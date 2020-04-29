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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-сотруднику "Беркута", разгонявшему Майдан 30 ноября 2013 г., сообщено о подозрении, - ГБР

Экс-сотруднику

Следователи Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебным подлогом и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украина).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 г. подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Автор: 

Беркут (8690) преступления против Майдана (293) ГБР (3053)


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А тих беркутів, яких обміняли теж будуть судити?
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29.04.2020 20:45 Ответить
Підозра не вовк, в ліс не втіче
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29.04.2020 21:14 Ответить
це шоп процесуально очистити
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29.04.2020 21:41 Ответить
если потерпевший известен, то сегодня такая новость для него ничего хорошего не предвещает, в отличие от беркутовца.
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29.04.2020 21:47 Ответить
Уже те вороны, что клевали эту падлу на виселице должны были 5 раз от старости здохнуть, а у нах только подозрение предъявили...
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30.04.2020 03:16 Ответить
 
 