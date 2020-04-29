В министерстве развития громад пояснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима
Министерство развития громад и территорий Украины разъяснило термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина
Карантинные мероприятия в части запрета нахождения в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно установлены постановлением Кабмина от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"
Как отмечает Минрегион, на законодательном уровне определения термина "общественное место" имеется лишь в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".
Так, согласно абзацу 2 статьи 1 указанного закона, общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
При этом в понимании Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" к общественным местам относятся следующие объекты:
лифты и таксофоны;
помещения и территории учреждений здравоохранения;
помещения и территории учебных заведений;
детские площадки;
помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
подъезды жилых домов;
подземные переходах;
транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров
помещениях заведениях ресторанного хозяйства;
помещения объектов культурного назначения;
помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.
помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
помещения общежитий;
аэропорты и вокзалы.
В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий.
Министерство развития громад и территорий напоминает, что статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, а именно за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" , другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.
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Читай: "В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."
Так вот, Веталя определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
Тем, более, остановки в виде просто таблички на столбе.
Ляшко типо разрешил по тротуару без маски при соблюдении дистанции, а Кличко для Киева озвучил другое.
Так и тут.
"В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."
Так вот, Веталя в Киеве определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
Мужчина! Большое уважение и достойный пример!
Який із цих об'єктів можна вважати громадським місцем, а який ні? Адже обидва підпадають під опис!
-- дохтор, в мене лікоть болить
-- здайте аналіз мочі
-- навіщо моча? В мене ж лікоть болить
-- здайте мочу на аналіз
-- лана - думає собі пацієнт. Прийшов додому надзюрив в трилітрову банку сам, туди ж жінка з дочкою добавили, кішка - ше місця з півбанки лишилось - долив туди отработки з автомобіля, збовтав, заніс в раболаторію. На наступний день приносе дохтору результати, а сам скептично так в ус косо посміхаєця.
-- ну шо?
-- шо? - дивиця в бумажку - жінка вам зраджує з сусідом напроти. Донька на третьому місяці вагітності. У вашої кішки цистіт. Авто пропустило ТО вже півроку як. Да, і у Вас вузький туалєт
-- а причому тут туалєт?
-- ну як причому? Коли ви мастурбуйєте в туалєті, то б'єтесь ліктьом в стєнку - от тому у Вас болить лікоть