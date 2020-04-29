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Новости Коронавирус и карантин
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Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко

Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко

В течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

По его словам, этого удалось достичь благодаря слаженной работе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 при Офисе Президента Украины. Его пришлось создать полтора месяца назад в условиях фактического отсутствия средств защиты в украинских больницах.

"С такой ситуацией столкнулась не только Украина. Во всех европейских государствах не хватало средств защиты", - отметил Кирилл Тимошенко.

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Заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, что на первом этапе Украина заключила контракт на доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Но это - одноразовые поставки, чего было недостаточно.

Впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило ввозить медсредства на постоянной основе.

Первый вид таких грузов - это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов.

Второй вид - это средства защиты, которые приобретал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.

Также читайте: Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко

Третий вид - товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров. В этом случае государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения. В то же время одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнесу максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками.

"Вспомните, сколько месяц назад стоили маски - 20-25 гривен. Сегодня цена - от 8 до 11 гривен за маску. Цена уменьшилась вдвое. Почему? Потому что мы дали возможность быстро, активно наполнять рынок. Он наполнился - цена начала падать", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того, Кирилл Тимошенко подчеркнул, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление украинских ПЦР-тестов. Сейчас уже отгружено 600 тыс. таких тестов, планируется отгрузить еще 1,4 млн единиц.

"Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это - не потому, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то логистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис - это была наша основная задача", - подчеркнул он.

Читайте также: 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП

В дальнейшем, по словам Тимошенко, необходимые средства будут закупаться структурами Министерства здравоохранения и поставляться для наполнения резервов.

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что полученной партии хватит на 3-4 недели.

Журналистка Валерия Егошина заявила, что рейс 23 апреля был коммерческим - груз предназначался для "Эпицентра".

Автор: 

карантин (16729) медицина (2527) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+9
И в эпицентре гумпомощь продаётся по полной. Лохи доятся, краина стрится.
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29.04.2020 20:46 Ответить
+5
соромно читати цей висер про маски і захист на місяць, вивезли з країни 200 млн масок по 1,5 грн, а зараз продають по 19-20 грн, за ідіотів нас мають ці слуги
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29.04.2020 20:54 Ответить
+4
"«Згадайте, скільки місяць тому коштували маски - 20-25 гривень. Сьогодні ціна - від восьми до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі....», - заявив заступник керівника Офісу Президента".
А я пригадую, що в січні я купував маску за гривню з копійками...
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29.04.2020 20:50 Ответить
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И в эпицентре гумпомощь продаётся по полной. Лохи доятся, краина стрится.
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29.04.2020 20:46 Ответить
Лохи доятся, краина строится***
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29.04.2020 20:46 Ответить
Тимошенко бреше, засобів захисту не достатньо, для лікарів Подольська (Котовська) Одеської області волонтери збирають звичайні маски, щитки, костюми, респиратори! Влада живе в якійсь окремій реальності?
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29.04.2020 21:00 Ответить
усе есть в эпицентри!!!
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29.04.2020 22:13 Ответить
Китайським лахміттям вони захищені.
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29.04.2020 20:46 Ответить
В Опере рисунка не видать
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29.04.2020 21:01 Ответить
Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1884
"Мрия" лопаты привезла!
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29.04.2020 20:50 Ответить
для блинов?
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29.04.2020 21:21 Ответить
"«Згадайте, скільки місяць тому коштували маски - 20-25 гривень. Сьогодні ціна - від восьми до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі....», - заявив заступник керівника Офісу Президента".
А я пригадую, що в січні я купував маску за гривню з копійками...
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29.04.2020 20:50 Ответить
если 11 грн разделить на 10, то и будет гривня і десять копійок ))) просто он не делил, а так бы сказал, шо цена выросла только на 9 копеек )
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29.04.2020 20:53 Ответить
Не транди. Минимальная цена была в Розетке - 2 грн. за штуку, и не в январе, а в декабре 2019.
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29.04.2020 20:57 Ответить
ну, може, я забув точну ціну... А, може - ще попалась мені стара ціна, літня.
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29.04.2020 21:04 Ответить
в ноябре 2019 одна маска в мелком опте (коробка в 100 штук) стоила 75 копеек и 7% ПДВ.. То есть около 80 копеек. Аптека в рознице добавляла ещё 10% цены. Выходило 90 копеек маска в рознице
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29.04.2020 22:07 Ответить
меньше гривны была
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29.04.2020 21:26 Ответить
Была и меньше в "копейке". Стоимость маски меньше 5 центов.
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29.04.2020 21:51 Ответить
На початку лютого 1гр.20коп. в Луцьку.
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29.04.2020 21:29 Ответить
скоро! свободная продажа и любых медикаментов во всех "епицентрах". гуманитарные поставки из лучших аптек лондОна и китая. "больше берёш - меньше платишь!" )
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29.04.2020 20:50 Ответить
соромно читати цей висер про маски і захист на місяць, вивезли з країни 200 млн масок по 1,5 грн, а зараз продають по 19-20 грн, за ідіотів нас мають ці слуги
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29.04.2020 20:54 Ответить
Авжеж...а хто ні нехай купить собі усе в Епіцентрі
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29.04.2020 20:54 Ответить
Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6116
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29.04.2020 21:05 Ответить
гереги довольны - его холопы тимошенки довольны
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29.04.2020 21:08 Ответить
Короворис показал, что стратегические запасы государства должны быть заполнены под завязку лет на 20-ть вперёд. Рано или поздно по миру ударит ещё какой нибуть неовирус и мы должны всю индустрию государства готовить под защиту населения заблаговременно. Здравохранение в первую очередь и если власть в ближайшее время не отменит антинародную медреформу то такая власть Украине просто не нужна.
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29.04.2020 21:36 Ответить
Моя мама працює терапевтом в лікарні. До них приходять різні пацієнти, в тому числі і ті, які можуть мати КОВІД-19.
За весь період їй видали аж 5 одноразових масок та 10 одноразових шапочок. І все....
Для чого і для кого ця брехня?
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29.04.2020 21:57 Ответить
Син терапевта? Не все так однозначно тут.
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30.04.2020 00:47 Ответить
Кризовий етап з постачанням медзасобів пройдено, лікарі захищені на місяць вперед, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4404
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29.04.2020 22:05 Ответить
На фото в заголовке администрация эпицентра.
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29.04.2020 22:06 Ответить
Налаживание работы по обеспечению медпрепаратами произошло благодаря Шмыгалю, а пиариться на этом будет Зеля и ОП. Помним как ФедориноГоре-Гончарук браво рапортовал о готовности к пандемии и какой пшик из этого произошел тоже помним. Помним и Зелю, наложившего в штаны и абсолютно деморализованого, когда вирус пошел по Украине. Пока не пришли люди, которые умеют что-то делать, а не видосики писать, дела не было.
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29.04.2020 22:24 Ответить
Чето вспоминаю, в декабре Гончарук и чуть позже шмЫгаль рапортовали о 100% готовности Украины к эпидемии...практика показала, что это была брехня...а теперь они опять "прошли кризисный этап"...
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29.04.2020 22:50 Ответить
шмыга и зегнида рулят
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29.04.2020 23:48 Ответить
Как Зе развел медиков это же надо так относиться к людям

