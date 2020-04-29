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Новости Коронавирус и карантин
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В министерстве развития громад пояснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима

В министерстве развития громад пояснили термин

Министерство развития громад и территорий Украины разъяснило термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

Карантинные мероприятия в части запрета нахождения в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно установлены постановлением Кабмина от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"

Как отмечает Минрегион, на законодательном уровне определения термина "общественное место" имеется лишь в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Так, согласно абзацу 2 статьи 1 указанного закона, общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем носить маски еще большой период времени, - Степанов

При этом в понимании Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" к общественным местам относятся следующие объекты:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходах;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров

помещениях заведениях ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

помещения общежитий;

аэропорты и вокзалы.

В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий.

Министерство развития громад и территорий напоминает, что статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, а именно за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" , другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Автор: 

карантин (16729) общество (154) Минрегионразвития (137) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+35
В министерстве развития громад пояснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима - Цензор.НЕТ 1856
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29.04.2020 20:17 Ответить
+16
Пора уже вводить цветовую дифференциацию масок, чтобы сразу было видно - пацак или чатланин.
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29.04.2020 20:15 Ответить
+12
Таксофоны умиляют...
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29.04.2020 20:12 Ответить
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Як вчасно...
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29.04.2020 20:10 Ответить
Я вот сейчас наблюдаю массовый посыл дурантина на три весёлых буквы в первый летний (по погоде) вечер. Люди сидят без намордников в "общественных местах"...
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29.04.2020 20:10 Ответить
В министерстве развития громад пояснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима - Цензор.НЕТ 1856
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29.04.2020 20:17 Ответить
Цак должен определять пренадлежность к определенной группе.
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29.04.2020 20:11 Ответить
Пора уже вводить цветовую дифференциацию масок, чтобы сразу было видно - пацак или чатланин.
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29.04.2020 20:15 Ответить
Таксофоны умиляют...
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29.04.2020 20:12 Ответить
Угу. Еще бы про телеграфъ вспомнили.
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29.04.2020 20:40 Ответить
Гуртожитки прикольніше - поліцаї можуть зайти в перший будь який і за раз виконати тижневий план по штрафах
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29.04.2020 21:10 Ответить
Сьогодні мало хто йшов у масці. В основному маски не було, або носять її на підборідді.
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29.04.2020 20:12 Ответить
Вы ожидали чего-то другого?
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29.04.2020 20:14 Ответить
Ні, для вчора писав подібне про транспорт.
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29.04.2020 20:18 Ответить
У нас без масок людей не зустрінеш.
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29.04.2020 20:20 Ответить
Я тільки що був чотири години на вулиці, де побачив відсутність масок у людей!
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29.04.2020 20:24 Ответить
У нас теж.
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29.04.2020 20:33 Ответить
У нас теж без маски не зустрінеш.
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29.04.2020 20:34 Ответить
Здесь тот случай, когда могло бы хорошо сыграть доверие к власти. А доверия к зелёной власти нет от слова "совсем". Они всплыли на "восходящих потоках" вранья, и продолжают парить опираясь на них
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29.04.2020 20:28 Ответить
По вулиці мають право йти без маски. Читайте закон.
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29.04.2020 20:21 Ответить
І в міні парку теж саме!
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29.04.2020 20:25 Ответить
де курат, там і бєз намордніка мона
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29.04.2020 20:45 Ответить
Дим вбиває вірус?
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29.04.2020 20:50 Ответить
нє, курат - значить мєсто не общественне
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29.04.2020 20:52 Ответить
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29.04.2020 21:53 Ответить
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29.04.2020 21:59 Ответить
На стадионе уже целую неделю гоняют пацаны в футбол прямо рядом с опорным пунктом ментов.
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29.04.2020 20:23 Ответить
министерство розвития громадян, ни слова более, это звучит прекрасно без новостей
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29.04.2020 20:13 Ответить
Громад взагалі то, хоча теж незрозуміло, нащо воно потрібно.
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29.04.2020 20:19 Ответить
Улицы убрали из общественного места. А так всё осталось.
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29.04.2020 20:13 Ответить
Как то так.... В Баварии на улице можно ходить просто без маски, а в любой магазин без маски уже нельзя, от слова совсем. Возле непродовольственных магазинах стоят очереди и ждут когда можно будет войти внутрь т.к. внутри могут находится ограниченное число людей.
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29.04.2020 20:21 Ответить
Ничего они не убирали.

Читай: "В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."

