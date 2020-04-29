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Новости Коронавирус и карантин
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В селе Давыдив возле Львова вспышка коронавируса - инфицировано около 20 человек, - глава ОГА

В селе Давыдив возле Львова вспышка коронавируса - инфицировано около 20 человек, - глава ОГА

Вспышку заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в селе Давыдив Пустомытовского района

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"В Давыдиве проводят усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Более 20 инфицированных COVID-19 выявлены в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей", - написал Козицкий.

По его данным, медики устанавливают источник занесения вируса в населенный пункт.

Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Ивана Собко, опубликованному на странице Давыдивского сельсовета в "Фейсбуке", в Давыдиве с 16:00 29 апреля до 06:00 часов 4 мая введены ограничения на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

Кроме того, Пустомытовская районная администрация и исполком Давыдивского сельсовета должны обеспечить функционирование COVID-патрулей по контролю за выполнением карантинных требований населением на период действия ограничительных мер. Также районный и сельский советы обязаны принять решения о режиме ограничения въезда/выезда из населенного пункта частного транспорта и установки карантинных блокпостов.

Также читайте: На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий

Автор: 

карантин (16729) Козицкий Максим (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2940)


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Топ комментарии
+2
То, что паника разгоняется - это само собой. Я с утра считал новости вирусобесия на Цензоре. С 8 до 11 насчитал 7 штук, потом надоело.
Если муфлоны поймут, что их наобманули... Я не завидую властям. Поэтому им (властям) приходится "держать фасон".
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29.04.2020 21:53 Ответить
+2
Вони протестують щоб дозволили працювати а не карантин відмінили. Овочі праворуч фрукти ліворуч, все просто.
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29.04.2020 22:05 Ответить
+1
Наверное самогон забыли спиртом продезинфицировать....
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29.04.2020 21:43 Ответить
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Наверное самогон забыли спиртом продезинфицировать....
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29.04.2020 21:43 Ответить
попаскували.
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29.04.2020 21:48 Ответить
Как по мне- лапша,ни возраст, ни состояние здоровья- одни страшилки.
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29.04.2020 21:50 Ответить
То, что паника разгоняется - это само собой. Я с утра считал новости вирусобесия на Цензоре. С 8 до 11 насчитал 7 штук, потом надоело.
Если муфлоны поймут, что их наобманули... Я не завидую властям. Поэтому им (властям) приходится "держать фасон".
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29.04.2020 21:53 Ответить
Хорошо что у нас нет дальних аулов, а то там бы все были заражены! Кто проверит, пиши что хошь! Нагоняй страху!
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29.04.2020 21:51 Ответить
А якщо всіх нас перевірити? Це взагалі законно, хто знає?
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29.04.2020 21:57 Ответить
то фігня - он голодні підприємці бастують , аби карантин взагалі відмінили !
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29.04.2020 21:57 Ответить
Вони протестують щоб дозволили працювати а не карантин відмінили. Овочі праворуч фрукти ліворуч, все просто.
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29.04.2020 22:05 Ответить
Стыдно сказать, но в Индии сегодня почти никто не заболел и вообще никто не умер.
А Англия произвела перерасчет, не пугайтесь, то за два месяца и один день.
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29.04.2020 22:11 Ответить
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:26 Ответить
Да, есть ответы:

1. Протестированных НАМНОГО больше даже чем заболевших, не то что умерших. Только в одних США тестов сделали более 5.7 МИЛЛИОНОВ! Вопрос сам по себе глупый.

2. Прививок никто не делает так как вакцины еще нет.

3. Никакая, ее еще нет.

4. Смотри п.2 и 3
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29.04.2020 22:44 Ответить
" умирали именно от этого вируса (не болезни!)"

Вы что, родственник Кличко?? Умирают люди от осложнений вызванных болезнью, которая была вызвана вирусом. По тем глупостям что вы тут написали - я очень сомневаюсь и надеюсь, что вы еще найдете время доучиться в школе и подружиться с логическим мышлением
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29.04.2020 22:47 Ответить
 
 