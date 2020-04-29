В селе Давыдив возле Львова вспышка коронавируса - инфицировано около 20 человек, - глава ОГА

Вспышку заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в селе Давыдив Пустомытовского района

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"В Давыдиве проводят усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Более 20 инфицированных COVID-19 выявлены в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей", - написал Козицкий.

По его данным, медики устанавливают источник занесения вируса в населенный пункт.

Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Ивана Собко, опубликованному на странице Давыдивского сельсовета в "Фейсбуке", в Давыдиве с 16:00 29 апреля до 06:00 часов 4 мая введены ограничения на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

Кроме того, Пустомытовская районная администрация и исполком Давыдивского сельсовета должны обеспечить функционирование COVID-патрулей по контролю за выполнением карантинных требований населением на период действия ограничительных мер. Также районный и сельский советы обязаны принять решения о режиме ограничения въезда/выезда из населенного пункта частного транспорта и установки карантинных блокпостов.

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