Смешные суммы: Медики разочарованы доплатами за борьбу с коронавирусом

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Украинские медработники все-таки получили доплату за работу с инфицированными https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавирусом . Однако суммы оказались мизерными - от 100 до тысячи гривен. Об этом https://inforesist.org/goto/https://tsn.ua/ru/svit/goryat-banki-i-magaziny-koronavirus-i-defolt-priveli-k-volne-protestov-v-livane-1537752.html сообщает ТСН.
Медсестра Ольга с Тернопольщины получила в качестве премии 663 гривны. Как пояснили в бухгалтерии, это и есть 300 процентов от оклада за работу с коронавирусными пациентами. Только считали его по часам - сколько медсестра была в палате пациента.
«Мы принимали больных в первую очередь. Я рискую здоровьем своей семьи за 600 гривен. Мы все думали, что это будет 300 процентов от зарплаты», - рассказал медработник.
Подобных возмущений в Сети за сегодняшний день появилось немалое количество.
Так, медсестра Галина из Ивано-Франковска приняла решение, что завтра будет увольняться, так как ее доплата составила чуть больше 100 гривен.
Дополнительные выплаты за работу с пациентами, страдающими от коронавируса, Министерство здравоохранения пообещало еще месяц назад. Однако документ до сих пор не опубликован на сайте правительства.
В мартовскую зарплату доплата не вошла. Теперь ее проводят в апрельскую зарплату, но из расчета, сколько времени медработник провел с пациентом. Каким образом это рассчитывают - непонятно.
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30.04.2020 00:29 Ответить
Класс. Все переделал. Ну видосик лошью и спатки
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30.04.2020 06:13 Ответить
В стране есть ещё "верующие" властям? Или дураков уже нет, вирус "вылечил".
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30.04.2020 06:32 Ответить
 
 