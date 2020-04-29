В селе Давыдив возле Львова вспышка коронавируса - инфицировано около 20 человек, - глава ОГА
Вспышку заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в селе Давыдив Пустомытовского района
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
"В Давыдиве проводят усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Более 20 инфицированных COVID-19 выявлены в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей", - написал Козицкий.
По его данным, медики устанавливают источник занесения вируса в населенный пункт.
Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Ивана Собко, опубликованному на странице Давыдивского сельсовета в "Фейсбуке", в Давыдиве с 16:00 29 апреля до 06:00 часов 4 мая введены ограничения на передвижение и пребывание людей в общественных местах.
Кроме того, Пустомытовская районная администрация и исполком Давыдивского сельсовета должны обеспечить функционирование COVID-патрулей по контролю за выполнением карантинных требований населением на период действия ограничительных мер. Также районный и сельский советы обязаны принять решения о режиме ограничения въезда/выезда из населенного пункта частного транспорта и установки карантинных блокпостов.
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Если муфлоны поймут, что их наобманули... Я не завидую властям. Поэтому им (властям) приходится "держать фасон".
А Англия произвела перерасчет, не пугайтесь, то за два месяца и один день.
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?
1. Протестированных НАМНОГО больше даже чем заболевших, не то что умерших. Только в одних США тестов сделали более 5.7 МИЛЛИОНОВ! Вопрос сам по себе глупый.
2. Прививок никто не делает так как вакцины еще нет.
3. Никакая, ее еще нет.
4. Смотри п.2 и 3
Вы что, родственник Кличко?? Умирают люди от осложнений вызванных болезнью, которая была вызвана вирусом. По тем глупостям что вы тут написали - я очень сомневаюсь и надеюсь, что вы еще найдете время доучиться в школе и подружиться с логическим мышлением