Так вот, Веталя определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
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29.04.2020 20:21 Ответить
Чтобы ужесточать общеукраинские законы на местах, надо иметь серьёзные обоснования. Я таких обоснований не вижу.
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29.04.2020 20:28 Ответить
Претензии к меру города.
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29.04.2020 20:29 Ответить
Пысы. До карантина Киев тоже имел отличие от закона - курение ближе 50м от остановки нигде не прописано.
Тем, более, остановки в виде просто таблички на столбе.
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29.04.2020 20:32 Ответить
Так сейчас же не карантин,а некоторые ограничения?
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29.04.2020 20:31 Ответить
Хрен его знает, что сейчас, но почитайте, что было написано в самом первом выступлении Ветали, при вводе этой фигни.
Ляшко типо разрешил по тротуару без маски при соблюдении дистанции, а Кличко для Киева озвучил другое.
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29.04.2020 20:35 Ответить
После этого разъяснения получается,что он не имеет на это право.
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29.04.2020 20:41 Ответить
Мелкими буквами в конце договора, обычно пишут то, что никто не читает...
Так и тут.
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29.04.2020 20:43 Ответить
Парки,береги водойм, тротуари,дороги, зелені зони й ...,не Є
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29.04.2020 20:14 Ответить
Ага, и прилегающее космическое пространтсво.
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29.04.2020 20:32 Ответить
От разьясните мне как можно рекомендовать больным людям одевать респиратор? Респиратор на выдых через клапан работает прямо минуя фильтр. Следовательно больным людям носить его категорически нельзя.
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29.04.2020 20:17 Ответить
А здоровым людям без специальных защитных очков хоть маски, хоть респираторы - до лампочки.
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29.04.2020 20:34 Ответить
Вы правы. Почему-то все думают, что они уж точно не больны. Хотя знают, что сначала все болеют без симптомов. Поражают телевизионные журналисты, когда берут интервью у человека, который специально во время интервью опускает маску на бороду, и они не просят его надеть маску нормально. Я не удивлюсь, если после врачей и продавцов самой пострадавшей категорией населения окажутся журналисты. Я писал о вреде масок с клапанами здесь: https://censor.net/news/3186571/s_6_aprelya_nahoditsya_v_obschestvennom_meste_bez_maski_i_dokumentov_zaprescheno_kabmin
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29.04.2020 21:24 Ответить
Завтра піду шукати таксофон.
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29.04.2020 20:18 Ответить
но сначала нужно найти маску. иначе в таксофон не пустят )))))))))))
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29.04.2020 20:28 Ответить
Только маску следует найти дома, так как в лифт без маски нельзя и в подъезде быть нельзя без ма
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30.04.2020 00:44 Ответить
"помещениях заведениях ресторанного хозяйства"... ггг. В маске пожрать пробовали? Источник:https://censor.net/n3192498
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29.04.2020 20:18 Ответить
Космонавти навіть в скафандрах їдять.
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29.04.2020 20:19 Ответить
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29.04.2020 20:20 Ответить
Ти ніколи не бачив шолом-маску льотчиків дальної авіації ("стратегів")? На масці, в районі перенісся - дірка з клапаном. Туди вводиться гнучкий, довгий наконечник, що накручений на тубу з пюреподібною їжею. Наконечник, по гнучкому каналу, виходить прямо до розкритих губ. Льотчик давить на тубу і їжа потрапляє в рот...
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29.04.2020 20:35 Ответить
А далі як по "харчовому ланцюжку"? Теж вставлена трубка? Чи просто памперс?
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29.04.2020 21:57 Ответить
а в скафандре есть контейнер, куда потом эта еда утилизируется?
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29.04.2020 20:37 Ответить
Если это костюм стратега советской авиации то нет. Как и общественных туалетов не только на улицах, а в большинстве советских кафешек. Кушать да, срать нет. Особенно умиляло отсутствие туалетов в пивнушках.
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29.04.2020 20:45 Ответить
Ти правий,сьогоднi майже всi в мicтi в масках,70/40-повнiстю/пiдборiддя-на 18.00,чекали дощику...Дамо прочухану вiрусу i його пiдзелеглим!
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29.04.2020 21:02 Ответить
Мне, как-то, попал в руки иллюстирированый журнал времён Первой мировой... Так там на фото изображены французские солдаты на отдыхе, в перерыве между боями... Кто читает книжку, кто курит трубку, кто ест... И все - в противогазах... Курят и едят, приподняв край маски...
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29.04.2020 20:28 Ответить
Постановочные кадры появились вместе с Люмьерами.
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29.04.2020 20:46 Ответить
Ти сам зрозумів, що написав? Який стосунок мають брати Люм"єр, до фотографії - статичного зображення? Від фотографії до кінозйомки відстань у кілька десятків років... І там такі "постановочні кадри робили, що "ховайся"... Один станок з зажимами для голови, щоб вона була непорушною на протязі експозиції, яка в перші роки тяглася до 10-15 хвилин, чого варта!!!
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29.04.2020 20:59 Ответить
Ну, ведь именно для этого по ресторанам и ходят: в противогазах приятно провести время и поесть деликатесов.
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29.04.2020 23:00 Ответить
Запомним: улицы, парки, скверы, посадки, пляжи, леса не являются "общественными местами". Проще было перечислить, что не является. Я иногда курю в сквере на скамейке, если на ней никого нет, и не вижу в этом вреда для окружающих.
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29.04.2020 20:19 Ответить
Особо непонятливым поясняю.
"В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."

