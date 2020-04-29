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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ

Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ

95-летний киевлянин находился в реабилитационном центре в Зазимье на Броварщине. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЦР-тестом. Между тем в этом заведении уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-теста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Трибуна-Бровары" рассказал Валентин Багнюк, глава Броварской многопрофильной клинической больницы. В полиции сообщили, что взяли под контроль передвижения в / из дома.

Валентин Багнюк отметил: умер именно тот дедушка, о котором позавчера он рассказывал нашим журналистам. Умерший - пока единственный из общежития, по которому уже поступили результаты лабораторного теста. Поэтому его диагноз теперь установлен официально.

Нынешнюю ситуацию в доме престарелых руководитель медучреждения называет "катастрофической". По его словам, на данный момент уже 24 жильца и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-тесту. Но данных ПЦР-тестов еще ожидают. Однако, не всех удалось уговорить сдать кровь на анализ.

По словам главы ББКЛ, таких общежитий в Зазимье - 4, и в каждом из них живет около 100 человек. По непроверенной информации, вспышки есть не только в доме, где жил умерший 95-летний дедушка.

Валентин Багнюк отмечает, что сейчас доступа к домам нету.

В Броварском отделе полиции подтвердили, что взяли под контроль общежитие. По словам руководителя отделения Олега Петренко, на месте выставили пост. Других подробностей полицейские не сообщают. Лишь указывают, что действуют согласно распоряжению т. и. о. председателя Киевоблгосадминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 новых летальных случая от COVID-19 зафиксировано на Киевщине, за сутки 39 новых заболевших, всего 643 инфицированных, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4209) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Сейчас адепты вирусобесия меня начнут пинать, но... А вот интересно, какие права гарантирует закон заблокированным в таких домах? Есть они хоть имеют право? Или полное средневековье?
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29.04.2020 22:01 Ответить
+3
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:25 Ответить
+2
вот что грипп творит)) что даст то что они дом заблокировали)?
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29.04.2020 22:13 Ответить
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Сейчас адепты вирусобесия меня начнут пинать, но... А вот интересно, какие права гарантирует закон заблокированным в таких домах? Есть они хоть имеют право? Или полное средневековье?
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29.04.2020 22:01 Ответить
вот что грипп творит)) что даст то что они дом заблокировали)?
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29.04.2020 22:13 Ответить
не грипп, а мандраж плюс внутренне присущая склонность любой власти к борзению
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29.04.2020 22:16 Ответить
Самое обидное в таких случаях что от вируса умирают те кто совсем не катался по миру и не привозил гадость в Украину. Короновирусных туристов нужно привлекать по статье за неумышленное убийство
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29.04.2020 22:11 Ответить
может Китай привлечешь ? а за смерть от гриппа кого обічно привлекают?
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29.04.2020 22:15 Ответить
Перші 2 штати США та Ізраїль подали позови проти Китаю за величезні збитки від коронавірусу.
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29.04.2020 22:58 Ответить
Там не про збитки безпосередньо від вірусу, а від приховування інформації про нього і його дію. Це різні речі.
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29.04.2020 23:03 Ответить
Та невже? А мені здається, що і про те і про інше. Зверніть увагу на слова з позову, які я виділив нижче. Там недвозначно йдеться наслідки, викликані приховуванням інформації. Генпрокурор американського штату Міссурі Ерік Шмітт подав позов проти китайської влади, яку він звинуватив у пандемії коронавірусу. «У Міссурі вплив вірусу дуже помітний - тисячі людей були заражені, багато хто з них померли, малі підприємства закриваються», - заявив Шмітт.
Генпрокурор штату додав, що китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку коронавірусу і не вжив необхідних дій для запобігання поширенню захворювання. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/news/pandemiya-koronavirusu-proti-kitayu-podano-pershiy-pozov-674938.html
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29.04.2020 23:25 Ответить
Это Вы серьёзно или фигура речи такая?
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29.04.2020 22:17 Ответить
Точно ли от коронавируса умер в 95 лет ?
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29.04.2020 22:15 Ответить
сейчас тебя сектанты сведетелей ужасного Ковида спалят на костре за такие вопросы)
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29.04.2020 22:18 Ответить
правильно было бы посчитать, насколько вирус ему укоротил жизнь. это бы наглядно показало, что дурантин перекачивает жизнь от здоровых к больным с фантастически хреновым кепеде.
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29.04.2020 22:26 Ответить
А від чого в наш час?
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29.04.2020 23:05 Ответить
По новой методике от британских учОных то да.
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30.04.2020 01:27 Ответить
Scorpions представили новый трек
Этим синглом музыканты хотели поддержать всех в борьбе пандемией коронавируса во всем мире(тыць)
https://youtu.be/C_G8d2n4yFg
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29.04.2020 22:17 Ответить
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:25 Ответить
Главная цель этих компаний вакцинаций это уменьшения населения. Билл Гейтс любитель этой идеи. А ещё дурантин - смерть от голода это тоже минус населения. Сразу убивают несколько зайцев.
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29.04.2020 22:38 Ответить
человек умер от сердечного приступа, так медики просили чтобы родственники подписали что от коронавируса. АЛЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО....
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29.04.2020 22:26 Ответить
А тут пишеться що "Померлий - поки єдиний з гуртожитку, щодо якого вже надійшли результати лабораторного тесту. Тому його діагноз тепер встановлено офіційно". І далі: "Тим часом у цьому закладі вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту". То яка тут роль родичів? Джерело: https://censor.net/ua/n3192509
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29.04.2020 23:08 Ответить
Трибуна - Бровари пише. Питань нема.
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29.04.2020 23:11 Ответить
Ну, якщо Ольга Княжицька спростовує інформацію від Валентина Багнюка, голови Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, подану в Цензор-нет через місцеві ЗМІ, то виникають сумніви. Може проясните, що ж відбувається насправді в лікарні Валентина Багнюка і у реабілітаційному центрі в Зазим'ї?
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29.04.2020 23:40 Ответить
Піди і ти собі собі тест на корону зроби.
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30.04.2020 06:56 Ответить
Родичі - дебіли. Дивлюсь, в нас багато таких, нічого дивного.
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29.04.2020 23:09 Ответить
Дедсадик превратился в концлагерь...неудивительно, соросята
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30.04.2020 04:32 Ответить
 
 