ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям Донбасса за первые четыре месяца работы программы FinancEast

Субсидии и компенсации предоставлены микро-, малым и средним предприятиям на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине, программа FinancEast предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов. Речь идет о приобретении в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство и реконструкцию помещений.

"С начала года программа FinancEast в пределах EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским союзом", - заявил посол ЕС Матти Маасикас.

FinancEast реализуют немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в пределах проекта "Поддержка Европейского союза для востока Украины" и инициативы ЕС EU4Business. Главными партнерами стали АО "Ощадбанк" и ООО "ОТП Лизинг".

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