Так вот, Веталя в Киеве определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
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29.04.2020 20:25 Ответить
Для неграмотных поясняю. Не "Веталя", а "Виталя".
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29.04.2020 20:32 Ответить
Не Виталя, а баран безмозглый.
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29.04.2020 20:36 Ответить
педалик оно
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29.04.2020 20:53 Ответить
Ну и дурак. Я уже лет 20 не курю. И очень этому рад. Бросал долго и болезненно.
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29.04.2020 20:37 Ответить
Тема не про вред курения.
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29.04.2020 20:47 Ответить
Я уже лет 20 не курю. И очень этому рад. Бросал долго и болезненно

Мужчина! Большое уважение и достойный пример!
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29.04.2020 20:58 Ответить
хє-е! бросіть куріть - ето лєхко. Йа уже раз сорок бросал *)
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29.04.2020 22:16 Ответить
есть одно общественное место, в который без маски, а то и противогаза люди добровольно не готовы войти. это постсовковые туалеты. не был, но думаю, такими они и на сегодня там пооставались ))
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29.04.2020 20:19 Ответить
Не кажіть дурниці - ворог підслуховує!
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29.04.2020 20:27 Ответить
Очень глупый список (всегда не полный, потому что фантазия и знания, тех кто составляет подобную глупость, очень ограничены). Даже улицы, площади и другие открытые пространства могут быть общественными местами, если скученность неродственных друг другу людей на них высокая!
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29.04.2020 20:38 Ответить
Кретин Карантин.
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29.04.2020 20:43 Ответить
Что за бред? Мне стыдно, что у нас такая власть.
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29.04.2020 20:56 Ответить
...відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу... Джерело: https://censor.net/ua/n3192498

Який із цих об'єктів можна вважати громадським місцем, а який ні? Адже обидва підпадають під опис!

У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму - Цензор.НЕТ 563
У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму - Цензор.НЕТ 8300
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29.04.2020 21:13 Ответить
ой! анєкдот згадав!!!
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29.04.2020 22:01 Ответить
пацієнт жалуйєця шо лікоть болить. Дохтор посилає на аналіз мочі. Пацієнт роздратовано пояснює шо лікоть болить - навіщо той аналіз?!?!?!?! Дохтір наполягає на мочі. Нє, не так.
-- дохтор, в мене лікоть болить
-- здайте аналіз мочі
-- навіщо моча? В мене ж лікоть болить
-- здайте мочу на аналіз
-- лана - думає собі пацієнт. Прийшов додому надзюрив в трилітрову банку сам, туди ж жінка з дочкою добавили, кішка - ше місця з півбанки лишилось - долив туди отработки з автомобіля, збовтав, заніс в раболаторію. На наступний день приносе дохтору результати, а сам скептично так в ус косо посміхаєця.
-- ну шо?
-- шо? - дивиця в бумажку - жінка вам зраджує з сусідом напроти. Донька на третьому місяці вагітності. У вашої кішки цистіт. Авто пропустило ТО вже півроку як. Да, і у Вас вузький туалєт
-- а причому тут туалєт?
-- ну як причому? Коли ви мастурбуйєте в туалєті, то б'єтесь ліктьом в стєнку - от тому у Вас болить лікоть
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29.04.2020 22:14 Ответить
В законе о курении - балкон собственной квартиры тоже общественное место.
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29.04.2020 21:21 Ответить
А общественные уборные упустили или это тоже самое что и подъезды жилых домов и подземные переходы? Впрочем у нас туда без противогаза не зайдешь.
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29.04.2020 21:27 Ответить
А парки и скверы - получаются не общественные места!
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29.04.2020 22:32 Ответить
министерстве чего и кому пояснили..прекол новый..ахахах..поясинте птичкам когда чирикать
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29.04.2020 22:53 Ответить
У нас особо одаренные заходят в магазин в маске, а потом опускают ее на подбородок и ходят по магазину, а на кассе снова одевают. Такие находчивые и немного дебильные люди.
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30.04.2020 00:48 Ответить
У нас развелось много "специалистов" по постановке языка сверлом, вот сидят и придумывают общественные места. Вот на пример сортир с одним очком - это не общественное место, а на два очка это уже общественное и сидеть без маски не моги.
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30.04.2020 09:30 Ответить
В законі України про захист населення від інфекційних хвороб вказується що карантину повині дотримуватися інфековані громадяни. До здорових це не відноситься. Тому Постанова КМУ №211 є антиконституційна і кримінальна.
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30.04.2020 13:31 Ответить
 
 