Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ

95-летний киевлянин находился в реабилитационном центре в Зазимье на Броварщине. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЦР-тестом. Между тем в этом заведении уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-теста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Трибуна-Бровары" рассказал Валентин Багнюк, глава Броварской многопрофильной клинической больницы. В полиции сообщили, что взяли под контроль передвижения в / из дома.

Валентин Багнюк отметил: умер именно тот дедушка, о котором позавчера он рассказывал нашим журналистам. Умерший - пока единственный из общежития, по которому уже поступили результаты лабораторного теста. Поэтому его диагноз теперь установлен официально.

Нынешнюю ситуацию в доме престарелых руководитель медучреждения называет "катастрофической". По его словам, на данный момент уже 24 жильца и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-тесту. Но данных ПЦР-тестов еще ожидают. Однако, не всех удалось уговорить сдать кровь на анализ.

По словам главы ББКЛ, таких общежитий в Зазимье - 4, и в каждом из них живет около 100 человек. По непроверенной информации, вспышки есть не только в доме, где жил умерший 95-летний дедушка.

Валентин Багнюк отмечает, что сейчас доступа к домам нету.

В Броварском отделе полиции подтвердили, что взяли под контроль общежитие. По словам руководителя отделения Олега Петренко, на месте выставили пост. Других подробностей полицейские не сообщают. Лишь указывают, что действуют согласно распоряжению т. и. о. председателя Киевоблгосадминистрации.

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