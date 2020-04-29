Ученики из Крыма и Донбасса могут консультироваться о поступлении в вузы и дистанционном обучении по телефону, - Минобразования
Горячую линию для учащихся с оккупированных территорий Украины могут консультироваться относительно образования по контактному номеру 0 800 504 425.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Наша цель - предоставить возможность получать качественное образование в украинских заведениях. Консультанты, работающие на горячей линии, прошли обучение и готовы предоставить исчерпывающие ответы относительно образовательных процессов и возможностей, которые беспокоят жителей временно оккупированных территорий. Ученики неподконтрольных территорий смогут своевременно получить всю информацию и вступить в украинские вузы по упрощенной процедуре", - отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
По телефону можно узнать об упрощенной процедуре поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получении дистанционно среднего образования в Украине, законодательных изменениях в сфере образования для лиц, проживающих на неподконтрольных территориях, и для внутренне перемещенных лиц и так далее.
Горячая линия работает по будням с 9:00 до 18:00 и является бесплатной.
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или у них егэ там? нам тоже подходит если шо
7-ой год уже временно окупированые
одна радость шо прокуратура крыма у нас есть
Хто бажав вже давно виїхав зтого Лугандона !
Сєпарів приймуть
донецких и луганских полно было на лыжах в Буковеле и Драгобрате, с декабря по март шарились, бухали все вместе , говорили хоч на английском и проблем не было, от слова совсем...
пока эта .**** кремлевская в 2014 -м, не попёрся со своим дебильным "сруцким миром" и не внушил что одни это освободители а другие фошизды, чтобы оттяпать немного землицы, которой сучьему сруцкому миру вечно мало, но пусть будут уверены, нам это стоит уже дорого - но сруцкому миру эта подлость будет стоить очень дорого и не только в материальном плане...