек, которые обозначают дистанцию, самостоятельно ориентироваться не трудно. Достаточно представить себе длину кровати.

Бесконтактные приветствия. Искренняя улыбка или кивок головы могут заменить привычное рукопожатие и уменьшить риск инфицирования.

Гигиена рук (мытье рук в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%). Достаточно перечислить, к примеру, страны, которые вы хотели бы посетить после карантина. Это займет не менее 20 секунд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик новых случаев COVID-19 в Украине ожидается 2-5 мая, пик летальных исходов - 3-10 мая, - прогноз НАНУ. ИНФОГРАФИКА

"Соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля (чихать и кашлять в сгиб локтя или одноразовую салфетку, которую затем следует выбросить в контейнер). Этот навык выработается не сразу, но точно убережет вас от лишнего, а иногда и опасного, контакта биологических жидкостей с ладонями рук.

При пандемии категорически нельзя сплевывать на улицах. Пользуйтесь одноразовыми бумажными платками.

Самоизоляция в случае появления симптомов: кашля, насморка, повышенной температуры. Изолируйтесь от тех, с кем проживаете, насколько это возможно. Особенно, если среди вас есть люди пожилого возраста", -резюмируют в ЦОС. 

Наивысшая летальность от коронавируса - 18,5% наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет, - ЦОЗ 01

Автор: 

