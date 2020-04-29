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Новости Помощь Украине
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ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям Донбасса за первые четыре месяца работы программы FinancEast

ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям Донбасса за первые четыре месяца работы программы FinancEast

Субсидии и компенсации предоставлены микро-, малым и средним предприятиям на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине, программа FinancEast предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов. Речь идет о приобретении в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство и реконструкцию помещений.

"С начала года программа FinancEast в пределах EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским союзом", - заявил посол ЕС Матти Маасикас.

FinancEast реализуют немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в пределах проекта "Поддержка Европейского союза для востока Украины" и инициативы ЕС EU4Business. Главными партнерами стали АО "Ощадбанк" и ООО "ОТП Лизинг".

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Автор: 

помощь (7882) предприниматели (1234) представительство (76) Евросоюз (17288)


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Топ комментарии
+3
Нужно быстро половину отдать предпринимателям на неподконтрольную территорию. А то вдруг они нас любить перестанут.
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29.04.2020 21:50 Ответить
+1
Там трудящимся попадет совсем мало. Забыли , как деньги узникам концентрационных лагерей украли?.Ермаки свое не упустят.
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29.04.2020 21:53 Ответить
+1
ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 22:09 Ответить
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А Я думал это РФ сбила самолет.
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29.04.2020 22:56 Ответить
Нужно быстро половину отдать предпринимателям на неподконтрольную территорию. А то вдруг они нас любить перестанут.
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29.04.2020 21:50 Ответить
Там трудящимся попадет совсем мало. Забыли , как деньги узникам концентрационных лагерей украли?.Ермаки свое не упустят.
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29.04.2020 21:53 Ответить
Европа долги отдает, за то что Дамбас ее все врем'я кормил, нахлебников
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29.04.2020 21:54 Ответить
ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 22:09 Ответить
А лугандонцям ***** пришле черговий гумконвой з ************.
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29.04.2020 22:11 Ответить
Дамбас это любит...это хорошо..
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29.04.2020 22:12 Ответить
Если бы ещё США прислали, что им жалко буржуям паганым...бл.....
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29.04.2020 22:13 Ответить
НА ДОНБАСЕ НИЧЕ НЕ РАСТЕТЬ НЕ РОДИТЬ....
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29.04.2020 22:27 Ответить
не парьтесь, это не вам дали а ефремовым, бойко, королевской, шуфричам, тигипко, порошенко, ну, и наконец, зелебобам... ничего не изменилось
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29.04.2020 22:45 Ответить
ЕС может предоставлять помощь вечно и побольше - Донбасс согласен!
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30.04.2020 00:03 Ответить
 
 