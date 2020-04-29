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Новости Блокада Азовского моря
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Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

За последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив, потому что нынешняя власть палец о палец не ударила, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

"Почти год, как 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле "Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 г.". Суд объявил о применении временных мер по отношению к Российской Федерации за нарушение им иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой", - напомнил Порошенко.

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Пятый Президент Украины отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директивами.

"Директивы давали четкую задачу - привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международного арбитража, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, нанесенных Украине", - отмечает Порошенко.

"Однако вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который наша команда начала более года назад. А Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 как военную провокацию со стороны Украины", - отмечает Порошенко.

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Он обращает внимание на то, что украинское ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. "Ибо и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР - хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Только ваша мгновенная негативная реакция - общественности, ветеранов, журналистов и политиков государственников - удержала власть от этого преступления против Украины. Но уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, было начато с подачи соратника Януковича Портнова, - продолжает "расследоваться". Этим делом украинская власть защищает правовую позицию России, отрицая выводы Морского трибунала ООН, который своим решением признал правомерной позицию Украины.

Этим делом нынешняя украинская власть создает риск отмены азовского пакета санкций против Кремля, введенного Евросоюзом и Соединенными Штатами ", - предостерегает Петр Порошенко.

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Он отмечает, что  возникают обоснованные подозрения, что Владимир Зеленский смирился с ползучей аннексией Россией Азова и фактически признает Азовское море "внутренним озером" России.

"Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые его возбудили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену", - убежден Петр Порошенко.

"Мы требуем от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится в арбитраж, если вообще готовится. Мы ожидаем, что Владимир Зеленский найдет нужные слова, для того, чтобы выразить, наконец, публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе. И это должно произойти не позднее, чем в мае", - отметил пятый Президент.

"Отношения с Россией - это заложенное россиянами минное поле. И ошибается тот, кто думает, будто имеет право на ошибку", - убежден Петр Порошенко.

Автор: 

Азовское море (1605) Зеленский Владимир (20906) моряки (1079) Порошенко Петр (19620) ГБР (3053)


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Топ комментарии
+59
Не тот случай. Зеленский еще сам компенсацию заплатит
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29.04.2020 20:50 Ответить
+53
Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию - Цензор.НЕТ 3447
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29.04.2020 20:55 Ответить
+48
А у гундявого какое обострение
Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию - Цензор.НЕТ 4384
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29.04.2020 20:59 Ответить
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Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 1741
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29.04.2020 22:33 Ответить
Клоунада актора з районної агіткультбригади.
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29.04.2020 22:38 Ответить
Ага.

Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 2580
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29.04.2020 23:03 Ответить
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 4859
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29.04.2020 23:04 Ответить
певен що пан Зеленський ніколи так не стане перед памятником нашим воїнам...бо він "міратворец"...але не воїн...й власний світогляд в нього геть не проукраїнський...що доводить його риторика...
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29.04.2020 22:54 Ответить
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 3525
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29.04.2020 22:36 Ответить
Точно, вже 400 років сміється і перед тим був веселий. Добре, що лахта за цим слідкує і нам нагадує постійно.
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29.04.2020 22:40 Ответить
які цікаві дві новини поруч:
https://censor.net/photo_news/3192483/zelenskiyi_zayavil_chto_mriya_23_aprelya_dostavila_rekordnyyi_gruz_dlya_bolnits_i_aptechnyh_seteyi_a
та
https://censor.net/news/3192504/poroshenko_zelenskiyi_obyazan_dovesti_do_kontsa_v_mejdunarodnom_arbitraje_delo_protiv_rf_za_agressiyu
Як лдин прЗЕдент бреше про комерційний вантаж як про гуманітани; а справжній Президент піклується про незалежність держави...та про міжнародну вздрючку ворога-агресора... Я вже мовчу про справжню гуманітарну допомогу з його боку...
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29.04.2020 22:38 Ответить
шмаркля не може відкрити рота, щоб не збрехати. І це не тільки з Мрією і з її комерційним рейсом, на якому шмаркля робить свій піар.

Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.

Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
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30.04.2020 14:19 Ответить
Подывицця на цого пионэра , люды добри .! Кому вы доручылы краину ?? Де був ваш здоровый глузд , рик тому . ?? .
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 5020.
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29.04.2020 22:43 Ответить
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 271
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29.04.2020 22:46 Ответить
"Русские идут"? Русские уже пришли: https://antikor.com.ua/articles/376724-russkie_idut_russkie_uhe_prishli Руководство силовых ведомств Украины - уже не украинское.
Практически все силовые ведомства Украины с инсталляцией Зеленского на посту Президента Украины возглавили лица не "титульного" этноса. Даже в странах с развитой демократией такое немыслимо. Невозможно, чтобы в Германии прокуратурой и полицией руководили французы. Во Франции - немцы. В Израиле арабы. В Польше, Венгрии Румынии - украинцы.
А когда в воюющем государстве - Украине - почти весь силовой блок вдруг возглавили представители этноса державы-агрессора, да еще и тесно связанные между собою бизнес- и прочими интересами - это может обойтись стране и украинцам очень дорого.
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30.04.2020 03:03 Ответить
Яке їхало, таке й здибало. Але до лєксєїча йому ще як до Києва рачки.
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29.04.2020 22:47 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1588101473-portnikov-lavrov-vidverto-skazav-na-kogo-v-********-stavit.html

якось ось так...
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29.04.2020 22:55 Ответить
Піонер...

Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 6809
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29.04.2020 23:06 Ответить
4 страницы истерик Зе-Ко-Манды. Наконец им подфартило перед сном и на фоне суточных ляпов от власти, сделали подарок - ветка о Порошенко.
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29.04.2020 23:19 Ответить
Вы что-то напутали. На ветке в состоянии возбуждения находятся зеленые, так что не стоит свои эротические фантазии умалять. Не видите - работают не покладая рук.
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29.04.2020 23:24 Ответить
Зебіл, а ти вже?
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29.04.2020 23:26 Ответить
А цей звиздун чого не довів - "не встиг" (не знав, забув, думав, що якось воно буде)?
Про дєло за агрєсію проти Криму він у Мінську навіть не згадував...
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29.04.2020 23:27 Ответить
як кажуть багато моїх знайомих-можна пробачити багато чого...а от "прокацабську "позицію -ну це вже занадто...ми більше 300років були під кацабами...і що...?!!! вони завжди нам гадили і не голову вилазили...а скільки вони знищили українців під час Голодомору та Другої Світової...?!
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29.04.2020 23:35 Ответить
интересно, сколько зе-нулей патрушев в омане нарисовал....
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29.04.2020 23:44 Ответить
разве Петро и ЗеГниды не вместе барыжат ?
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29.04.2020 23:49 Ответить
касап, те, що для вас вигідно поставити знак рівності - нам відомо.
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29.04.2020 23:55 Ответить
ехай ...
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30.04.2020 02:11 Ответить
Що «барижить» Порошенко.
Обоснуй.
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29.04.2020 23:56 Ответить
Порошенко, слуги зегниды и подонок Вакарчук
продали ворованную у народа Украины землю
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30.04.2020 02:10 Ответить
Сеня,єхай в расею, буде твоє.
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30.04.2020 07:22 Ответить
єхай сама, оля ...
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30.04.2020 07:54 Ответить
О, а я думала, що у вас трошки у голові щось помінялося.
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30.04.2020 04:13 Ответить
скажем так, Порошенко лихо проголосовал вместе
с Зеленским, что должно измениться ?
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30.04.2020 07:56 Ответить
долбоjоп знбільний, в програмі партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» прямо записано: «Ключове завдання реформи сільського господарства - формування прозорого ринку землі. Це відкриє нові можливості для надходження інвестицій в аграрний сектор та активного виходу української продукції на міжнародні ринки» - https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_31_05_2019.pdf , стор.17.
Короче: партія йшла на вибори з цими рухівськими гаслами; вона їх і виконує.
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30.04.2020 08:19 Ответить
у°baN, где ты увидел «прозорий ринок землі» ?
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30.04.2020 08:39 Ответить
тільки такий СКіпідар зебільний, яки ти - кожен з вас буде стояти на совкових комуняцьких постулатах "земля заводи фабрики народу".
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30.04.2020 08:45 Ответить
что, ответить нечего ?
понятное дело, какашками кидаться куда веселее ...
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30.04.2020 08:52 Ответить
ти, долбоjоп зебільний, навіть очевидної ринкової істини не зрозумів. Не шастай!
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30.04.2020 10:09 Ответить
по сути Порошенко сделал правильное заявление, аж до слёз,
теперь , после ночного дерибана зеленскому следует понять,
что он с кодлой отхватил жирный кусок и им следует
думать о том, как его защищать,
но зачем Пётр Алексеевич пытается мёртвого осла - зеленского
запрягать в предвыборную телегу ?
возможно так , конечно, правильно,
но ....
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30.04.2020 08:34 Ответить
Пора повертати Пэтра i пiсля цього вiдмнити в Украiнi будь-якi вибори. Тiльки Пэтро.Пэтро назавди.
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30.04.2020 00:03 Ответить
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30.04.2020 05:14 Ответить
Я плакаль ....Аве ...Аве , о шоколаднейший и мармеладнейший ! Петра на довічне !
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30.04.2020 08:51 Ответить
Казкар, якого турнули під дупу ногою, розповідає клоуну про те, як треба господарювати.
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30.04.2020 00:05 Ответить
Ну, "казкарю" до тебе, далеко... Ти, наприклад, називаючи себе украінцем і сидячи під польським прапором, шпариш по кремлівській методичці, аж іскри летять! Вам методички у Польщу привозять, і ти з тих, що, під виглядом поляків, розбиваєш плити і хрести на могилах воїнів УПА, чи твій "Люблін" з Краковом десь у Підмосков"ї знаходиться?.Так хто ж "казкар"?...
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30.04.2020 04:07 Ответить
ТАкому Миколі ніякий Українець вже не допоможе...
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30.04.2020 07:31 Ответить
Анекдот про Віцина, Моргугова і Нікуліна пам"ятаєте? "Негр я, негр!!!".
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30.04.2020 07:42 Ответить
восьмипроцентный клоун.
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30.04.2020 00:11 Ответить
Молодець !!!
Хороша заява.
І що у відповідь пробекає тля ?
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30.04.2020 03:49 Ответить
Ничего он не должен доводить до конца, разве, что страну.
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30.04.2020 06:26 Ответить
Ми повинні його довести до кінця, бо він доведе країну.
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30.04.2020 07:35 Ответить
педро-мальдивский он же барыга на зоне наверное будет паханом))что то не видно соевого)))видно с путиным вместе прячутся в бункере от короновируса?)))петя сцикливый)))помню как из мариуполя со страху эвакуировал "рошен" договорился с путиным что здаст Мариуполь но общественность и добровольцы не дали!!!
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30.04.2020 08:12 Ответить
Когда педро-мальдивский он же барыга на зоне будет паханом, клоун гундявый на той же зоне будет петухом. Вы здесь все про рошен,а как ибыть с сериалом сваты
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30.04.2020 08:26 Ответить
Должны сидеть в одной камере и смотреть "сватов", закусывая канхфэтками "рошен"
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30.04.2020 10:17 Ответить
Кому цікаво, на сайті "Прямого" є https://prm.ua/bez-publichnoyi-pozitsiyi-zelenskogo-********-mozhe-vtratiti-pravo-na-otrimannya-kompensatsiy-za-agresiyu-rf-u-kerchenskiy-prototsi-poroshenko/ повний, дослівний текст, який проголошує Порошенко на відео .
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30.04.2020 08:25 Ответить
Ну молодец этот самый Петрушка. Сам насрал не продумав последствий и не подготовив план на случай провокаци, а Ты Вова огреби за меня. Петя твоё корыто давно уже потекло и только потому что стояло на солнце пустым.
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30.04.2020 09:19 Ответить
"Большинство всегда неправо потому, что большинство людей - идиоты"

Эдгар Алан По
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30.04.2020 11:32 Ответить
Нестор також належить до дебільної більшості.)
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30.04.2020 14:12 Ответить
шмаркля не може відкрити рота, щоб не збрехати. І це не тільки з Мрією і з її комерційним рейсом, на якому шмаркля робить свій піар.

Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.

Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
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30.04.2020 14:11 Ответить
"Складається враження, що Росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки" - вважає політтехнолог Денис Богуш на прикладі здачі української території (в т.ч. в акваторії Чорного моря в районі Одеси), про що він висловився в ефірі "Прямого".

"Кожен день Росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, Росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш.
"Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку. І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув на це увагу політтехнолог.
https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
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30.04.2020 15:57 Ответить
Как от это сделает если он за одно с так зваными сепаратистами и РФ.
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30.04.2020 20:02 Ответить
зеленський зобовязаний? мені здається він путлеру більше зобовязаний
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30.04.2020 21:18 Ответить
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