карантин (16729) возраст (17) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Найвища летальність 18% у віковій групі від 80 до 89 років! Та в такій віковій групі летальность по природі своїй складає 89% кожного дня. І по простій причині пісок в годиннику весь закінчився. 18 % для віку 80-89 років!!! Це що за такий "срашний" вірус?! Це не вірус це диверсія та теракт світового масштабу!
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29.04.2020 20:01 Ответить
+4
и не от короновируса тоже
почему то
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29.04.2020 20:00 Ответить
+3
более того - в этой группе смертность стремится к 99%.. редко кто живет дольше 90 лет.
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29.04.2020 20:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У нас это долгожители которых практически нет так что пох
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29.04.2020 20:00 Ответить
более того - в этой группе смертность стремится к 99%.. редко кто живет дольше 90 лет.
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29.04.2020 20:02 Ответить
и не от короновируса тоже
почему то
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29.04.2020 20:00 Ответить
+++)
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29.04.2020 20:06 Ответить
Найвища летальність 18% у віковій групі від 80 до 89 років! Та в такій віковій групі летальность по природі своїй складає 89% кожного дня. І по простій причині пісок в годиннику весь закінчився. 18 % для віку 80-89 років!!! Це що за такий "срашний" вірус?! Це не вірус це диверсія та теракт світового масштабу!
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29.04.2020 20:01 Ответить
Диверсія - маланьйо при владі. Недарма,їх,усі любили...
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29.04.2020 20:10 Ответить
Никогда не поверю что весь этот маскарад для безопасности пенсионеров. Для нашей власти смерть пенсионеров это снижение нагрузки на социальные выплаты.
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29.04.2020 21:01 Ответить
может потому, что после 60-70 уже скапливаются "букеты" хронических заболеваний, которые добивают (вместе с экономией на качественном питании и...лечении) нашу "старую гвардию"
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29.04.2020 20:05 Ответить
Як дивно Там,й без ЦОЗ найвища летальність..! Які казкові Придурки
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29.04.2020 20:08 Ответить
18,5% от 80 до 89 лет- так это же долгожители...новость для Украины ни о чём.
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29.04.2020 20:08 Ответить
Средняя продожительность жизни в ССР при Сралине была 46,7 года.Айда в сср дохлый...
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29.04.2020 20:08 Ответить
"
Летальность в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% , в группе 90-100 лет - 13,3%.
Дожыви до 90 - и откроется второе дыхание!
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29.04.2020 20:10 Ответить
Ото правда. Чомусь замовчують дані про вікову групу старших за 120 років. Певен, що в цій групі жоден в світі не помер від коронавірусу, або % дуже низький.
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30.04.2020 06:43 Ответить
В кожній шутці є доля правди. Довгожитепі, вони тому і довгожителі, бо на практиці виконують певні правила життя, які ігнорують інші люди. Я веду до того, що всім, незалежно від віку, треба мати голову на плечах і бути обережними.
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30.04.2020 06:51 Ответить
Краще дохли б дебіли при владі.
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29.04.2020 20:12 Ответить
Возможно летальность завышена в 10 более раз. Ведь особо лёгкие случаи никто не мониторит, а многие "дедушки" ненавидят врачей и крайне неохотно обращаются к ним...
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29.04.2020 20:12 Ответить
Несколько лет назад по соседству умерла девочка 12 лет от рака матки.Экология чиста, что слеза младенца...
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29.04.2020 20:13 Ответить
Хоть так почувствуем себя итальянцами.
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29.04.2020 20:20 Ответить
так чувствую дурантин будет продлен, протестов нет, значит дурантин продлят
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29.04.2020 20:24 Ответить
Глубокие старики по рынкам и маркетах не бегают,а сидят у телевиза Зелю смотрят по 95 кварталу.Откуда у них КоронвиRUS?
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29.04.2020 20:27 Ответить
Вот из-за этого весь сыр-бор? Они нас имеют, а мы терпилы. Нам ещё и прививки какие-то навяжут.
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29.04.2020 20:54 Ответить
Просто в Украине практически нет таких возрастніх груп и если несколько человек заболело, то шансов на віздоровление нет. Плохо что, не указали групы 40- 50 лет.
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29.04.2020 21:35 Ответить
Она на графике 1.2%
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29.04.2020 21:40 Ответить
) Забавно однако, ведь в возрастной группе от 80 до 89 лет смертность намно-о-о-го выше и без короновируса.
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29.04.2020 22:00 Ответить
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:38 Ответить
1. Подобные симптомы
2. Прививки от ковид не делают, вакцин и лекарств от него нет
3. См выше
4. Много кто обещал что-то производить, но подтверждённого противовирусного препарата не нашли до сих пор, поэтому решать вам как относиться к информации про вакцину от Билла Гейтса
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30.04.2020 09:20 Ответить
После 89-ти смертность от короны совсем исчезает, потому что вирус на одуванчиков не действует.
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29.04.2020 22:44 Ответить
Італійці взагалі завдяки коронавірусу позбавились всіх старих. Медичні працівники просто кидали старих та хворих без їжі та ліків, а самі тікали з робочих місць. Літні люди помирали на самоті та без догляду. Вже почали подавати до суду ті, хто таким чином втратив батьків.
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29.04.2020 22:45 Ответить
Ну і придурки в цьому Центрі. Може вони ще і на бюджеті? Ви дайте можливість от цим всім віковим категоріям людей стрибнути з висоти три метри, наприклад, і отримаєте такий же результат по летальним випадкам, як і ви прив'язуєте до корона-віруса. Шарлатани демонструють свою псевдонауку за кошти, імовірно, платників податків: розводять лохів за кошти лохів.
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29.04.2020 23:34 Ответить
Де статистика по місячно скільки померло за 2019 і за 2020? Адже, коли побачимо що померло , наприклад, за квітень 54 000 в 2019 році і 54000 в сумі за квітень 2020 року (44 000 від хвороб, а 10 000 від короновірусу) то зразу ж виявиться, що це велика брехня від аферистів. Тобто, всіх померлих будуть списувати на короновіруси, які є в організмі в 80 відсотків людей і тест буде їх виявляти і важкого збудника, і просто нешкідливого короновіруса. І таким чином нагнітати психоз та мати гешефт на медицині і бородьбі з вірусом. Наука починається там, де апелюють фактами і аналізом даних, а не прогнозами зі стелі і припущень якщо то... скоріш за все... можливо але...
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30.04.2020 06:38 Ответить
 
 