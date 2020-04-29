Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

За последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив, потому что нынешняя власть палец о палец не ударила, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

"Почти год, как 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле "Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 г.". Суд объявил о применении временных мер по отношению к Российской Федерации за нарушение им иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой", - напомнил Порошенко.

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Пятый Президент Украины отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директивами.

"Директивы давали четкую задачу - привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международного арбитража, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, нанесенных Украине", - отмечает Порошенко.

"Однако вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который наша команда начала более года назад. А Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 как военную провокацию со стороны Украины", - отмечает Порошенко.

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Он обращает внимание на то, что украинское ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. "Ибо и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР - хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Только ваша мгновенная негативная реакция - общественности, ветеранов, журналистов и политиков государственников - удержала власть от этого преступления против Украины. Но уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, было начато с подачи соратника Януковича Портнова, - продолжает "расследоваться". Этим делом украинская власть защищает правовую позицию России, отрицая выводы Морского трибунала ООН, который своим решением признал правомерной позицию Украины.

Этим делом нынешняя украинская власть создает риск отмены азовского пакета санкций против Кремля, введенного Евросоюзом и Соединенными Штатами ", - предостерегает Петр Порошенко.

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Он отмечает, что возникают обоснованные подозрения, что Владимир Зеленский смирился с ползучей аннексией Россией Азова и фактически признает Азовское море "внутренним озером" России.

"Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые его возбудили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену", - убежден Петр Порошенко.

"Мы требуем от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится в арбитраж, если вообще готовится. Мы ожидаем, что Владимир Зеленский найдет нужные слова, для того, чтобы выразить, наконец, публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе. И это должно произойти не позднее, чем в мае", - отметил пятый Президент.

"Отношения с Россией - это заложенное россиянами минное поле. И ошибается тот, кто думает, будто имеет право на ошибку", - убежден Петр Порошенко.