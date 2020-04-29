Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко

В течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

По его словам, этого удалось достичь благодаря слаженной работе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 при Офисе Президента Украины. Его пришлось создать полтора месяца назад в условиях фактического отсутствия средств защиты в украинских больницах.

"С такой ситуацией столкнулась не только Украина. Во всех европейских государствах не хватало средств защиты", - отметил Кирилл Тимошенко.

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Заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, что на первом этапе Украина заключила контракт на доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Но это - одноразовые поставки, чего было недостаточно.

Впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило ввозить медсредства на постоянной основе.

Первый вид таких грузов - это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов.

Второй вид - это средства защиты, которые приобретал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.

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Третий вид - товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров. В этом случае государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения. В то же время одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнесу максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками.

"Вспомните, сколько месяц назад стоили маски - 20-25 гривен. Сегодня цена - от 8 до 11 гривен за маску. Цена уменьшилась вдвое. Почему? Потому что мы дали возможность быстро, активно наполнять рынок. Он наполнился - цена начала падать", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того, Кирилл Тимошенко подчеркнул, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление украинских ПЦР-тестов. Сейчас уже отгружено 600 тыс. таких тестов, планируется отгрузить еще 1,4 млн единиц.

"Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это - не потому, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то логистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис - это была наша основная задача", - подчеркнул он.

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В дальнейшем, по словам Тимошенко, необходимые средства будут закупаться структурами Министерства здравоохранения и поставляться для наполнения резервов.

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что полученной партии хватит на 3-4 недели.

Журналистка Валерия Егошина заявила, что рейс 23 апреля был коммерческим - груз предназначался для "Эпицентра".