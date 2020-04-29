Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ
95-летний киевлянин находился в реабилитационном центре в Зазимье на Броварщине. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЦР-тестом. Между тем в этом заведении уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-теста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Трибуна-Бровары" рассказал Валентин Багнюк, глава Броварской многопрофильной клинической больницы. В полиции сообщили, что взяли под контроль передвижения в / из дома.
Валентин Багнюк отметил: умер именно тот дедушка, о котором позавчера он рассказывал нашим журналистам. Умерший - пока единственный из общежития, по которому уже поступили результаты лабораторного теста. Поэтому его диагноз теперь установлен официально.
Нынешнюю ситуацию в доме престарелых руководитель медучреждения называет "катастрофической". По его словам, на данный момент уже 24 жильца и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-тесту. Но данных ПЦР-тестов еще ожидают. Однако, не всех удалось уговорить сдать кровь на анализ.
По словам главы ББКЛ, таких общежитий в Зазимье - 4, и в каждом из них живет около 100 человек. По непроверенной информации, вспышки есть не только в доме, где жил умерший 95-летний дедушка.
Валентин Багнюк отмечает, что сейчас доступа к домам нету.
В Броварском отделе полиции подтвердили, что взяли под контроль общежитие. По словам руководителя отделения Олега Петренко, на месте выставили пост. Других подробностей полицейские не сообщают. Лишь указывают, что действуют согласно распоряжению т. и. о. председателя Киевоблгосадминистрации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Генпрокурор штату додав, що китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку коронавірусу і не вжив необхідних дій для запобігання поширенню захворювання. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/news/pandemiya-koronavirusu-proti-kitayu-podano-pershiy-pozov-674938.html
Этим синглом музыканты хотели поддержать всех в борьбе пандемией коронавируса во всем мире(тыць)
https://youtu.be/C_G8d2n4yFg
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?